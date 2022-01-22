21:16 22.01.2022 (обновлено: 21:27 22.01.2022)
ДНР вопреки истерике западных СМИ не готовит наступление, заявил Пушилин
Глава ДНР Пушилин заявил, что ДНР вопреки истерике западных СМИ не готовит наступление
Глава ДНР Денис Пушилин. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Самопровозглашенная Донецкая народная Республика (ДНР) вопреки истерике в западных СМИ не готовит наступление в украинскую сторону, заявил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин.
"Мы же со своей стороны готовы (к нападению со стороны Украины - ред.), готовы и проверяем периодически слаженность наших подразделений, экстренных служб. По-другому не можем... Кто бы что ни говорил, мы вопреки истерике в западных СМИ пока не готовимся никуда идти в наступление", - сказал в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".
18 января, 12:32Пушилин заявил о сильной напряженности вокруг Донбасса
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.