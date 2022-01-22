https://ria.ru/20220122/dnr-1769087383.html

ДНР вопреки истерике западных СМИ не готовит наступление, заявил Пушилин

ДНР вопреки истерике западных СМИ не готовит наступление, заявил Пушилин - РИА Новости, 22.01.2022

ДНР вопреки истерике западных СМИ не готовит наступление, заявил Пушилин

Самопровозглашенная Донецкая народная Республика (ДНР) вопреки истерике в западных СМИ не готовит наступление в украинскую сторону, заявил глава... РИА Новости, 22.01.2022

2022-01-22T21:16

2022-01-22T21:16

2022-01-22T21:27

в мире

денис пушилин

днр

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Самопровозглашенная Донецкая народная Республика (ДНР) вопреки истерике в западных СМИ не готовит наступление в украинскую сторону, заявил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин."Мы же со своей стороны готовы (к нападению со стороны Украины - ред.), готовы и проверяем периодически слаженность наших подразделений, экстренных служб. По-другому не можем... Кто бы что ни говорил, мы вопреки истерике в западных СМИ пока не готовимся никуда идти в наступление", - сказал в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20220118/donbass-1768343676.html

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в мире, денис пушилин, днр, ситуация в днр и лнр