https://ria.ru/20220122/dnr-1769068854.html
В ДНР заявили о десяти случаях нарушения перемирия за неделю со стороны ВСУ
В ДНР заявили о десяти случаях нарушения перемирия за неделю со стороны ВСУ - РИА Новости, 22.01.2022
В ДНР заявили о десяти случаях нарушения перемирия за неделю со стороны ВСУ
Украинские силовики десять раз нарушили режим прекращения огня в течение недели, заявил журналистам представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой... РИА Новости, 22.01.2022
2022-01-22T17:14
2022-01-22T17:14
2022-01-22T17:14
в мире
донецкая народная республика
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 22 янв - РИА Новости. Украинские силовики десять раз нарушили режим прекращения огня в течение недели, заявил журналистам представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.Ранее в ведомстве заявили о 20 нарушениях перемирия со стороны силовиков в течение недели по состоянию на 14 января."За прошедшую неделю зафиксировано десять нарушений режима прекращения огня со стороны украинских вооруженных формирований. Противник вел огонь по населенным пунктам Республики, применяя 120 миллиметровые минометы, различные типы гранатометов, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Обстрелам со стороны противника подверглись районы восьми населенных пунктов", - сказал журналистам представитель ведомства.
https://ria.ru/20220122/donbass-1769036226.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр
В ДНР заявили о десяти случаях нарушения перемирия за неделю со стороны ВСУ
В ДНР заявили о десяти случаях нарушения режима прекращения огня за неделю со стороны ВСУ
ДОНЕЦК, 22 янв - РИА Новости. Украинские силовики десять раз нарушили режим прекращения огня в течение недели, заявил журналистам представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.
Ранее в ведомстве заявили о 20 нарушениях перемирия со стороны силовиков в течение недели по состоянию на 14 января.
"За прошедшую неделю зафиксировано десять нарушений режима прекращения огня со стороны украинских вооруженных формирований. Противник вел огонь по населенным пунктам Республики, применяя 120 миллиметровые минометы, различные типы гранатометов, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Обстрелам со стороны противника подверглись районы восьми населенных пунктов", - сказал журналистам представитель ведомства.