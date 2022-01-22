https://ria.ru/20220122/diplomatiya-1769052175.html

В МИД прокомментировали документы Госдепа о "дезинформации" России

В МИД прокомментировали документы Госдепа о "дезинформации" России - РИА Новости, 22.01.2022

В МИД прокомментировали документы Госдепа о "дезинформации" России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала очередным пропагандистским бюллетенем документы, подготовленные госдепартаментом относительно российской РИА Новости, 22.01.2022

2022-01-22T14:08

2022-01-22T14:08

2022-01-22T14:12

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала очередным пропагандистским бюллетенем документы, подготовленные госдепартаментом относительно российской "дезинформации".Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что документы, которые подготовил госдепартамент относительно российской "дезинформации", невозможно читать. Он отметил, что достаточно наугад открыть любую страницу документа, чтобы понять, что она не выдерживает никакой критики."Накануне российско-американской встречи в Женеве Государственный департамент США опубликовал очередной пропагандистский бюллетень о российской политике "на украинском направлении"", - написала Захарова в своем Telegram-канале.Она привела несколько пунктов, почему документы госдепартамента являются пропагандистскими. "Пропагандистский (бюллетень - ред.), потому что: 1. Был опубликован накануне российской-американской встречи для формирования соответствующей информационной повестки", - отметила Захарова.Вторым пунктом она написала, что бюллетень "был сформирован на основе отдельных сюжетов, вырванных из контекста, и приписываемых нам подходов, которые не имеют с реальностью ничего общего"."Получилось топорно. Как и всегда у партнёров в последние десятилетия", - подчеркнула Захарова.Накануне госдепартамент США распространил сообщение, которое назвал "сборником фактов", где приведены тезисы и их "развенчание".Государственный департамент США назвал "вымыслом" заявления о том, что Запад подталкивает Украину к конфликту, не приведя подтверждения своей позиции. Например, госдеп называет "вымыслом" информацию о том, что Украина является агрессором в отношениях с РФ. "Фактом" американское внешнеполитическое ведомство считает "ложные обвинения жертвы" со стороны России. Еще одним "вымыслом" в госдепе подсчитали утверждение, что Запад подталкивает Украину к конфликту, а в противовес этому "фактом" для госдепа является инициация кризиса вокруг Украины со стороны России путем размещения сил на границе. Обоснования своим отвержениям или подтверждения "фактов" госдеп не приводит.Не верит госдеп и в заявления о том, что движения военных внутри России - это просто передислокация. "Это явная новая российская угроза суверенитету и территориальной целостности Украины", - утверждает ведомство. Фикцией назвал госдеп заявления о том, что НАТО окружает Россию, нарушает обещания не расширяться. Парирует этот тезис ведомство заявлением о том, что НАТО - оборонительный союз. "Россия имеет сухопутные границы с 14 странами, только пять из них - члены НАТО", - заключает госдеп. "Расширение НАТО не направлено против России", - говорится в сообщении и отмечается, что альянс никогда не давал обещания не принимать новых членов.Отношения Москвы и Киева ухудшились после воссоединения Крыма с Россией и на фоне вооруженного конфликта в Донбассе. Украинские власти неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела государства, а в январе 2015 года официально объявили ее "страной-агрессором". РФ неоднократно подчеркивала, что не участвует во внутриукраинском конфликте и не является субъектом минских соглашений.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов. Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта.В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава Вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Россия и США 10 января провели раунд диалога по стратегической стабильности в Женеве. За ним последовали заседание Совета Россия-НАТО в Брюсселе и консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Главным фокусом дискуссий стали предложения российской стороны.

https://ria.ru/20220122/germaniya-1769043684.html

https://ria.ru/20220121/zakharova-1769000074.html

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