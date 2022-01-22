https://ria.ru/20220122/diplomatiya-1769027530.html

Россия дала согласие на визит главы МИД Британии по просьбе Лондона

Россия дала согласие на визит главы МИД Британии по просьбе Лондона - РИА Новости, 22.01.2022

Россия дала согласие на визит главы МИД Британии по просьбе Лондона

Лондон запросил возможность визита главы британского МИД Лиз Трасс в Москву, сообщил РИА Новости источник в дипломатических кругах. РИА Новости, 22.01.2022

2022-01-22T09:16

2022-01-22T09:16

2022-01-22T13:50

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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Лондон запросил возможность визита главы британского МИД Лиз Трасс в Москву, сообщил РИА Новости источник в дипломатических кругах."Глава МИД Британии попросила о возможности прибыть в Москву для переговоров с (Сергеем — Прим. ред.) Лавровым. Москва дала согласие на проведение визита в феврале", — сказал собеседник агентства.Главы МИД Великобритании не посещали Россию с декабря 2017 года, когда Москву посетил Борис Джонсон, ныне глава британского правительства.

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