Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220122/dialog-1769056204.html
Зеленский готов к диалогу с Путиным, заявил посол Украины в Германии
Зеленский готов к диалогу с Путиным, заявил посол Украины в Германии - РИА Новости, 22.01.2022
Зеленский готов к диалогу с Путиным, заявил посол Украины в Германии
Президент Украины Владимир Зеленский готов к прямому диалогу с российским коллегой Владимиром Путиным, заявил украинский посол в Берлине Андрей Мельник изданию... РИА Новости, 22.01.2022
2022-01-22T14:51
2022-01-22T14:52
в мире
украина
владимир путин
владимир зеленский
донбасс
андрей мельник
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156218/55/1562185575_0:0:2684:1511_1920x0_80_0_0_800ee49bf7b1c805a334aba68f2d35d4.jpg
БЕРЛИН, 22 янв - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский готов к прямому диалогу с российским коллегой Владимиром Путиным, заявил украинский посол в Берлине Андрей Мельник изданию Handelsblatt.По словам дипломата, Зеленский "в любое время готов также вести прямые переговоры с президентом Путиным", но Москва "отвергает" протянутую Киевом руку.Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что никакой подготовки ко встрече президентов РФ и Украины не ведется, есть только накачка Украины вооружениями и невыполнение Киевом минских соглашений.Как считает Мельник, "крайне важно", чтобы канцлер ФРГ Олаф Шольц лично выступал за возобновление "нормандского формата" по Донбассу (РФ, ФРГ, Франция, Украина).Посол вновь призвал правительство Германии переосмыслить позицию в вопросе поставок оружия и отметил, что Украина "будет безустанно убеждать федеральное правительство и оппозицию поставить оборонительное оружие на Украину". Вместе с тем Мельник добавил, что в первую очередь Украине требуются "100 тысяч касок и бронежилетов" для добровольцев, которые идут в народное ополчение.Ранее канцлер Шольц заявил, что правительство ФРГ продолжает проводить преемственную политику по вопросам поставок вооружений Украине, оно не поддерживает их. Он добавил, что Берлин "очень активно" работает над тем, чтобы добиться деэскалации ситуации вокруг Украины.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины.Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
https://ria.ru/20220122/ukraina-1769015832.html
https://ria.ru/20220122/pomosch-1769020095.html
украина
донбасс
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156218/55/1562185575_0:0:2684:2013_1920x0_80_0_0_faf0fee01c6e2bd6284d8c0484bf674b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, владимир путин, владимир зеленский, донбасс, андрей мельник, россия
14:51 22.01.2022 (обновлено: 14:52 22.01.2022)
 
Зеленский готов к диалогу с Путиным, заявил посол Украины в Германии

Посол Украины в Германии Мельник: Зеленский готов к диалогу с Путиным по Донбассу

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в "Нормандском формате" в Елисейском дворце
Президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце - РИА Новости, 1920, 22.01.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в "Нормандском формате" в Елисейском дворце
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 22 янв - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский готов к прямому диалогу с российским коллегой Владимиром Путиным, заявил украинский посол в Берлине Андрей Мельник изданию Handelsblatt.
По словам дипломата, Зеленский "в любое время готов также вести прямые переговоры с президентом Путиным", но Москва "отвергает" протянутую Киевом руку.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что никакой подготовки ко встрече президентов РФ и Украины не ведется, есть только накачка Украины вооружениями и невыполнение Киевом минских соглашений.
Как считает Мельник, "крайне важно", чтобы канцлер ФРГ Олаф Шольц лично выступал за возобновление "нормандского формата" по Донбассу (РФ, ФРГ, Франция, Украина).
Посол вновь призвал правительство Германии переосмыслить позицию в вопросе поставок оружия и отметил, что Украина "будет безустанно убеждать федеральное правительство и оппозицию поставить оборонительное оружие на Украину". Вместе с тем Мельник добавил, что в первую очередь Украине требуются "100 тысяч касок и бронежилетов" для добровольцев, которые идут в народное ополчение.
Пара истребителей Eurofighter Typhoon Королевских ВВС Великобритании - РИА Новости, 1920, 22.01.2022
03:55
На Украине рассказали, какое "унижение" подготовили для Германии
Ранее канцлер Шольц заявил, что правительство ФРГ продолжает проводить преемственную политику по вопросам поставок вооружений Украине, оно не поддерживает их. Он добавил, что Берлин "очень активно" работает над тем, чтобы добиться деэскалации ситуации вокруг Украины.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 22.01.2022
07:11
На Украину доставили первую партию новой военной помощи от США
Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины.
Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
 
В миреУкраинаВладимир ПутинВладимир ЗеленскийДонбассАндрей МельникРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:11Посольство КНР прокомментировало "просьбу" Си Цзиньпина к Путину
00:07Главком ВМС Германии ушел в отставку после слов о Крыме
23:54Вучич назвал информацию о подготовке покушения на него не особо значимой
23:50МИД Сирии потребовал вывода военного контингента США из страны
23:42Эрдоган заявил о планах провести встречу формата "3+3" в Турции
23:33Глава ВМС Германии Шенбах уйдет в отставку после слов о Крыме, сообщили СМИ
23:30Влияние оппозиционера Гуаидо в Венесуэле сократилось, заявил посол России
23:22В Рязани в ДТП погибли два человека
23:09Посол России допустил усиление военного сотрудничества с Венесуэлой
22:56СК завел уголовное дело после исчезновения девушки под Саратовом
22:49В Татарстане в ДТП погибла девушка
22:39В Сирии террористы "Джебхат ан-Нусры"* ранили трех военных
22:25В Крыму ответили на слова Зеленского о "возвращении" полуострова
22:04Пушилин оценил посреднические инициативы Турции по Украине
21:56Встреча "нормандского формата" состоится 26 января, заявили в Киеве
21:50Берлускони не будет выдвигать свою кандидатуру на выборах президента Италии
21:44В Минобороны ФРГ осудили слова главы ВМС, что "Крым не вернуть"
21:44МИД ФРГ опроверг слухи о подготовке эвакуации семей дипломатов на Украине
21:40Пушилин заявил, что поступает информация о присутствии ЧВК в Донбассе
21:39На Украине признали жизненную необходимость "Северного потока — 2"
Лента новостейМолния
Посольство КНР прокомментировало "просьбу" Си Цзиньпина к ПутинуГлавком ВМС Германии ушел в отставку после слов о КрымеВучич назвал информацию о подготовке покушения на него не особо значимойМИД Сирии потребовал вывода военного контингента США из страныЭрдоган заявил о планах провести встречу формата "3+3" в ТурцииГлава ВМС Германии Шенбах уйдет в отставку после слов о Крыме, сообщили СМИВлияние оппозиционера Гуаидо в Венесуэле сократилось, заявил посол РоссииВ Рязани в ДТП погибли два человека Посол России допустил усиление военного сотрудничества с ВенесуэлойСК завел уголовное дело после исчезновения девушки под СаратовомВ Татарстане в ДТП погибла девушкаВ Сирии террористы "Джебхат ан-Нусры"* ранили трех военных В Крыму ответили на слова Зеленского о "возвращении" полуостроваПушилин оценил посреднические инициативы Турции по УкраинеВстреча "нормандского формата" состоится 26 января, заявили в КиевеБерлускони не будет выдвигать свою кандидатуру на выборах президента ИталииВ Минобороны ФРГ осудили слова главы ВМС, что "Крым не вернуть"МИД ФРГ опроверг слухи о подготовке эвакуации семей дипломатов на УкраинеПушилин заявил, что поступает информация о присутствии ЧВК в Донбассе На Украине признали жизненную необходимость "Северного потока — 2"