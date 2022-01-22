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Зеленский готов к диалогу с Путиным, заявил посол Украины в Германии

Зеленский готов к диалогу с Путиным, заявил посол Украины в Германии - РИА Новости, 22.01.2022

Зеленский готов к диалогу с Путиным, заявил посол Украины в Германии

Президент Украины Владимир Зеленский готов к прямому диалогу с российским коллегой Владимиром Путиным, заявил украинский посол в Берлине Андрей Мельник изданию... РИА Новости, 22.01.2022

2022-01-22T14:51

2022-01-22T14:51

2022-01-22T14:52

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БЕРЛИН, 22 янв - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский готов к прямому диалогу с российским коллегой Владимиром Путиным, заявил украинский посол в Берлине Андрей Мельник изданию Handelsblatt.По словам дипломата, Зеленский "в любое время готов также вести прямые переговоры с президентом Путиным", но Москва "отвергает" протянутую Киевом руку.Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что никакой подготовки ко встрече президентов РФ и Украины не ведется, есть только накачка Украины вооружениями и невыполнение Киевом минских соглашений.Как считает Мельник, "крайне важно", чтобы канцлер ФРГ Олаф Шольц лично выступал за возобновление "нормандского формата" по Донбассу (РФ, ФРГ, Франция, Украина).Посол вновь призвал правительство Германии переосмыслить позицию в вопросе поставок оружия и отметил, что Украина "будет безустанно убеждать федеральное правительство и оппозицию поставить оборонительное оружие на Украину". Вместе с тем Мельник добавил, что в первую очередь Украине требуются "100 тысяч касок и бронежилетов" для добровольцев, которые идут в народное ополчение.Ранее канцлер Шольц заявил, что правительство ФРГ продолжает проводить преемственную политику по вопросам поставок вооружений Украине, оно не поддерживает их. Он добавил, что Берлин "очень активно" работает над тем, чтобы добиться деэскалации ситуации вокруг Украины.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины.Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.

https://ria.ru/20220122/ukraina-1769015832.html

https://ria.ru/20220122/pomosch-1769020095.html

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в мире, украина, владимир путин, владимир зеленский, донбасс, андрей мельник, россия