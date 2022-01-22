https://ria.ru/20220122/devochka-1769075724.html
Главе СК доложат о деле о гибели девочки из-за нападения собак в Забайкалье
Главе СК доложат о деле о гибели девочки из-за нападения собак в Забайкалье - РИА Новости, 22.01.2022
Главе СК доложат о деле о гибели девочки из-за нападения собак в Забайкалье
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования дела о гибели семилетней девочки из-за нападения собак в... РИА Новости, 22.01.2022
2022-01-22T18:23
2022-01-22T18:23
2022-01-22T18:23
происшествия
забайкальский край
читинский район
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
александр осипов
россия
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования дела о гибели семилетней девочки из-за нападения собак в Забайкалье, сообщается на сайте СК РФ.Как сообщалось ранее, 22 января вечером в правоохранительные органы села Домна Читинского района поступило сообщение об исчезновении семилетней девочки. Спустя полчаса при проведении поисковых работ тело ребенка было обнаружено на одном из пустырей. На теле девочки были следы нападения животных. Предположительно, на ребенка напали бездомные собаки, заведено дело."Председатель СК России поручил руководителю СУ СК России по Забайкальскому краю Русанову Ю. С. представить доклад о ходе расследования уголовного дела и уже установленных к настоящему моменту сведениях о произошедшем", - говорится в сообщении.Ранее глава региона Александр Осипов поручил главам муниципальных образований, районов, поселений, городских округов во взаимодействиями со всеми органами власти и охраны правопорядка обеспечить максимальную безопасность населения, в первую очередь, детей. Сейчас готовится соответствующее селекторное совещание с участием всех районов.
https://ria.ru/20220122/zabaykale-1769055625.html
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происшествия, забайкальский край, читинский район, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), александр осипов, россия
Главе СК доложат о деле о гибели девочки из-за нападения собак в Забайкалье
Главе СК Бастрыкину доложат о деле о гибели девочки из-за нападения собак в Забайкалье