https://ria.ru/20220122/davlenie-1769016819.html
Вильфанд предупредил о резком росте атмосферного давления в Москве
Вильфанд предупредил о резком росте атмосферного давления в Москве - РИА Новости, 22.01.2022
Вильфанд предупредил о резком росте атмосферного давления в Москве
Резкий рост атмосферного давления ожидается в Москве и Подмосковье к воскресенью, оно увеличится на 20-25 миллиметров ртутного столба, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 22.01.2022
2022-01-22T04:09
2022-01-22T04:09
2022-01-22T06:17
общество
московская область (подмосковье)
москва
гидрометцентр
роман вильфанд
погода
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Резкий рост атмосферного давления ожидается в Москве и Подмосковье к воскресенью, оно увеличится на 20-25 миллиметров ртутного столба, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Он отметил, что снизится интенсивность снега — он будет выпадать местами.Помимо этого, по словам ученого, ожидается и ослабевание ветра.
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общество, московская область (подмосковье), москва, гидрометцентр, роман вильфанд, погода
04:09 22.01.2022 (обновлено: 06:17 22.01.2022)
Вильфанд предупредил о резком росте атмосферного давления в Москве
Вильфанд: атмосферное давление в столичном регионе России резко повысится к воскресенью