https://ria.ru/20220122/davlenie-1769016819.html

Вильфанд предупредил о резком росте атмосферного давления в Москве

Вильфанд предупредил о резком росте атмосферного давления в Москве - РИА Новости, 22.01.2022

Вильфанд предупредил о резком росте атмосферного давления в Москве

Резкий рост атмосферного давления ожидается в Москве и Подмосковье к воскресенью, оно увеличится на 20-25 миллиметров ртутного столба, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 22.01.2022

2022-01-22T04:09

2022-01-22T04:09

2022-01-22T06:17

общество

московская область (подмосковье)

москва

гидрометцентр

роман вильфанд

погода

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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Резкий рост атмосферного давления ожидается в Москве и Подмосковье к воскресенью, оно увеличится на 20-25 миллиметров ртутного столба, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Он отметил, что снизится интенсивность снега — он будет выпадать местами.Помимо этого, по словам ученого, ожидается и ослабевание ветра.

https://ria.ru/20220122/pogoda-1769016410.html

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москва

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