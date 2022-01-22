https://ria.ru/20220122/britaniya-1769043842.html

В посольстве Британии ответили на вопрос о визите главы МИД в Россию

В посольстве Британии ответили на вопрос о визите главы МИД в Россию - РИА Новости, 22.01.2022

В посольстве Британии ответили на вопрос о визите главы МИД в Россию

Посольство Великобритании в Москве на фоне сообщения о возможном визите главы МИД этой страны в Москву заявило РИА Новости, что не комментирует публично планы... РИА Новости, 22.01.2022

2022-01-22T12:33

2022-01-22T12:33

2022-01-22T12:33

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Посольство Великобритании в Москве на фоне сообщения о возможном визите главы МИД этой страны в Москву заявило РИА Новости, что не комментирует публично планы поездок министра иностранных дел.Ранее со ссылкой на диписточник появилась информация о том, что британский министр иностранных дел Лиз Трасс запросила возможность визита в Москву для переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. "Москва дала согласие на проведение визита в феврале", - сказал собеседник."Мы никогда публично не комментируем потенциальные планы поездок министра иностранных дел", - сказали РИА Новости в пресс-службе посольства Великобритании.

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в мире, великобритания, россия, лиз трасс