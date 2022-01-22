https://ria.ru/20220122/britaniya-1769043842.html
В посольстве Британии ответили на вопрос о визите главы МИД в Россию
В посольстве Британии ответили на вопрос о визите главы МИД в Россию - РИА Новости, 22.01.2022
В посольстве Британии ответили на вопрос о визите главы МИД в Россию
Посольство Великобритании в Москве на фоне сообщения о возможном визите главы МИД этой страны в Москву заявило РИА Новости, что не комментирует публично планы... РИА Новости, 22.01.2022
2022-01-22T12:33
2022-01-22T12:33
2022-01-22T12:33
в мире
великобритания
россия
лиз трасс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750213655_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_8549e275524894994a553c9f2e45716a.jpg
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Посольство Великобритании в Москве на фоне сообщения о возможном визите главы МИД этой страны в Москву заявило РИА Новости, что не комментирует публично планы поездок министра иностранных дел.Ранее со ссылкой на диписточник появилась информация о том, что британский министр иностранных дел Лиз Трасс запросила возможность визита в Москву для переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. "Москва дала согласие на проведение визита в феврале", - сказал собеседник."Мы никогда публично не комментируем потенциальные планы поездок министра иностранных дел", - сказали РИА Новости в пресс-службе посольства Великобритании.
https://ria.ru/20220121/zakharova-1768917814.html
великобритания
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750213655_279:227:2705:2047_1920x0_80_0_0_1be1dc25d0449ffa496c164805f19038.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, великобритания, россия, лиз трасс
В посольстве Британии ответили на вопрос о визите главы МИД в Россию
В посольстве Британии не стали комментировать сообщения о визите главы МИД Трасс в Россию