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Росздравнадзор проверит больницу в Северной Осетии, где умерли роженицы
Росздравнадзор проверит больницу в Северной Осетии, где умерли роженицы - РИА Новости, 22.01.2022
Росздравнадзор проверит больницу в Северной Осетии, где умерли роженицы
Росздравнадзор проверяет организацию медицинской помощи в районной больнице Северной Осетии, где за четыре месяца скончалось восемь рожениц, сообщила... РИА Новости, 22.01.2022
2022-01-22T13:00
2022-01-22T13:00
2022-01-22T13:00
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Росздравнадзор проверяет организацию медицинской помощи в районной больнице Северной Осетии, где за четыре месяца скончалось восемь рожениц, сообщила пресс-служба ведомства.Ранее сообщалось, что по данным минздрава региона, за сентябрь-декабрь 2021 года в Правобережной центральной районной клинической больнице было зарегистрировано 8 летальных исходов среди беременных женщин. В том числе в родильном отделении больницы для беременных с COVID-19 зарегистрированы 6 случаев летальных исходов пациенток с новой коронавирусной инфекцией."Территориальный орган Росздравнадзора по Республике Северная Осетия-Алания проверяет организацию медицинской помощи в Правобережной районной больнице, где, по сообщениям СМИ, за сентябрь-декабрь 2021 года было зарегистрировано восемь летальных исходов у рожениц", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220121/osetiya-1769003947.html
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общество, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Росздравнадзор проверит больницу в Северной Осетии, где умерли роженицы
Росздравнадзор проверит больницу в Северной Осетии, где умерли восемь рожениц