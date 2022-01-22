Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220122/bolnitsy-1769046389.html
Росздравнадзор проверит больницу в Северной Осетии, где умерли роженицы
Росздравнадзор проверит больницу в Северной Осетии, где умерли роженицы - РИА Новости, 22.01.2022
Росздравнадзор проверит больницу в Северной Осетии, где умерли роженицы
Росздравнадзор проверяет организацию медицинской помощи в районной больнице Северной Осетии, где за четыре месяца скончалось восемь рожениц, сообщила... РИА Новости, 22.01.2022
2022-01-22T13:00
2022-01-22T13:00
распространение коронавируса
общество
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/03/1757624771_0:207:2907:1842_1920x0_80_0_0_4882220767f39a5cb399eab40a6189dd.jpg
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Росздравнадзор проверяет организацию медицинской помощи в районной больнице Северной Осетии, где за четыре месяца скончалось восемь рожениц, сообщила пресс-служба ведомства.Ранее сообщалось, что по данным минздрава региона, за сентябрь-декабрь 2021 года в Правобережной центральной районной клинической больнице было зарегистрировано 8 летальных исходов среди беременных женщин. В том числе в родильном отделении больницы для беременных с COVID-19 зарегистрированы 6 случаев летальных исходов пациенток с новой коронавирусной инфекцией."Территориальный орган Росздравнадзора по Республике Северная Осетия-Алания проверяет организацию медицинской помощи в Правобережной районной больнице, где, по сообщениям СМИ, за сентябрь-декабрь 2021 года было зарегистрировано восемь летальных исходов у рожениц", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220121/osetiya-1769003947.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/03/1757624771_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_457f0e0735529404040234c5ff1d5914.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
13:00 22.01.2022
 
Росздравнадзор проверит больницу в Северной Осетии, где умерли роженицы

Росздравнадзор проверит больницу в Северной Осетии, где умерли восемь рожениц

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМедицинский работник
Медицинский работник - РИА Новости, 1920, 22.01.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Медицинский работник. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Росздравнадзор проверяет организацию медицинской помощи в районной больнице Северной Осетии, где за четыре месяца скончалось восемь рожениц, сообщила пресс-служба ведомства.
Ранее сообщалось, что по данным минздрава региона, за сентябрь-декабрь 2021 года в Правобережной центральной районной клинической больнице было зарегистрировано 8 летальных исходов среди беременных женщин. В том числе в родильном отделении больницы для беременных с COVID-19 зарегистрированы 6 случаев летальных исходов пациенток с новой коронавирусной инфекцией.
"Территориальный орган Росздравнадзора по Республике Северная Осетия-Алания проверяет организацию медицинской помощи в Правобережной районной больнице, где, по сообщениям СМИ, за сентябрь-декабрь 2021 года было зарегистрировано восемь летальных исходов у рожениц", - говорится в сообщении.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 21.01.2022
Вчера, 22:22
В Северной Осетии разбираются в обстоятельствах смерти восьми рожениц
 
Распространение коронавирусаОбществоФедеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)Здоровье - ОбществоКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:11Посольство КНР прокомментировало "просьбу" Си Цзиньпина к Путину
00:07Главком ВМС ФРГ попросил освободить его от должности после слов о Крыме
23:54Вучич назвал информацию о подготовке покушения на него не особо значимой
23:50МИД Сирии потребовал вывода военного контингента США из страны
23:42Эрдоган заявил о планах провести встречу формата "3+3" в Турции
23:33Глава ВМС Германии Шенбах уйдет в отставку после слов о Крыме, сообщили СМИ
23:30Влияние оппозиционера Гуаидо в Венесуэле сократилось, заявил посол России
23:22В Рязани в ДТП погибли два человека
23:09Посол России допустил усиление военного сотрудничества с Венесуэлой
22:56СК завел уголовное дело после исчезновения девушки под Саратовом
22:49В Татарстане в ДТП погибла девушка
22:39В Сирии террористы "Джебхат ан-Нусры"* ранили трех военных
22:25В Крыму ответили на слова Зеленского о "возвращении" полуострова
22:04Пушилин оценил посреднические инициативы Турции по Украине
21:56Встреча "нормандского формата" состоится 26 января, заявили в Киеве
21:50Берлускони не будет выдвигать свою кандидатуру на выборах президента Италии
21:44В Минобороны ФРГ осудили слова главы ВМС, что "Крым не вернуть"
21:44МИД ФРГ опроверг слухи о подготовке эвакуации семей дипломатов на Украине
21:40Пушилин заявил, что поступает информация о присутствии ЧВК в Донбассе
21:39На Украине признали жизненную необходимость "Северного потока — 2"
Лента новостейМолния
Посольство КНР прокомментировало "просьбу" Си Цзиньпина к ПутинуГлавком ВМС ФРГ попросил освободить его от должности после слов о КрымеВучич назвал информацию о подготовке покушения на него не особо значимойМИД Сирии потребовал вывода военного контингента США из страныЭрдоган заявил о планах провести встречу формата "3+3" в ТурцииГлава ВМС Германии Шенбах уйдет в отставку после слов о Крыме, сообщили СМИВлияние оппозиционера Гуаидо в Венесуэле сократилось, заявил посол РоссииВ Рязани в ДТП погибли два человека Посол России допустил усиление военного сотрудничества с ВенесуэлойСК завел уголовное дело после исчезновения девушки под СаратовомВ Татарстане в ДТП погибла девушкаВ Сирии террористы "Джебхат ан-Нусры"* ранили трех военных В Крыму ответили на слова Зеленского о "возвращении" полуостроваПушилин оценил посреднические инициативы Турции по УкраинеВстреча "нормандского формата" состоится 26 января, заявили в КиевеБерлускони не будет выдвигать свою кандидатуру на выборах президента ИталииВ Минобороны ФРГ осудили слова главы ВМС, что "Крым не вернуть"МИД ФРГ опроверг слухи о подготовке эвакуации семей дипломатов на УкраинеПушилин заявил, что поступает информация о присутствии ЧВК в Донбассе На Украине признали жизненную необходимость "Северного потока — 2"