https://ria.ru/20220122/blokada-1769016002.html

Эксперт объяснил, почему блокада Приднестровья не вызовет конфликт с Киевом

Эксперт объяснил, почему блокада Приднестровья не вызовет конфликт с Киевом - РИА Новости, 22.01.2022

Эксперт объяснил, почему блокада Приднестровья не вызовет конфликт с Киевом

Блокада российских миротворцев в Приднестровье сегодня не может стать причиной для военного конфликта между Россией и Украиной, поскольку такой сценарий... РИА Новости, 22.01.2022

2022-01-22T03:40

2022-01-22T03:40

2022-01-22T03:40

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молдовагаз

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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Блокада российских миротворцев в Приднестровье сегодня не может стать причиной для военного конфликта между Россией и Украиной, поскольку такой сценарий нереализуем из-за газового кризиса в Молдавии, заявил РИА Новости президент академии геополитических проблем, доктор военных наук Константин Сивков.Ранее он выражал мнение, что одной из главных причин, по которым Москва может вступить в прямой военный конфликт с Киевом, может стать блокада Приднестровья — непризнанной республики, "зажатой" между Молдавией и Украиной. Начиная с 1992 года там базируются российские миротворцы, многие жители региона имеют российское гражданство.Компания "Молдовагаз" в январе столкнулась с трудностями при погашении очередного платежа "Газпрому", поскольку закупочная цена газа выросла с 450 до 646 долларов за тысячу кубометров. Парламент республики ввел режим ЧП на 60 дней, чтобы урегулировать проблему. Ожидается, что с 1 февраля тариф на газ может вырасти на 30%.При этом эксперт отметил, что приднестровский сценарий конфликта между Москвой и Киевом был бы даже более вероятным, чем масштабная эскалация на Донбассе, поскольку, по его мнению, на захват непризнанных республик на Юго-Востоке страны ВСУ пришлось бы бросить свои основные силы, оставив остальную территорию Украины беззащитной."Это (массовое наступление на Донбассе — ред.) означало бы возникновение нового "Сталинграда" под Донецком, то есть основные силы украинской армии будут вынуждены ввязаться в боевые действия на Донбассе, в то время как Россия свободным маршем войдёт на Украину, образовав котёл для украинской группировки на Востоке. Таким образом она окажется плененной или уничтоженной. В Киеве это понимают и не хотят такого сценария", — пояснил Сивков.В Приднестровье находится оперативная группа российских войск (ОГРВ), преемница 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России. Основные ее задачи — миротворческая миссия и охрана складов с боеприпасами.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

https://ria.ru/20220122/moldaviya-1769013294.html

https://ria.ru/20220121/sandu-1769007516.html

https://ria.ru/20220120/moldaviya-1768803377.html

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в мире, киев, кишинев, румыния, газпром, вооруженные силы украины, константин сивков, молдовагаз, россия