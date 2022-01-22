Эксперт объяснил, почему блокада Приднестровья не вызовет конфликт с Киевом
Эксперт Сивков: кризис в Молдавии нивелирует угрозу блокады миротворцев в Приднестровье
Российские миротворцы на блокпосту. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Блокада российских миротворцев в Приднестровье сегодня не может стать причиной для военного конфликта между Россией и Украиной, поскольку такой сценарий нереализуем из-за газового кризиса в Молдавии, заявил РИА Новости президент академии геополитических проблем, доктор военных наук Константин Сивков.
Ранее он выражал мнение, что одной из главных причин, по которым Москва может вступить в прямой военный конфликт с Киевом, может стать блокада Приднестровья — непризнанной республики, "зажатой" между Молдавией и Украиной. Начиная с 1992 года там базируются российские миротворцы, многие жители региона имеют российское гражданство.
Компания "Молдовагаз" в январе столкнулась с трудностями при погашении очередного платежа "Газпрому", поскольку закупочная цена газа выросла с 450 до 646 долларов за тысячу кубометров. Парламент республики ввел режим ЧП на 60 дней, чтобы урегулировать проблему. Ожидается, что с 1 февраля тариф на газ может вырасти на 30%.
"Украина могла бы надавить на Россию, организовав блокаду Приднестровья, однако сейчас РФ, используя газовые "рычаги" по отношению к Молдавии, делает такой сценарий просто невозможным. Поэтому я считаю, что вероятность войны сегодня гораздо ниже, чем она была той же осенью", — сказал Сивков.
При этом эксперт отметил, что приднестровский сценарий конфликта между Москвой и Киевом был бы даже более вероятным, чем масштабная эскалация на Донбассе, поскольку, по его мнению, на захват непризнанных республик на Юго-Востоке страны ВСУ пришлось бы бросить свои основные силы, оставив остальную территорию Украины беззащитной.
"Это (массовое наступление на Донбассе — ред.) означало бы возникновение нового "Сталинграда" под Донецком, то есть основные силы украинской армии будут вынуждены ввязаться в боевые действия на Донбассе, в то время как Россия свободным маршем войдёт на Украину, образовав котёл для украинской группировки на Востоке. Таким образом она окажется плененной или уничтоженной. В Киеве это понимают и не хотят такого сценария", — пояснил Сивков.
В Приднестровье находится оперативная группа российских войск (ОГРВ), преемница 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России. Основные ее задачи — миротворческая миссия и охрана складов с боеприпасами.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
20 января, 19:24Президент Молдавии обратилась к нации из-за газового кризиса