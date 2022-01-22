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Цена биткоина впервые с июля опустилась ниже 35 тысяч долларов
Цена биткоина впервые с июля опустилась ниже 35 тысяч долларов - РИА Новости, 22.01.2022
Цена биткоина впервые с июля опустилась ниже 35 тысяч долларов
Стоимость биткоина снизилась до 35 тысяч долларов впервые с июля прошлого года, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 22.01.2022
2022-01-22T16:20
2022-01-22T17:03
в мире
биткоин
криптовалюта
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Стоимость биткоина снизилась до 35 тысяч долларов впервые с июля прошлого года, свидетельствуют данные торгов.На 14:56 мск на крупнейшей по торговле криптовалютами бирже Binance биткоин дешевел на 8,9% — до 35,4 тысячи долларов. По информации портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин падал на 9% — до 34,9 тысячи долларов. Везде приводится динамика за сутки.В пятницу днем биткоин также потерял в цене около 10%, упав ниже 38 тысяч долларов.Аналитики связывают удешевление криптовалюты с влиянием фондовых рынков. Двадцатого января основные фондовые индексы США заметно опустились, причем самое заметное снижение показал индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ. В пятницу азиатские биржи в основном закрылись в минусе, европейские фондовые рынки тоже упали.Удешевление биткоина также совпало с публикацией финансового отчета стримингового сервиса Netflix: акции компании на предторгах в США дешевеют на 20% после появлениях данных о снижении числа новых подписчиков. Некоторые аналитики указывают на то, что распродажи акций популярных технологических компаний могут побудить инвесторов закрывать свои криптовалютные позиции, чтобы ограничить потери.По информации поставщика данных о цифровых активах Kaiko, биткоин демонстрировал сильную корреляцию с динамикой фондовых рынков с сентября 2020 года. Время от времени изменение стоимости криптовалют связано с их собственными импульсами.
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в мире, биткоин, криптовалюта
16:20 22.01.2022 (обновлено: 17:03 22.01.2022)
 
Цена биткоина впервые с июля опустилась ниже 35 тысяч долларов

Цена биткоина опустилась ниже 35 тысяч долларов впервые с июля 2021 года

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкБиткоин
Биткоин - РИА Новости, 1920, 22.01.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Биткоин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Стоимость биткоина снизилась до 35 тысяч долларов впервые с июля прошлого года, свидетельствуют данные торгов.
На 14:56 мск на крупнейшей по торговле криптовалютами бирже Binance биткоин дешевел на 8,9% — до 35,4 тысячи долларов. По информации портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин падал на 9% — до 34,9 тысячи долларов. Везде приводится динамика за сутки.
Стеллажи с фермами для майнинга криптовалют - РИА Новости, 1920, 22.01.2022
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Эксперты оценили предложение Центробанка о запрете майнинга криптовалют
В пятницу днем биткоин также потерял в цене около 10%, упав ниже 38 тысяч долларов.
Аналитики связывают удешевление криптовалюты с влиянием фондовых рынков. Двадцатого января основные фондовые индексы США заметно опустились, причем самое заметное снижение показал индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ. В пятницу азиатские биржи в основном закрылись в минусе, европейские фондовые рынки тоже упали.
Удешевление биткоина также совпало с публикацией финансового отчета стримингового сервиса Netflix: акции компании на предторгах в США дешевеют на 20% после появлениях данных о снижении числа новых подписчиков. Некоторые аналитики указывают на то, что распродажи акций популярных технологических компаний могут побудить инвесторов закрывать свои криптовалютные позиции, чтобы ограничить потери.
По информации поставщика данных о цифровых активах Kaiko, биткоин демонстрировал сильную корреляцию с динамикой фондовых рынков с сентября 2020 года. Время от времени изменение стоимости криптовалют связано с их собственными импульсами.
Блокчейн и биткоин
5 марта 2018, 12:26Инфографика
Блокчейн и биткоинЧто такое биткоин, блокчейн, криптовалюта и майнинг — в инфографике ria.ru
 
В миреБиткоинКриптовалюта
 
 
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