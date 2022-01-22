https://ria.ru/20220122/bitkoin-1769063739.html

Цена биткоина впервые с июля опустилась ниже 35 тысяч долларов

Цена биткоина впервые с июля опустилась ниже 35 тысяч долларов - РИА Новости, 22.01.2022

Цена биткоина впервые с июля опустилась ниже 35 тысяч долларов

Стоимость биткоина снизилась до 35 тысяч долларов впервые с июля прошлого года, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 22.01.2022

2022-01-22T16:20

2022-01-22T16:20

2022-01-22T17:03

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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Стоимость биткоина снизилась до 35 тысяч долларов впервые с июля прошлого года, свидетельствуют данные торгов.На 14:56 мск на крупнейшей по торговле криптовалютами бирже Binance биткоин дешевел на 8,9% — до 35,4 тысячи долларов. По информации портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин падал на 9% — до 34,9 тысячи долларов. Везде приводится динамика за сутки.В пятницу днем биткоин также потерял в цене около 10%, упав ниже 38 тысяч долларов.Аналитики связывают удешевление криптовалюты с влиянием фондовых рынков. Двадцатого января основные фондовые индексы США заметно опустились, причем самое заметное снижение показал индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ. В пятницу азиатские биржи в основном закрылись в минусе, европейские фондовые рынки тоже упали.Удешевление биткоина также совпало с публикацией финансового отчета стримингового сервиса Netflix: акции компании на предторгах в США дешевеют на 20% после появлениях данных о снижении числа новых подписчиков. Некоторые аналитики указывают на то, что распродажи акций популярных технологических компаний могут побудить инвесторов закрывать свои криптовалютные позиции, чтобы ограничить потери.По информации поставщика данных о цифровых активах Kaiko, биткоин демонстрировал сильную корреляцию с динамикой фондовых рынков с сентября 2020 года. Время от времени изменение стоимости криптовалют связано с их собственными импульсами.

https://ria.ru/20220122/mayning-1769028476.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, биткоин, криптовалюта