21:50 22.01.2022 (обновлено: 23:44 22.01.2022)
Берлускони не будет выдвигать свою кандидатуру на выборах президента Италии
Экс-премьер Италии Берлускони решил не выдвигать свою кандидатуру на выборах президента
Сильвио Берлускони. Архивное фото
РИМ, 22 янв — РИА Новости. Бывший премьер Италии Сильвио Берлускони отказался от намерения выдвигать свою кандидатуру на выборах президента страны, сообщает газета la Repubblica. Заявление от имени Берлускони зачитала сенатор Личия Ронцулли в ходе онлайн-встречи представителей коалиции, в которой лидер партии "Вперед, Италия" не принял участия.
"Мы выдвинем общее предложение в рамках правого центра, способное обеспечить максимально возможный консенсус", — говорилось в обращении политика.
Ранее в субботу Берлускони из своей виллы в Аркоре под Миланом провел онлайн-совещание с руководством своей партии и представляющими ее в правительстве министрами. В ходе встречи второе лицо во "Вперед, Италия" Антонио Таяни заявил, что курсом партии является продолжение работы нынешнего премьера Марио Драги, который многими аналитиками рассматривается как возможный будущий президент республики.
После отказа Берлускони за два дня до голосования сложилась ситуация, при которой ни правоцентристы, ни их противники с левого флага не озвучили своих кандидатур.
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Позднее в аккаунте Берлускони в Facebook появился пост, в котором бывший премьер объяснил мотивы своего отказа. Политик заявил, что после встреч с выборщиками "обнаружил существование достаточного числа голосов для избрания". Причинами демарша он назвал необходимость сохранить "единство страны" и обеспечить продолжение работы нынешнего правительства. Вместе с этим в преддверии голосования местные СМИ и аналитики сходились во мнении, что Берлускони не смог бы набрать достаточно голосов для избрания, а снятие его кандидатуры было лишь вопросом времени.
Согласно утечкам со встречи правоцентристской коалиции, ее участники обнаружили противоречия относительно продолжения полномочий нынешнего состава парламента. Во время совещания представители партий "Вперед, Италия", "Лига" и "Братья Италии" не выдвинули предложений по кандидатурам и не установили каких-либо вето.
Первое заседание парламента для выборов президента Италии назначено на 24 января.
Согласно конституции, президент избирается на совместном заседании обеих палат, в котором участвуют также делегаты от всех 20 областей страны. Избрание главы государства "проводится тайным голосованием большинством в две трети собрания". Однако после третьего тура для избрания достаточно набрать просто большинство голосов.
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