https://ria.ru/20220122/belorussiya-1769084597.html

Власти Белоруссии получили 8900 предложений по проекту конституции

Власти Белоруссии получили 8900 предложений по проекту конституции - РИА Новости, 22.01.2022

Власти Белоруссии получили 8900 предложений по проекту конституции

Около девяти тысяч предложений поступило от граждан Белоруссии по проекту новой конституции республики, сообщила в субботу заместитель главы администрации... РИА Новости, 22.01.2022

2022-01-22T20:31

2022-01-22T20:31

2022-01-22T20:31

в мире

белоруссия

александр лукашенко

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МИНСК, 22 янв - РИА Новости. Около девяти тысяч предложений поступило от граждан Белоруссии по проекту новой конституции республики, сообщила в субботу заместитель главы администрации президента Ольга Чуприс.Подготовленный специально созданными комиссией и рабочей группой проект поправок в конституцию Белоруссии был опубликован для общественного обсуждения в конце декабря, затем было организовано всенародное обсуждение проекта, во время которого свои предложения по документу белорусы могли направлять в любые государственные органы. В четверг президент Белоруссии Александр Лукашенко своим указом назначил референдум по внесению изменений и дополнений в конституцию страны на 27 февраля."Предложения собирались на всех последних этапах конституционного реформирования от марта 2021 года и до вчерашнего дня. Предложения сегодня уже не собираются. Поступило по проекту, если брать на вчерашний день, 8900 предложений. Большинство из них повторяющиеся, часто люди просто выступают в поддержку конституции, либо говорят о том, что есть сомнения в отношении такой-то нормы", - сказала Чуприс в эфире телеканала "Беларусь – 1".Проект обновленной конституции Белоруссии, в частности, предполагает, что одно и то же лицо может быть президентом не более двух сроков. В соответствии с предлагаемыми поправками, в конституции может появиться раздел о Всебелорусском народном собрании, которое станет высшим представительным органом народовластия в Белоруссии, будет утверждать основы внутренней и внешней политики Белоруссии, военную доктрину, концепцию нацбезопасности страны. Проектом предусматривается, что президент может быть смещен с должности Всебелорусским народным собранием в случае систематического или грубого нарушения конституции либо совершения государственной измены или иного тяжкого преступления.

https://ria.ru/20220120/referendum-1768790842.html

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в мире, белоруссия, александр лукашенко