Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220122/belorussiya-1769084597.html
Власти Белоруссии получили 8900 предложений по проекту конституции
Власти Белоруссии получили 8900 предложений по проекту конституции - РИА Новости, 22.01.2022
Власти Белоруссии получили 8900 предложений по проекту конституции
Около девяти тысяч предложений поступило от граждан Белоруссии по проекту новой конституции республики, сообщила в субботу заместитель главы администрации... РИА Новости, 22.01.2022
2022-01-22T20:31
2022-01-22T20:31
в мире
белоруссия
александр лукашенко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/04/1599979913_0:0:3214:1809_1920x0_80_0_0_b95ccbd200e46e51923f329177dfd095.jpg
МИНСК, 22 янв - РИА Новости. Около девяти тысяч предложений поступило от граждан Белоруссии по проекту новой конституции республики, сообщила в субботу заместитель главы администрации президента Ольга Чуприс.Подготовленный специально созданными комиссией и рабочей группой проект поправок в конституцию Белоруссии был опубликован для общественного обсуждения в конце декабря, затем было организовано всенародное обсуждение проекта, во время которого свои предложения по документу белорусы могли направлять в любые государственные органы. В четверг президент Белоруссии Александр Лукашенко своим указом назначил референдум по внесению изменений и дополнений в конституцию страны на 27 февраля."Предложения собирались на всех последних этапах конституционного реформирования от марта 2021 года и до вчерашнего дня. Предложения сегодня уже не собираются. Поступило по проекту, если брать на вчерашний день, 8900 предложений. Большинство из них повторяющиеся, часто люди просто выступают в поддержку конституции, либо говорят о том, что есть сомнения в отношении такой-то нормы", - сказала Чуприс в эфире телеканала "Беларусь – 1".Проект обновленной конституции Белоруссии, в частности, предполагает, что одно и то же лицо может быть президентом не более двух сроков. В соответствии с предлагаемыми поправками, в конституции может появиться раздел о Всебелорусском народном собрании, которое станет высшим представительным органом народовластия в Белоруссии, будет утверждать основы внутренней и внешней политики Белоруссии, военную доктрину, концепцию нацбезопасности страны. Проектом предусматривается, что президент может быть смещен с должности Всебелорусским народным собранием в случае систематического или грубого нарушения конституции либо совершения государственной измены или иного тяжкого преступления.
https://ria.ru/20220120/referendum-1768790842.html
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/04/1599979913_483:0:3214:2048_1920x0_80_0_0_50819876837b795476d662cdadf1cd09.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, белоруссия, александр лукашенко
20:31 22.01.2022
 
Власти Белоруссии получили 8900 предложений по проекту конституции

Власти Белоруссии получили от населения 8900 предложений по проекту конституции

© Радио Sputnik Виктор Толочко / Перейти в фотобанкАвтомобили на проспекте Независимости в Минске
Автомобили на проспекте Независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 22.01.2022
© Радио Sputnik Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Автомобили на проспекте Независимости в Минске. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 22 янв - РИА Новости. Около девяти тысяч предложений поступило от граждан Белоруссии по проекту новой конституции республики, сообщила в субботу заместитель главы администрации президента Ольга Чуприс.
Подготовленный специально созданными комиссией и рабочей группой проект поправок в конституцию Белоруссии был опубликован для общественного обсуждения в конце декабря, затем было организовано всенародное обсуждение проекта, во время которого свои предложения по документу белорусы могли направлять в любые государственные органы. В четверг президент Белоруссии Александр Лукашенко своим указом назначил референдум по внесению изменений и дополнений в конституцию страны на 27 февраля.
"Предложения собирались на всех последних этапах конституционного реформирования от марта 2021 года и до вчерашнего дня. Предложения сегодня уже не собираются. Поступило по проекту, если брать на вчерашний день, 8900 предложений. Большинство из них повторяющиеся, часто люди просто выступают в поддержку конституции, либо говорят о том, что есть сомнения в отношении такой-то нормы", - сказала Чуприс в эфире телеканала "Беларусь – 1".
Проект обновленной конституции Белоруссии, в частности, предполагает, что одно и то же лицо может быть президентом не более двух сроков. В соответствии с предлагаемыми поправками, в конституции может появиться раздел о Всебелорусском народном собрании, которое станет высшим представительным органом народовластия в Белоруссии, будет утверждать основы внутренней и внешней политики Белоруссии, военную доктрину, концепцию нацбезопасности страны. Проектом предусматривается, что президент может быть смещен с должности Всебелорусским народным собранием в случае систематического или грубого нарушения конституции либо совершения государственной измены или иного тяжкого преступления.
Прохожие на проспекте Независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
20 января, 18:22
Референдум по поправкам в конституцию Белоруссии назначили на 27 февраля
 
В миреБелоруссияАлександр Лукашенко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:11Посольство КНР прокомментировало "просьбу" Си Цзиньпина к Путину
00:07Главком ВМС ФРГ попросил освободить его от должности после слов о Крыме
23:54Вучич назвал информацию о подготовке покушения на него не особо значимой
23:50МИД Сирии потребовал вывода военного контингента США из страны
23:42Эрдоган заявил о планах провести встречу формата "3+3" в Турции
23:33Глава ВМС Германии Шенбах уйдет в отставку после слов о Крыме, сообщили СМИ
23:30Влияние оппозиционера Гуаидо в Венесуэле сократилось, заявил посол России
23:22В Рязани в ДТП погибли два человека
23:09Посол России допустил усиление военного сотрудничества с Венесуэлой
22:56СК завел уголовное дело после исчезновения девушки под Саратовом
22:49В Татарстане в ДТП погибла девушка
22:39В Сирии террористы "Джебхат ан-Нусры"* ранили трех военных
22:25В Крыму ответили на слова Зеленского о "возвращении" полуострова
22:04Пушилин оценил посреднические инициативы Турции по Украине
21:56Встреча "нормандского формата" состоится 26 января, заявили в Киеве
21:50Берлускони не будет выдвигать свою кандидатуру на выборах президента Италии
21:44В Минобороны ФРГ осудили слова главы ВМС, что "Крым не вернуть"
21:44МИД ФРГ опроверг слухи о подготовке эвакуации семей дипломатов на Украине
21:40Пушилин заявил, что поступает информация о присутствии ЧВК в Донбассе
21:39На Украине признали жизненную необходимость "Северного потока — 2"
Лента новостейМолния
Посольство КНР прокомментировало "просьбу" Си Цзиньпина к ПутинуГлавком ВМС ФРГ попросил освободить его от должности после слов о КрымеВучич назвал информацию о подготовке покушения на него не особо значимойМИД Сирии потребовал вывода военного контингента США из страныЭрдоган заявил о планах провести встречу формата "3+3" в ТурцииГлава ВМС Германии Шенбах уйдет в отставку после слов о Крыме, сообщили СМИВлияние оппозиционера Гуаидо в Венесуэле сократилось, заявил посол РоссииВ Рязани в ДТП погибли два человека Посол России допустил усиление военного сотрудничества с ВенесуэлойСК завел уголовное дело после исчезновения девушки под СаратовомВ Татарстане в ДТП погибла девушкаВ Сирии террористы "Джебхат ан-Нусры"* ранили трех военных В Крыму ответили на слова Зеленского о "возвращении" полуостроваПушилин оценил посреднические инициативы Турции по УкраинеВстреча "нормандского формата" состоится 26 января, заявили в КиевеБерлускони не будет выдвигать свою кандидатуру на выборах президента ИталииВ Минобороны ФРГ осудили слова главы ВМС, что "Крым не вернуть"МИД ФРГ опроверг слухи о подготовке эвакуации семей дипломатов на УкраинеПушилин заявил, что поступает информация о присутствии ЧВК в Донбассе На Украине признали жизненную необходимость "Северного потока — 2"