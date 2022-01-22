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Вышла главная музыкальная тема к фильму "Бэтмен" с Паттинсоном

Вышла главная музыкальная тема к фильму "Бэтмен" с Паттинсоном - РИА Новости, 22.01.2022

Вышла главная музыкальная тема к фильму "Бэтмен" с Паттинсоном

Лауреат премии "Оскар" композитор Майкл Джаккино представил главную музыкальную тему к предстоящему супергеройскому боевику Мэтта Ривза "Бэтмен" с Робертом... РИА Новости, 22.01.2022

2022-01-22T02:59

2022-01-22T02:59

2022-01-22T02:59

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роберт паттинсон

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МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. Лауреат премии "Оскар" композитор Майкл Джаккино представил главную музыкальную тему к предстоящему супергеройскому боевику Мэтта Ривза "Бэтмен" с Робертом Паттинсоном в главной роли, сообщает Variety. Анимированный ролик с наложенной мелодией к фильму размещен на YouTube. Композиция начинается с мягкого сопровождения оркестра, после чего звучание постепенно становится все более напряженным и взлетает до грандиозного величественного финала. "Эта тема идеально подходит для тона фильма и самого Бэтмена. Не могу дождаться выхода фильма"; "Это прекрасно! Вся аранжировка: скрипки, ударные, духовые — все! Это очень напоминает мне тему из мультсериала "Бэтмен". Майкл Джаккино, если вы читаете это, вы действительно превзошли себя, сэр", — поделились впечатлениями в комментариях первые слушатели.В фильме Ривза главному герою Брюсу Уэйну, он же Бэтмен (Паттинсон), предстоит бороться с беззаконием в Готэм-сити, в том числе с коррупцией и Загадочником (Пол Дано) — серийным убийцей, одержимым головоломками. Врагом Бэтмена также будет и Пингвин. Его в ленте сыграл Колин Фаррелл. Зрители также увидят на экране Зои Кравиц, Энди Серкиса, Джейми Лоусон, Джеффри Райта, Барри Кеогана и других.В российских кинотеатрах "Бэтмен" выйдет 3 марта.

https://ria.ru/20211228/trailer-1765778886.html

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роберт паттинсон, новости культуры, кино и сериалы, музыка