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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220122/batman-1768863432.html
Вышла главная музыкальная тема к фильму "Бэтмен" с Паттинсоном
Вышла главная музыкальная тема к фильму "Бэтмен" с Паттинсоном - РИА Новости, 22.01.2022
Вышла главная музыкальная тема к фильму "Бэтмен" с Паттинсоном
Лауреат премии "Оскар" композитор Майкл Джаккино представил главную музыкальную тему к предстоящему супергеройскому боевику Мэтта Ривза "Бэтмен" с Робертом... РИА Новости, 22.01.2022
2022-01-22T02:59
2022-01-22T02:59
культура
роберт паттинсон
новости культуры
кино и сериалы
музыка
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МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. Лауреат премии "Оскар" композитор Майкл Джаккино представил главную музыкальную тему к предстоящему супергеройскому боевику Мэтта Ривза "Бэтмен" с Робертом Паттинсоном в главной роли, сообщает Variety. Анимированный ролик с наложенной мелодией к фильму размещен на YouTube. Композиция начинается с мягкого сопровождения оркестра, после чего звучание постепенно становится все более напряженным и взлетает до грандиозного величественного финала. "Эта тема идеально подходит для тона фильма и самого Бэтмена. Не могу дождаться выхода фильма"; "Это прекрасно! Вся аранжировка: скрипки, ударные, духовые — все! Это очень напоминает мне тему из мультсериала "Бэтмен". Майкл Джаккино, если вы читаете это, вы действительно превзошли себя, сэр", — поделились впечатлениями в комментариях первые слушатели.В фильме Ривза главному герою Брюсу Уэйну, он же Бэтмен (Паттинсон), предстоит бороться с беззаконием в Готэм-сити, в том числе с коррупцией и Загадочником (Пол Дано) — серийным убийцей, одержимым головоломками. Врагом Бэтмена также будет и Пингвин. Его в ленте сыграл Колин Фаррелл. Зрители также увидят на экране Зои Кравиц, Энди Серкиса, Джейми Лоусон, Джеффри Райта, Барри Кеогана и других.В российских кинотеатрах "Бэтмен" выйдет 3 марта.
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роберт паттинсон, новости культуры, кино и сериалы, музыка
02:59 22.01.2022
 
Вышла главная музыкальная тема к фильму "Бэтмен" с Паттинсоном

Композитор "Бэтмена" представил главную музыкальную тему к фильму с Паттинсоном

Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. Лауреат премии "Оскар" композитор Майкл Джаккино представил главную музыкальную тему к предстоящему супергеройскому боевику Мэтта Ривза "Бэтмен" с Робертом Паттинсоном в главной роли, сообщает Variety.
Анимированный ролик с наложенной мелодией к фильму размещен на YouTube.
Композиция начинается с мягкого сопровождения оркестра, после чего звучание постепенно становится все более напряженным и взлетает до грандиозного величественного финала.
"Эта тема идеально подходит для тона фильма и самого Бэтмена. Не могу дождаться выхода фильма"; "Это прекрасно! Вся аранжировка: скрипки, ударные, духовые — все! Это очень напоминает мне тему из мультсериала "Бэтмен". Майкл Джаккино, если вы читаете это, вы действительно превзошли себя, сэр", — поделились впечатлениями в комментариях первые слушатели.
В фильме Ривза главному герою Брюсу Уэйну, он же Бэтмен (Паттинсон), предстоит бороться с беззаконием в Готэм-сити, в том числе с коррупцией и Загадочником (Пол Дано) — серийным убийцей, одержимым головоломками. Врагом Бэтмена также будет и Пингвин. Его в ленте сыграл Колин Фаррелл.
Зрители также увидят на экране Зои Кравиц, Энди Серкиса, Джейми Лоусон, Джеффри Райта, Барри Кеогана и других.
В российских кинотеатрах "Бэтмен" выйдет 3 марта.
Кадр из трейлера фильма Бэтмен
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Студия Warner Bros. представила новый трейлер "Бэтмена" с Паттинсоном
 
КультураРоберт ПаттинсонНовости культурыКино и сериалыМузыка
 
 
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