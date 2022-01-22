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Эксперт предположил, как могут измениться рублевые банкноты
Эксперт предположил, как могут измениться рублевые банкноты - РИА Новости, 22.01.2022
Эксперт предположил, как могут измениться рублевые банкноты
Новые рублевые банкноты вполне вероятно получат QR-код, а также измененный шрифт серийного номера, что упростит работу с купюрами для техники, заявил РИА... РИА Новости, 22.01.2022
2022-01-22T08:23
2022-01-22T08:33
экономика
центральный банк рф (цб рф)
россия
павел шуст
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Новые рублевые банкноты вполне вероятно получат QR-код, а также измененный шрифт серийного номера, что упростит работу с купюрами для техники, заявил РИА Новости исполнительный директор Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Павел Шуст.В 2021-2025 годах Банк России планирует провести широкий комплекс мероприятий по повышению качества, защищенности и долговечности российских денежных знаков. Планируется, что новые купюры номиналом в 100 рублей будут выпущены в обращение в 2022 году, 1000 и 5000 рублей - в 2023 году, 500 рублей - в 2024 году."Как сообщал ЦБ, изменится принцип формирования порядковых номеров купюр, будет введена контрольная цифра во избежание ошибок считывания. Возможно, на купюре также появятся модные сейчас QR-коды. Вероятно, изменится шрифт серийного номера, он немного визуально упростится. Это нужно не для потребителей, а для многочисленных машин, которые в ходе жизненного цикла считают, сортируют, хранят, проверяют и выдают или принимают купюры", - полагает эксперт.По его мнению, вероятно приближение Банком России дизайна и защищенности 100-рублевой купюры к купюрам 2017 года выпуска. Например, у 200-рублевой купюры при наклоне проявляются фрагменты защитных нитей. "Есть также иные технологические решения, которые отличают подлинную купюру от поддельной: на ощупь, при увеличении и так далее... на самом деле каждый из этих защитных элементов просто существенно повышает стоимость изготовления более-менее похожей на оригинал подделки, делая ее в конечном итоге запредельной", - подчеркивает Шуст.По его словам, в мире есть разные подходы к модернизации купюр. Где-то решили перейти на полимерные банкноты: они используются более чем в трех десятках стран. Такие купюры более долговечны, их, например, можно постирать в стиральной машине, но экологичность банкнот до сих пор вызывает вопросы - их тяжелее утилизировать. Однако в Банке Англии считают, что полимерные банкноты оказывают меньшее влияние на окружающую среду, поскольку их срок службы в 2,5 раза дольше, чем у бумажных, отметил эксперт."Тем не менее в большинстве стран продолжают использовать именно бумажные купюры. В конце концов из-за роста безналичной оплаты оборотность купюр снижается, они меньше изнашиваются, чем 10-20 лет назад. Но и их производство тоже меняется, в том числе в России такие купюры обрабатывают специальными составами, которые должны предотвращать истирание и рост бактерий", - напомнил Шуст.
https://ria.ru/20220122/evro-1769011079.html
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экономика, центральный банк рф (цб рф), россия, павел шуст
08:23 22.01.2022 (обновлено: 08:33 22.01.2022)
 
Эксперт предположил, как могут измениться рублевые банкноты

Аналитик Шуст: новые рублевые банкноты могут получить QR-код

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкДеньги в руках сотрудницы банка
Деньги в руках сотрудницы банка - РИА Новости, 1920, 22.01.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Деньги в руках сотрудницы банка
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Новые рублевые банкноты вполне вероятно получат QR-код, а также измененный шрифт серийного номера, что упростит работу с купюрами для техники, заявил РИА Новости исполнительный директор Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Павел Шуст.
В 2021-2025 годах Банк России планирует провести широкий комплекс мероприятий по повышению качества, защищенности и долговечности российских денежных знаков. Планируется, что новые купюры номиналом в 100 рублей будут выпущены в обращение в 2022 году, 1000 и 5000 рублей - в 2023 году, 500 рублей - в 2024 году.
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"Как сообщал ЦБ, изменится принцип формирования порядковых номеров купюр, будет введена контрольная цифра во избежание ошибок считывания. Возможно, на купюре также появятся модные сейчас QR-коды. Вероятно, изменится шрифт серийного номера, он немного визуально упростится. Это нужно не для потребителей, а для многочисленных машин, которые в ходе жизненного цикла считают, сортируют, хранят, проверяют и выдают или принимают купюры", - полагает эксперт.
По его мнению, вероятно приближение Банком России дизайна и защищенности 100-рублевой купюры к купюрам 2017 года выпуска. Например, у 200-рублевой купюры при наклоне проявляются фрагменты защитных нитей. "Есть также иные технологические решения, которые отличают подлинную купюру от поддельной: на ощупь, при увеличении и так далее... на самом деле каждый из этих защитных элементов просто существенно повышает стоимость изготовления более-менее похожей на оригинал подделки, делая ее в конечном итоге запредельной", - подчеркивает Шуст.
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По его словам, в мире есть разные подходы к модернизации купюр. Где-то решили перейти на полимерные банкноты: они используются более чем в трех десятках стран. Такие купюры более долговечны, их, например, можно постирать в стиральной машине, но экологичность банкнот до сих пор вызывает вопросы - их тяжелее утилизировать. Однако в Банке Англии считают, что полимерные банкноты оказывают меньшее влияние на окружающую среду, поскольку их срок службы в 2,5 раза дольше, чем у бумажных, отметил эксперт.
"Тем не менее в большинстве стран продолжают использовать именно бумажные купюры. В конце концов из-за роста безналичной оплаты оборотность купюр снижается, они меньше изнашиваются, чем 10-20 лет назад. Но и их производство тоже меняется, в том числе в России такие купюры обрабатывают специальными составами, которые должны предотвращать истирание и рост бактерий", - напомнил Шуст.
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ЭкономикаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)РоссияПавел Шуст
 
 
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