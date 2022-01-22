20:45 22.01.2022 (обновлено: 00:08 23.01.2022)
Турецкую журналистку, оскорбившую Эрдогана в прямом эфире, арестовали
CNN Turk: турецкую журналистку Кабаш, оскорбившую Эрдогана в прямом эфире, арестовали
© AP Photo / Burhan OzbiliciСотрудники полиции Турции
© AP Photo / Burhan Ozbilici
Сотрудники полиции Турции. Архивное фото
АНКАРА, 22 янв — РИА Новости. В Турции арестовали журналистку Седеф Кабаш из-за оскорбительных фраз в адрес президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана, сказанных в прямом эфире, передает телеканал CNN Turk.
Говоря о политике главы государства, турецкая журналистка привела оскорбительную поговорку про скот во дворце. Ее слова вызвали широкий резонанс в социальных сетях.
Некоторые официальные лица, представители правящей Партии справедливости и развития жестко отреагировали на слова журналистки. В частности, пресс-секретарь политсилы Омер Челик заявил, что ее слова — это не предъявление оппозиционной позиции, а "безнравственность и глупость". Высший совет радио и телевидения (RTÜK) также начал расследование против телеканала, на котором выступала Кабаш.
"Суд вынес решение об аресте Сенем Кабаш", — передал корреспондент телеканала.
Оскорбление президента Турции уголовно наказуемо. В ноябре прошлого года завершилось рассмотрение иска о компенсации против главы основной оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Кемаля Кылычдароглу, поданного в шестой гражданский суд первой инстанции Анкары из-за его высказываний в адрес Эрдогана в Великом национальном собрании Турции 6 февраля 2018 года. Кылычдароглу приговорили к выплате 43 307 турецких лир (свыше 3200 долларов США) компенсации морального вреда. Эти деньги турецкий лидер передал в Фонд развития Университета Тайипа Эрдогана на стипендии студентам.
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