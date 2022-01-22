Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220122/arest-1769085105.html
Турецкую журналистку, оскорбившую Эрдогана в прямом эфире, арестовали
Турецкую журналистку, оскорбившую Эрдогана в прямом эфире, арестовали - РИА Новости, 23.01.2022
Турецкую журналистку, оскорбившую Эрдогана в прямом эфире, арестовали
В Турции арестовали журналистку Седеф Кабаш из-за оскорбительных фраз в адрес президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана, сказанных в прямом эфире, передает... РИА Новости, 23.01.2022
2022-01-22T20:45
2022-01-23T00:08
в мире
сша
турция
омер челик
кемаль кылычдароглу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/07/1588046085_198:0:2915:1529_1920x0_80_0_0_e58ea254467193f6ac9c61163ff1dd4b.jpg
АНКАРА, 22 янв — РИА Новости. В Турции арестовали журналистку Седеф Кабаш из-за оскорбительных фраз в адрес президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана, сказанных в прямом эфире, передает телеканал CNN Turk.Говоря о политике главы государства, турецкая журналистка привела оскорбительную поговорку про скот во дворце. Ее слова вызвали широкий резонанс в социальных сетях.Некоторые официальные лица, представители правящей Партии справедливости и развития жестко отреагировали на слова журналистки. В частности, пресс-секретарь политсилы Омер Челик заявил, что ее слова — это не предъявление оппозиционной позиции, а "безнравственность и глупость". Высший совет радио и телевидения (RTÜK) также начал расследование против телеканала, на котором выступала Кабаш."Суд вынес решение об аресте Сенем Кабаш", — передал корреспондент телеканала.Оскорбление президента Турции уголовно наказуемо. В ноябре прошлого года завершилось рассмотрение иска о компенсации против главы основной оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Кемаля Кылычдароглу, поданного в шестой гражданский суд первой инстанции Анкары из-за его высказываний в адрес Эрдогана в Великом национальном собрании Турции 6 февраля 2018 года. Кылычдароглу приговорили к выплате 43 307 турецких лир (свыше 3200 долларов США) компенсации морального вреда. Эти деньги турецкий лидер передал в Фонд развития Университета Тайипа Эрдогана на стипендии студентам.
https://radiosputnik.ria.ru/20220121/bayden-1768907262.html
сша
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/07/1588046085_132:0:2864:2048_1920x0_80_0_0_b73da13e265cc7e0f701120e5a555aea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, турция, омер челик, кемаль кылычдароглу
20:45 22.01.2022 (обновлено: 00:08 23.01.2022)
 
Турецкую журналистку, оскорбившую Эрдогана в прямом эфире, арестовали

CNN Turk: турецкую журналистку Кабаш, оскорбившую Эрдогана в прямом эфире, арестовали

© AP Photo / Burhan OzbiliciСотрудники полиции Турции
Сотрудники полиции Турции - РИА Новости, 1920, 22.01.2022
© AP Photo / Burhan Ozbilici
Сотрудники полиции Турции. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 22 янв — РИА Новости. В Турции арестовали журналистку Седеф Кабаш из-за оскорбительных фраз в адрес президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана, сказанных в прямом эфире, передает телеканал CNN Turk.
Говоря о политике главы государства, турецкая журналистка привела оскорбительную поговорку про скот во дворце. Ее слова вызвали широкий резонанс в социальных сетях.
Некоторые официальные лица, представители правящей Партии справедливости и развития жестко отреагировали на слова журналистки. В частности, пресс-секретарь политсилы Омер Челик заявил, что ее слова — это не предъявление оппозиционной позиции, а "безнравственность и глупость". Высший совет радио и телевидения (RTÜK) также начал расследование против телеканала, на котором выступала Кабаш.
"Суд вынес решение об аресте Сенем Кабаш", — передал корреспондент телеканала.
Оскорбление президента Турции уголовно наказуемо. В ноябре прошлого года завершилось рассмотрение иска о компенсации против главы основной оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Кемаля Кылычдароглу, поданного в шестой гражданский суд первой инстанции Анкары из-за его высказываний в адрес Эрдогана в Великом национальном собрании Турции 6 февраля 2018 года. Кылычдароглу приговорили к выплате 43 307 турецких лир (свыше 3200 долларов США) компенсации морального вреда. Эти деньги турецкий лидер передал в Фонд развития Университета Тайипа Эрдогана на стипендии студентам.
Президент США Джо Байден во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 21.01.2022
21 января, 14:07В мире
Байден высмеял журналистку за "глупый" вопрос
 
В миреСШАТурцияОмер ЧеликКемаль Кылычдароглу
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:11Посольство КНР прокомментировало "просьбу" Си Цзиньпина к Путину
00:07Главком ВМС ФРГ попросил освободить его от должности после слов о Крыме
23:54Вучич назвал информацию о подготовке покушения на него не особо значимой
23:50МИД Сирии потребовал вывода военного контингента США из страны
23:42Эрдоган заявил о планах провести встречу формата "3+3" в Турции
23:33Глава ВМС Германии Шенбах уйдет в отставку после слов о Крыме, сообщили СМИ
23:30Влияние оппозиционера Гуаидо в Венесуэле сократилось, заявил посол России
23:22В Рязани в ДТП погибли два человека
23:09Посол России допустил усиление военного сотрудничества с Венесуэлой
22:56СК завел уголовное дело после исчезновения девушки под Саратовом
22:49В Татарстане в ДТП погибла девушка
22:39В Сирии террористы "Джебхат ан-Нусры"* ранили трех военных
22:25В Крыму ответили на слова Зеленского о "возвращении" полуострова
22:04Пушилин оценил посреднические инициативы Турции по Украине
21:56Встреча "нормандского формата" состоится 26 января, заявили в Киеве
21:50Берлускони не будет выдвигать свою кандидатуру на выборах президента Италии
21:44В Минобороны ФРГ осудили слова главы ВМС, что "Крым не вернуть"
21:44МИД ФРГ опроверг слухи о подготовке эвакуации семей дипломатов на Украине
21:40Пушилин заявил, что поступает информация о присутствии ЧВК в Донбассе
21:39На Украине признали жизненную необходимость "Северного потока — 2"
Лента новостейМолния
Посольство КНР прокомментировало "просьбу" Си Цзиньпина к ПутинуГлавком ВМС ФРГ попросил освободить его от должности после слов о КрымеВучич назвал информацию о подготовке покушения на него не особо значимойМИД Сирии потребовал вывода военного контингента США из страныЭрдоган заявил о планах провести встречу формата "3+3" в ТурцииГлава ВМС Германии Шенбах уйдет в отставку после слов о Крыме, сообщили СМИВлияние оппозиционера Гуаидо в Венесуэле сократилось, заявил посол РоссииВ Рязани в ДТП погибли два человека Посол России допустил усиление военного сотрудничества с ВенесуэлойСК завел уголовное дело после исчезновения девушки под СаратовомВ Татарстане в ДТП погибла девушкаВ Сирии террористы "Джебхат ан-Нусры"* ранили трех военных В Крыму ответили на слова Зеленского о "возвращении" полуостроваПушилин оценил посреднические инициативы Турции по УкраинеВстреча "нормандского формата" состоится 26 января, заявили в КиевеБерлускони не будет выдвигать свою кандидатуру на выборах президента ИталииВ Минобороны ФРГ осудили слова главы ВМС, что "Крым не вернуть"МИД ФРГ опроверг слухи о подготовке эвакуации семей дипломатов на УкраинеПушилин заявил, что поступает информация о присутствии ЧВК в Донбассе На Украине признали жизненную необходимость "Северного потока — 2"