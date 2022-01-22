https://ria.ru/20220122/arest-1769038352.html
На Кубани арестовали тиктокера, обвиненного в убийстве и стрельбе
На Кубани арестовали тиктокера, обвиненного в убийстве и стрельбе - РИА Новости, 22.01.2022
На Кубани арестовали тиктокера, обвиненного в убийстве и стрельбе
Кубанский тиктокер арестован по обвинению в убийстве, разбое и стрельбе по полицейским, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края. РИА Новости, 22.01.2022
2022-01-22T11:31
2022-01-22T11:31
2022-01-22T11:31
происшествия
темрюкский район
краснодарский край
краснодар
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КРАСНОДАР, 22 янв - РИА Новости. Кубанский тиктокер арестован по обвинению в убийстве, разбое и стрельбе по полицейским, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.В октябре СУСК по Краснодарскому краю сообщило об объявлении в розыск мужчины, известного в СМИ как тиктокер Алексей Щетинин. Он прославился роликом с тёщей, которая бежит к нему пить пиво.По версии следствия, в декабре 2020 года он проник в домовладение пожилого мужчины в станице Ахтанизовской Темрюкского района Кубани, застрелил его, похитил ювелирные украшения и скрылся.Отмечалось, что он попал в поле зрения правоохранителей лишь в апреле минувшего года в анапском селе Цибанобалка, когда для проверки документов к нему обратились двое полицейских. Сообщалось, что мужчина стал отстреливаться, ранив их. Правоохранительные органы объявили его в розыск и в четверг задержали, по данным местных Telegram-каналов, в краснодарской бане."Первомайским районным судом Краснодара рассмотрено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в отношении жителя Темрюкского района 1977 г.р., обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 105 (убийство - ред.), ч. 4 ст. 162 (разбой - ред.), ч.2 ст. 318 (применение опасного для жизни и здоровья насилия в отношении представителя власти - ред.) УК РФ", - сообщила пресс-служба в субботу.Мужчина также подозревается в совершении краж и незаконном хранении оружия, добавляется в релизе.Тиктокер Алексей Щетинин известен как персонаж ролика про "любимого зятя", к которому теща бежала пить пиво. Вирусные видео Щетинина получали в социальной сети большое количество лайков.
https://ria.ru/20220120/zaderzhanie-1768718024.html
https://ria.ru/20220121/ubiystvo-1768876664.html
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происшествия, темрюкский район, краснодарский край, краснодар
На Кубани арестовали тиктокера, обвиненного в убийстве и стрельбе
Суд на Кубани арестовал тиктокера, обвиненного в убийстве и стрельбе по полиции
КРАСНОДАР, 22 янв - РИА Новости. Кубанский тиктокер арестован по обвинению в убийстве, разбое и стрельбе по полицейским, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.
В октябре СУСК по Краснодарскому краю сообщило об объявлении в розыск мужчины, известного в СМИ как тиктокер Алексей Щетинин. Он прославился роликом с тёщей, которая бежит к нему пить пиво.
По версии следствия, в декабре 2020 года он проник в домовладение пожилого мужчины в станице Ахтанизовской Темрюкского района
Кубани, застрелил его, похитил ювелирные украшения и скрылся.
Отмечалось, что он попал в поле зрения правоохранителей лишь в апреле минувшего года в анапском селе Цибанобалка, когда для проверки документов к нему обратились двое полицейских. Сообщалось, что мужчина стал отстреливаться, ранив их. Правоохранительные органы объявили его в розыск и в четверг задержали, по данным местных Telegram-каналов, в краснодарской бане.
"Первомайским районным судом Краснодара
рассмотрено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в отношении жителя Темрюкского района 1977 г.р., обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 105 (убийство - ред.), ч. 4 ст. 162 (разбой - ред.), ч.2 ст. 318 (применение опасного для жизни и здоровья насилия в отношении представителя власти - ред.) УК РФ", - сообщила пресс-служба в субботу.
Мужчина также подозревается в совершении краж и незаконном хранении оружия, добавляется в релизе.
"Суд принял во внимание тот факт, что фигурант обвиняется в совершении особо тяжких преступлений и находился в международном розыске, скрываясь от правоохранительных органов. На основании изложенного суд пришел к выводу о невозможности применения к обвиняемому более мягкой меры пресечения и постановил ходатайство следствия удовлетворить. В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц до 20 февраля 2022 года", - говорится в сообщении.
Тиктокер Алексей Щетинин известен как персонаж ролика про "любимого зятя", к которому теща бежала пить пиво. Вирусные видео Щетинина получали в социальной сети большое количество лайков.