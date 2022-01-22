https://ria.ru/20220122/anomaliya-1769015650.html

Сибиряков предупредили о "неприличной жаре" в разгар зимы

Сибиряков ждет "неприличная жара" в разгар зимы, заявил Вильфанд - РИА Новости, 22.01.2022

Сибиряков предупредили о "неприличной жаре" в разгар зимы

Положительная температурная аномалия в Сибири до конца месяца будет достигать 20 градусов, что нарушает устоявшиеся представления о континентальном климате в... РИА Новости, 22.01.2022

2022-01-22T03:22

2022-01-22T03:22

2022-01-22T03:28

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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Положительная температурная аномалия в Сибири до конца месяца будет достигать 20 градусов, что нарушает устоявшиеся представления о континентальном климате в азиатской части России, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд."По северному побережью европейской и азиатской территории страны перемещаются воздушные массы с Гренландского и Норвежского морей. Это невероятно теплый воздух для азиатской части страны. Такой длительный процесс наблюдается редко. Обычно воздушные массы в азиатской части страны формируются под влиянием континента: их вымораживает, поэтому средние температуры около минус 50 градусов. А сейчас до конца месяца на севере Сибири и западе Якутии температура будет на 20 градусов выше нормы. Просто неприлично. Представление о континентальности климата начинает нарушаться", — сказал Вильфанд.Он добавил, что подобное явление, которое было исключительным ранее, наблюдалось зимой 2019-2020 годов."Не скажу, что это становится нормой, но перенос зимой воздушных масс из Атлантики стал случаться чаще", — отметил Вильфанд.По словам собеседника агентства, вместо привычных минус 50 градусов в Туве морозы будут достигать только минус 25, в Мирном — минус 32."Это просто неприличная жара. Причем это будет средняя температура за декаду, и сейчас она такая же высокая", — сказал ученый.

https://ria.ru/20220117/zima-1768201689.html

https://ria.ru/20220119/klimat-1768515631.html

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общество, мирный, москва, гидрометцентр, роман вильфанд, погода, россия