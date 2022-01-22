https://ria.ru/20220122/afganistan-1769045887.html
Миссия ООН сообщила об исчезновении двух активисток в Афганистане
Миссия ООН сообщила об исчезновении двух активисток в Афганистане - РИА Новости, 22.01.2022
Миссия ООН сообщила об исчезновении двух активисток в Афганистане
Миссия ООН по содействию Афганистану (UNAMA) обеспокоена исчезновением двух афганских активисток, организация призвала талибов (движение "Талибан"*)... РИА Новости, 22.01.2022
2022-01-22T12:52
2022-01-22T12:52
2022-01-22T12:52
захват власти в афганистане талибами
в мире
кабул (город)
оон
талибан
афганистан
мохаммад хасан ахунд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/09/1749312934_0:5:2911:1642_1920x0_80_0_0_81d554b743364e87152b5387da79cb8d.jpg
КАБУЛ, 22 янв - РИА Новости. Миссия ООН по содействию Афганистану (UNAMA) обеспокоена исчезновением двух афганских активисток, организация призвала талибов (движение "Талибан"*) предоставить сведения об их местонахождении и уважать права граждан, следует из заявления UNAMA."ООН разделяет растущую обеспокоенность по поводу исчезновения двух афганских женщин-активисток, Таманы Заряб Парьяни и Парваны Ибрагимхель, которые, как сообщается, были похищены из своих домов в ночь на среду. Мы призываем талибов предоставить информацию об их местонахождении и защищать права всех афганцев", - говорится в заявлении UNAMA в Twitter.Ранее талибы обещали, что права женщин будут защищены, но в рамках ислама, и обещали выработать соответствующие правила для осуществления женщинами своей рабочей деятельности. Многие женщины выходили на демонстрации в ряде городов Афганистана с призывом к новым властям соблюдать их права и обеспечить репрезентативность в правительстве и местных органах власти.В свою очередь афганские активистки после прихода талибов к власти уже неоднократно выходили на демонстрации в ряде городов страны с призывом соблюдать их права и обеспечить репрезентативность в правительстве и местных органах власти. В ходе одной из последних акций женщины пригрозили, что будут появляться в обществе в мужской одежде в случае сохранения ограничений.В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, отвечавший за внешнюю политику во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
https://ria.ru/20220114/afganistan-1767806725.html
кабул (город)
афганистан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/09/1749312934_39:0:2768:2047_1920x0_80_0_0_be6e425a7894c2b4693cd1df49ca31ca.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кабул (город), оон, талибан, афганистан, мохаммад хасан ахунд
Миссия ООН сообщила об исчезновении двух активисток в Афганистане
Миссия ООН по содействию Афганистану сообщила об исчезновении двух активисток
КАБУЛ, 22 янв - РИА Новости. Миссия ООН по содействию Афганистану (UNAMA) обеспокоена исчезновением двух афганских активисток, организация призвала талибов (движение "Талибан"*) предоставить сведения об их местонахождении и уважать права граждан, следует из заявления UNAMA.
"ООН
разделяет растущую обеспокоенность по поводу исчезновения двух афганских женщин-активисток, Таманы Заряб Парьяни и Парваны Ибрагимхель, которые, как сообщается, были похищены из своих домов в ночь на среду. Мы призываем талибов предоставить информацию об их местонахождении и защищать права всех афганцев", - говорится в заявлении UNAMA в Twitter
.
Ранее талибы обещали, что права женщин будут защищены, но в рамках ислама, и обещали выработать соответствующие правила для осуществления женщинами своей рабочей деятельности. Многие женщины выходили на демонстрации в ряде городов Афганистана с призывом к новым властям соблюдать их права и обеспечить репрезентативность в правительстве и местных органах власти.
В свою очередь афганские активистки после прихода талибов к власти уже неоднократно выходили на демонстрации в ряде городов страны с призывом соблюдать их права и обеспечить репрезентативность в правительстве и местных органах власти. В ходе одной из последних акций женщины пригрозили, что будут появляться в обществе в мужской одежде в случае сохранения ограничений.
В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул
и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд
, отвечавший за внешнюю политику во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность