https://ria.ru/20220122/afganistan-1769045887.html

Миссия ООН сообщила об исчезновении двух активисток в Афганистане

Миссия ООН сообщила об исчезновении двух активисток в Афганистане - РИА Новости, 22.01.2022

Миссия ООН сообщила об исчезновении двух активисток в Афганистане

Миссия ООН по содействию Афганистану (UNAMA) обеспокоена исчезновением двух афганских активисток, организация призвала талибов (движение "Талибан"*)... РИА Новости, 22.01.2022

2022-01-22T12:52

2022-01-22T12:52

2022-01-22T12:52

захват власти в афганистане талибами

в мире

кабул (город)

оон

талибан

афганистан

мохаммад хасан ахунд

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КАБУЛ, 22 янв - РИА Новости. Миссия ООН по содействию Афганистану (UNAMA) обеспокоена исчезновением двух афганских активисток, организация призвала талибов (движение "Талибан"*) предоставить сведения об их местонахождении и уважать права граждан, следует из заявления UNAMA."ООН разделяет растущую обеспокоенность по поводу исчезновения двух афганских женщин-активисток, Таманы Заряб Парьяни и Парваны Ибрагимхель, которые, как сообщается, были похищены из своих домов в ночь на среду. Мы призываем талибов предоставить информацию об их местонахождении и защищать права всех афганцев", - говорится в заявлении UNAMA в Twitter.Ранее талибы обещали, что права женщин будут защищены, но в рамках ислама, и обещали выработать соответствующие правила для осуществления женщинами своей рабочей деятельности. Многие женщины выходили на демонстрации в ряде городов Афганистана с призывом к новым властям соблюдать их права и обеспечить репрезентативность в правительстве и местных органах власти.В свою очередь афганские активистки после прихода талибов к власти уже неоднократно выходили на демонстрации в ряде городов страны с призывом соблюдать их права и обеспечить репрезентативность в правительстве и местных органах власти. В ходе одной из последних акций женщины пригрозили, что будут появляться в обществе в мужской одежде в случае сохранения ограничений.В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, отвечавший за внешнюю политику во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

https://ria.ru/20220114/afganistan-1767806725.html

кабул (город)

афганистан

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в мире, кабул (город), оон, талибан, афганистан, мохаммад хасан ахунд