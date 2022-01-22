https://ria.ru/20220122/aeroport-1769025565.html

Международный аэропорт Краснодара закрыли из-за снегопада

Международный аэропорт Краснодара закрыли из-за снегопада - РИА Новости, 22.01.2022

Международный аэропорт Краснодара закрыли из-за снегопада

Аэропорт в Краснодаре закрыт из-за непрекращающегося снегопада, в настоящее время проводится расчистка аэродрома, сообщает пресс-служба ГК "Аэродинамика". РИА Новости, 22.01.2022

2022-01-22T09:02

2022-01-22T09:02

2022-01-22T09:17

происшествия

екатеринбург

минеральные воды

краснодар

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СОЧИ, 22 янв – РИА Новости. Аэропорт в Краснодаре закрыт из-за непрекращающегося снегопада, в настоящее время проводится расчистка аэродрома, сообщает пресс-служба ГК "Аэродинамика"."Аэропорт Краснодара закрыт с 4 утра до 11 часов 22 января. В связи с непрекращающимся снегопадом продолжается работа по расчистке аэродрома", - указывается в сообщении.Позже в пресс-службе аэропорта сообщили, что время закрытия аэропорта продлили до 15 часов 22 января.Отмечается, что только за минувшую ночь было задержано 15 рейсов, три из которых ушли на запасные аэродромы Минеральных Вод, один в Екатеринбург.

https://ria.ru/20220118/aeroporty-1768308842.html

екатеринбург

минеральные воды

краснодар

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происшествия, екатеринбург, минеральные воды, краснодар