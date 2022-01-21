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Выставка-пристройство бездомных животных пройдет в Музее Москвы
Выставка-пристройство бездомных животных пройдет в Музее Москвы - РИА Новости, 21.01.2022
Выставка-пристройство бездомных животных пройдет в Музее Москвы
Центр реабилитации временно бездомных животных "Юна" проведет благотворительный фестиваль – выставку-пристройство собак и кошек в Музее Москвы 30 января. РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T14:41
2022-01-21T14:40
общество
москва
музей москвы
бездомные животные
собаки
кошки
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Центр реабилитации временно бездомных животных "Юна" проведет благотворительный фестиваль – выставку-пристройство собак и кошек в Музее Москвы 30 января.На мероприятии своих хозяев будут ждать около сотни собак и кошек самых разных размеров, возрастов, окрасов и характеров. Все животные привиты, чипированы и отдаются в добрые руки абсолютно бесплатно прямо с мероприятия.Чтобы стать законным хозяином, потребуется всего лишь ответить на несколько вопросов зоопсихолога и подписать договор об ответственном содержании животного.Посетителей фестиваля ждет благотворительный маркет с товарами для питомцев и их хозяев, а представители Департамента транспорта Москвы и специалисты Центра "Юна" прочитают лекцию об уходе за питомцем в зимнее время года, вариантах досуга и спасении от переохлаждения.Во время выставки пройдет благотворительная лотерея, участники которой смогут выиграть много призов, а также особенный подарок — карту "Тройка" из лимитированной коллекции с подопечными кошками и собаками Центра "Юна".На территории выставки будет организован пункт сбора помощи для животных из приютов, куда можно принести корма, лекарства, игрушки и другие гостинцы. Мероприятие пройдет с 12.00 до 18.00 в 1 корпусе Музея Москвы по адресу: г. Москва, Зубовский б-р, д.2, стр.7, этаж 1. Все подробности о событии и его программе можно найти на официальных ресурсах Центра.
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общество, москва, музей москвы, бездомные животные, собаки, кошки
14:41 21.01.2022
 

Выставка-пристройство бездомных животных пройдет в Музее Москвы

© Фото предоставлено Центром реабилитации животных "ЮНА"Афиша выставки бездомных животных "Юна-Фест"
Афиша выставки бездомных животных Юна-Фест
© Фото предоставлено Центром реабилитации животных "ЮНА"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Центр реабилитации временно бездомных животных "Юна" проведет благотворительный фестиваль – выставку-пристройство собак и кошек в Музее Москвы 30 января.
На мероприятии своих хозяев будут ждать около сотни собак и кошек самых разных размеров, возрастов, окрасов и характеров. Все животные привиты, чипированы и отдаются в добрые руки абсолютно бесплатно прямо с мероприятия.
© Фото предоставлено Центром реабилитации животных "ЮНА"Выставка-пристройство животных из приюта "Юна-Фест"
Выставка-пристройство животных из приюта Юна-Фест
1 из 10
Выставка-пристройство животных из приюта "Юна-Фест"
© Фото предоставлено Центром реабилитации животных "ЮНА"
© Фото предоставлено Центром реабилитации животных "ЮНА"Выставка-пристройство животных из приюта "Юна-Фест"
Выставка-пристройство животных из приюта Юна-Фест
2 из 10
Выставка-пристройство животных из приюта "Юна-Фест"
© Фото предоставлено Центром реабилитации животных "ЮНА"
© Фото предоставлено Центром реабилитации животных "ЮНА"Выставка-пристройство животных из приюта "Юна-Фест"
Выставка-пристройство животных из приюта Юна-Фест
3 из 10
Выставка-пристройство животных из приюта "Юна-Фест"
© Фото предоставлено Центром реабилитации животных "ЮНА"
© Фото предоставлено Центром реабилитации животных "ЮНА"Выставка-пристройство животных из приюта "Юна-Фест"
Выставка-пристройство животных из приюта Юна-Фест
4 из 10
Выставка-пристройство животных из приюта "Юна-Фест"
© Фото предоставлено Центром реабилитации животных "ЮНА"
© Фото предоставлено Центром реабилитации животных "ЮНА"Выставка-пристройство животных из приюта "Юна-Фест"
Выставка-пристройство животных из приюта Юна-Фест
5 из 10
Выставка-пристройство животных из приюта "Юна-Фест"
© Фото предоставлено Центром реабилитации животных "ЮНА"
© Фото предоставлено Центром реабилитации животных "ЮНА"Выставка-пристройство животных из приюта "Юна-Фест"
Выставка-пристройство животных из приюта Юна-Фест
6 из 10
Выставка-пристройство животных из приюта "Юна-Фест"
© Фото предоставлено Центром реабилитации животных "ЮНА"
© Фото предоставлено Центром реабилитации животных "ЮНА"Выставка-пристройство животных из приюта "Юна-Фест"
Выставка-пристройство животных из приюта Юна-Фест
7 из 10
Выставка-пристройство животных из приюта "Юна-Фест"
© Фото предоставлено Центром реабилитации животных "ЮНА"
© Фото предоставлено Центром реабилитации животных "ЮНА"Выставка-пристройство животных из приюта "Юна-Фест"
Выставка-пристройство животных из приюта Юна-Фест
8 из 10
Выставка-пристройство животных из приюта "Юна-Фест"
© Фото предоставлено Центром реабилитации животных "ЮНА"
© Фото предоставлено Центром реабилитации животных "ЮНА"Выставка-пристройство животных из приюта "Юна-Фест"
Выставка-пристройство животных из приюта Юна-Фест
9 из 10
Выставка-пристройство животных из приюта "Юна-Фест"
© Фото предоставлено Центром реабилитации животных "ЮНА"
© Фото предоставлено Центром реабилитации животных "ЮНА"Выставка-пристройство животных из приюта "Юна-Фест"
Выставка-пристройство животных из приюта Юна-Фест
10 из 10
Выставка-пристройство животных из приюта "Юна-Фест"
© Фото предоставлено Центром реабилитации животных "ЮНА"
1 из 10
Выставка-пристройство животных из приюта "Юна-Фест"
© Фото предоставлено Центром реабилитации животных "ЮНА"
2 из 10
Выставка-пристройство животных из приюта "Юна-Фест"
© Фото предоставлено Центром реабилитации животных "ЮНА"
3 из 10
Выставка-пристройство животных из приюта "Юна-Фест"
© Фото предоставлено Центром реабилитации животных "ЮНА"
4 из 10
Выставка-пристройство животных из приюта "Юна-Фест"
© Фото предоставлено Центром реабилитации животных "ЮНА"
5 из 10
Выставка-пристройство животных из приюта "Юна-Фест"
© Фото предоставлено Центром реабилитации животных "ЮНА"
6 из 10
Выставка-пристройство животных из приюта "Юна-Фест"
© Фото предоставлено Центром реабилитации животных "ЮНА"
7 из 10
Выставка-пристройство животных из приюта "Юна-Фест"
© Фото предоставлено Центром реабилитации животных "ЮНА"
8 из 10
Выставка-пристройство животных из приюта "Юна-Фест"
© Фото предоставлено Центром реабилитации животных "ЮНА"
9 из 10
Выставка-пристройство животных из приюта "Юна-Фест"
© Фото предоставлено Центром реабилитации животных "ЮНА"
10 из 10
Выставка-пристройство животных из приюта "Юна-Фест"
© Фото предоставлено Центром реабилитации животных "ЮНА"
Чтобы стать законным хозяином, потребуется всего лишь ответить на несколько вопросов зоопсихолога и подписать договор об ответственном содержании животного.
Посетителей фестиваля ждет благотворительный маркет с товарами для питомцев и их хозяев, а представители Департамента транспорта Москвы и специалисты Центра "Юна" прочитают лекцию об уходе за питомцем в зимнее время года, вариантах досуга и спасении от переохлаждения.
Во время выставки пройдет благотворительная лотерея, участники которой смогут выиграть много призов, а также особенный подарок — карту "Тройка" из лимитированной коллекции с подопечными кошками и собаками Центра "Юна".
На территории выставки будет организован пункт сбора помощи для животных из приютов, куда можно принести корма, лекарства, игрушки и другие гостинцы.
Мероприятие пройдет с 12.00 до 18.00 в 1 корпусе Музея Москвы по адресу: г. Москва, Зубовский б-р, д.2, стр.7, этаж 1.
Все подробности о событии и его программе можно найти на официальных ресурсах Центра.
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ОбществоМоскваМузей Москвыбездомные животныесобакикошки
 
 
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