https://ria.ru/20220121/zheneva-1768926437.html

Лавров рассказал об итогах переговоров с Блинкеном

Лавров рассказал об итогах переговоров с Блинкеном - РИА Новости, 21.01.2022

Лавров рассказал об итогах переговоров с Блинкеном

В Женеве завершились переговоры главы российского МИД Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T15:21

2022-01-21T15:21

2022-01-21T21:47

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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. В Женеве завершились переговоры главы российского МИД Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена, сообщил корреспондент РИА Новости.Общение дипломатов продолжалось полтора часа. Основными темами дискуссии стали предложения Москвы по гарантиям безопасности и ситуация на Украине.Письменный ответПо словам Лаврова, американская сторона пообещала предоставить письменный ответ на российские предложения на следующей неделе."Встреча была у нас промежуточная. Энтони Блинкен сказал мне, что он удовлетворен состоявшимся обменом мнениями, которые помогут им на следующей неделе, это было уже несколько раз подчеркнуто, представить нам письменную реакцию", — заявил он.Москва неоднократно говорила о необходимости такого шага. При этом российская сторона предупреждала, что не будет "бесконечно ждать" ответа."Мы уже слышали первую реакцию США, пока устную, на то, что обсуждалось в тех двух форматах (НАТО, ОБСЕ. — Прим. ред.) на уровне наших заместителей, и реакция, как в общем-то американская сторона и просила нас, когда предложила провести эту встречу, реакция была предварительной, нас об этом предупредили, она сопровождалась некоторыми уточняющими вопросами в наш адрес", — добавил министр.Он выразил мнение, что правильнее было бы обнародовать ответ Вашингтона и сказал, что обратится к Блинкену с соответствующей просьбой. Также Лавров рассказал о дальнейших этапах переговорного процесса."Мы ждем ответа официального на наши предложения, после чего планируем очередной контакт на нашем уровне (глав МИД. — Прим. ред.), и давайте не будем забегать вперед. Президент Путин всегда готов к контактам с президентом Байденом, ясно, что эти контакты должны быть серьезно подготовлены и чтобы было понятно, на что мы должны выйти по итогам задействования потенциала наших лидеров", — сказал он.Ключевое противоречиеЛавров отметил, что американская сторона в очередной раз использовала аргумент о свободе выбора альянсов при обсуждении отказа от расширения НАТО. По словам главы МИД, Москва указала на противоречивость такой позиции: США, например, в рамках ОБСЕ неоднократно подтверждали недопустимость обеспечения безопасности одних государств за счет других."Мы привели целый ряд документов, в которых эта свобода выбора союзов обусловлена необходимостью избегать каких-либо шагов, которые будут укреплять безопасность одного государства в ущерб безопасности других государств и попросили Энтони Блинкена и его команду объяснить, как они трактуют вот эту часть тех обязательств, которые были на политическом уровне приняты в ОБСЕ и не раз подтверждены в ОБСЕ", — заявил министр.Он напомнил, что антироссийская направленность НАТО закреплена в доктрине альянса и поэтому Москва принципиально выступает против расширения этого блока.Обстановка на УкраинеПо словам главы российской дипломатии, американская делегация на переговорах стремилась больше времени уделить именно украинской проблеме и именно ее поставить во главу угла, однако он подчеркнул, что нельзя сводить всю тему архитектуры европейской дипломатии к этому вопросу.Министр в очередной раз подчеркнул, что Россия не собирается нападать на соседей. При этом он предположил, что шквал обвинений, обрушившийся на Москву, призван отвлечь внимание от попыток украинских властей сорвать мирное урегулирование конфликта в Донбассе."Я не исключаю, что вся вот эта истерика, которую сейчас раскручивают наши западные коллеги, направлена на то, чтобы если уж не спровоцировать какие-то украинские силовые действия на Донбассе, то, как минимум, чтобы прикрыть линию киевского режима на полный саботаж минских договоренностей", — заявил Лавров.Он также отметил, что попросил своего коллегу повлиять на украинские власти."Я его призвал в очередной раз использовать решающее влияние на киевский режим, чтобы заставить его образумиться и прекратить саботировать этот важнейший документ (Минские соглашения. — Прим. ред.)", — сказал министр.При этом он раскритиковал действия украинских властей."Мы многократно предупреждали их (страны ЕС и НАТО. — Прим. ред.), что единственное, чем занимается киевский режим, — спекулирует на покрывательстве, которым он пользуется со стороны своих западных спонсоров. Как только эта русофобская истерика прекратится, всем будет очевидна несостоятельность этого режима", — подчеркнул Лавров.Полезный разговорГлава российской дипломатии положительно отозвался об итогах переговоров."Я сказал все, о чем мы сегодня говорили, что мы сегодня обсуждали и на чем мы завершили наш полезный откровенный разговор", — сказал он по итогам встречи с Блинкеном.При этом министр отказался оценить отношения между двумя странами."Я не могу говорить, что мы на правильном пути, не на правильном пути. Мы это поймем, когда получим американскую реакцию на бумаге, на все пункты наших предложений", — добавил он.Лавров также выразил надежду, что в дальнейшем диалог двух стран будет протекать менее эмоционально, но гарантий этого нет.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по вопросам безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.Первый раунд переговоров по этой теме состоялся в Женеве 10 января. За ним последовало заседание Совета Россия — НАТО в Брюсселе. После чего 13 января прошли консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Москва заявила, что ждет письменного ответа как можно скорее.

https://ria.ru/20220121/ryabkov-1768890761.html

https://ria.ru/20220121/mid-1768918050.html

https://ria.ru/20220114/peregovory-1767720045.html

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