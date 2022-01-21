https://ria.ru/20220121/zelenskiy-1769009441.html

Зеленский ввел санкции против российских компаний

Зеленский ввел санкции против российских компаний - РИА Новости, 22.01.2022

Зеленский ввел санкции против российских компаний

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение совета национальной безопасности и обороны о санкциях против ряда иностранных компаний, в частности РИА Новости, 22.01.2022

2022-01-21T23:50

2022-01-21T23:50

2022-01-22T01:03

в мире

украина

киев

владимир зеленский

санкции

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КИЕВ, 22 янв — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение совета национальной безопасности и обороны о санкциях против ряда иностранных компаний, в частности российских.В дополнении опубликован список компаний, среди которых: "Ленморниипроект", "Ленпромтранспроект", "Страховая бизнес группа", "Геоземстрой", "Гипрошахт", "Гипрогор", "Крымсетьэнергопроект" и другие.Список ограничительных мер включает: блокирование активов – временное ограничение права лица пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом; ограничение торговых операций в части запрета экспортно-импортных операций; операций по переработке с предприятиями-резидентами; предотвращение вывода капиталов за пределы Украины; приостановка выполнения экономических и финансовых обязательств; аннулирование или остановка лицензий и документов разрешительного характера, получение (наличие) которых является условием для осуществления определенного вида деятельности, в частности, аннулирование или остановка действия специальных разрешений на недра.Срок действия ограничений — "пять лет".

https://ria.ru/20220122/sanktsii-1769010663.html

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в мире, украина, киев, владимир зеленский, санкции