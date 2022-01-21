23:50 21.01.2022 (обновлено: 01:03 22.01.2022)
Зеленский ввел санкции против российских компаний
Президент Украины Зеленский ввел санкции против российских компаний
Президент Украины Владимир Зеленский
КИЕВ, 22 янв — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение совета национальной безопасности и обороны о санкциях против ряда иностранных компаний, в частности российских.
"Ввести решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 30 декабря 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", — говорится в указе.
В дополнении опубликован список компаний, среди которых: "Ленморниипроект", "Ленпромтранспроект", "Страховая бизнес группа", "Геоземстрой", "Гипрошахт", "Гипрогор", "Крымсетьэнергопроект" и другие.
Список ограничительных мер включает: блокирование активов – временное ограничение права лица пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом; ограничение торговых операций в части запрета экспортно-импортных операций; операций по переработке с предприятиями-резидентами; предотвращение вывода капиталов за пределы Украины; приостановка выполнения экономических и финансовых обязательств; аннулирование или остановка лицензий и документов разрешительного характера, получение (наличие) которых является условием для осуществления определенного вида деятельности, в частности, аннулирование или остановка действия специальных разрешений на недра.
Срок действия ограничений — "пять лет".