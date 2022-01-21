https://ria.ru/20220121/zelenskiy-1769000765.html

Зеленский отправляет на войну с Россией только харьковчан

Украинцы высмеяли Зеленского за слова об оккупации Харькова - РИА Новости, 21.01.2022

Зеленский отправляет на войну с Россией только харьковчан

Пресс-секретарю президента Украины Сергею Никифорову пришлось разъяснять слова главы государства об "оккупации" Россией Харькова, а жители города высмеяли... РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T21:33

2022-01-21T21:33

2022-01-21T22:46

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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Пресс-секретарю президента Украины Сергею Никифорову пришлось разъяснять слова главы государства об "оккупации" Россией Харькова, а жители города высмеяли громкое заявление президента.Ранее Зеленский сказал в интервью The Washington Post, что "крупномасштабная война с Россией" может начаться с оккупации Харькова. Никифоров позже прокомментировал, что "это был просто пример, гипотетический сценарий" и Зеленский "не имел в виду, что Харьков будет оккупирован".Жители Харькова были возмущены словами украинского лидера. Своим недовольством они поделились в фейсбуке."Спасибо. <… > Вот подбодрил, так подбодрил", — ответил на слова Зеленского харьковчанин Роман Доник."Добрый день, Владимир. Меня зовут Дмитрий, я из Харькова. Я так и не понял: мне готовиться к майским шашлыкам или нет? — пошутил один из горожан."Уважаемый президент. От имени всех жителей большое спасибо. <…> Можете не сомневаться, что в 2024 году все здесь проголосуют за вас", — съязвил журналист Дмитрий Коган.Некоторые также обратили внимание, что Зеленский сам себе противоречит: ранее он призывал украинцев не паниковать из-за фейков о российской агрессии, а теперь пугает "нападением" на Харьков.Западные политики в последние месяцы утверждают, что Россия якобы "сосредоточила войска на границе с Украиной". Как указывал представитель Кремля Дмитрий Песков, вооруженные силы перемещаются в пределах территории государства — это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Москве подчеркивали, что заявления о "российской агрессии" используются как предлог для увеличения контингента НАТО в приграничных регионах.Как ранее отмечал глава МИД Сергей Лавров, Североатлантический альянс наращивает поставки вооружений на Украину, где возросло число западных инструкторов. По мнению дипломата, это может спровоцировать киевские власти "на военные авантюры", что создает прямую угрозу безопасности России.Замминистра иностранных дел Сергей Рябков, в свою очередь, в среду выразил уверенность, что полноценные боевые действия в Европе сейчас невозможны, а Россия не собирается предпринимать никаких агрессивных действий в отношении других государств.

https://ria.ru/20220121/zelenskiy-1768836160.html

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