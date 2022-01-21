https://ria.ru/20220121/zelenskiy-1768988512.html

Харьков войдет в состав России назло Зеленскому

Зеленский испугался, что Россия "оккупирует Харьков" - РИА Новости, 21.01.2022

Харьков войдет в состав России назло Зеленскому

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Washington Post заявил, что Россия якобы собралась "оккупировать" Харьков. РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T19:45

2022-01-21T19:45

2022-01-21T19:45

украина

владимир зеленский

россия

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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Washington Post заявил, что Россия якобы собралась "оккупировать" Харьков.При этом пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров, комментируя слова Зеленского о том, что Россия может оккупировать Харьков, позже заявил, что "это был просто пример, гипотетический сценарий". Представитель добавил, что Зеленский "не имел в виду, что Харьков будет оккупирован".Мэр Харькова Игорь Терехов, в свою очередь, призвал украинцев не паниковать из-за заявлений президента. Некоторые украинские политики и эксперты также обратили внимание, что украинский президент сам себе противоречит: ранее он призывал жителей страны не паниковать из-за фейков о российской агрессии, а теперь пугает российским "нападением" на Харьков. Многие украинцы в социальных сетях также отнеслись к этим словам с иронией и в шутку начали готовиться к присоединению к России.Западные политики в последние месяцы утверждают, что Россия якобы "сосредоточила войска на границе с Украиной". Как указывал представитель Кремля Дмитрий Песков, вооруженные силы перемещаются в пределах территории государства — это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Москве подчеркивали, что заявления о "российской агрессии" используются как предлог для увеличения контингента НАТО в приграничных регионах.Как ранее отмечал глава МИД Сергей Лавров, Североатлантический альянс наращивает поставки вооружений на Украину, где возросло число западных инструкторов. По мнению дипломата, это может спровоцировать киевские власти "на военные авантюры", что создает прямую угрозу безопасности России.Замминистра иностранных дел Сергей Рябков, в свою очередь, в среду выразил уверенность, что полноценные боевые действия в Европе сейчас невозможны, а Россия не собирается предпринимать никаких агрессивных действий в отношении других государств.

https://ria.ru/20220121/zelenskiy-1768836160.html

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украина, владимир зеленский, россия