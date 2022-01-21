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Зеленский сравнил себя с Рейганом
Зеленский сравнил себя с Рейганом - РИА Новости, 21.01.2022
Зеленский сравнил себя с Рейганом
Президент Украины Владимир Зеленский сравнил себя с 40-м президентом США Рональдом Рейганом. РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T11:03
2022-01-21T11:08
в мире
киев
лос-анджелес
рональд рейган
владимир зеленский
нато
петр порошенко
россия
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ВАШИНГТОН, 21 янв - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский сравнил себя с 40-м президентом США Рональдом Рейганом.Во время интервью американской газете Washington Post Зеленского спросили, как ему, человеку с актерской карьерой и без военного прошлого, избранному в 2019 году на пост президента, удалось справиться с "кошмаром", возникшем на границе с Украиной. "Рональд Рейган тоже не был военным человеком", - заявил Зеленский.Зеленский стал президентом Украины весной 2019 года. По итогам первого тура выборов он набрал наибольшее число голосов (30,24%) среди всех кандидатов и вдвое больше, чем Петр Порошенко, занимавший тогда пост главы государства. Во втором туре выборов Зеленский победил, набрав 73,22%. Тогда он заявлял, что избирается президентом только на один срок. Очередные выборы президента Украины должны состояться в 2024 году.Рейган, 40-й президент США, скончался в своем доме в Лос-Анджелесе в 2004 году в возрасте 93 лет. В 1937 году Рейган осуществил свою давнюю мечту: он начал работать киноактером в Голливуде. С 1937 по 1976 годы он снялся более чем в 50 фильмах, преимущественно играл роли положительных ковбоев. Во время Второй мировой войны он был призван в армию, но из-за слабого зрения признан ограничено годным.4 ноября 1980 года, победив кандидата от Демократической партии, президента Джимми Картера, Рейган был избран 40-м президентом США. Первая половина президентства Рейгана прошла под знаком обострения советско-американских отношений. Рейган объявил Советский Союз "империей зла". В 1984 году он был переизбран на пост президента США. Приход к власти в СССР Михаила Горбачева изменил климат советско-американских отношений. Рейган в 1985-1988 годах принял участие в нескольких встречах с Горбачевым. В 1988 году президент США посетил СССР.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
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в мире, киев, лос-анджелес, рональд рейган, владимир зеленский, нато, петр порошенко, россия
11:03 21.01.2022 (обновлено: 11:08 21.01.2022)
 
Зеленский сравнил себя с Рейганом

Президент Украины Зеленский сравнил себя с 40-м президентом США Рональдом Рейганом

CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.01.2022
CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины /
Президент Украины Владимир Зеленский
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ВАШИНГТОН, 21 янв - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский сравнил себя с 40-м президентом США Рональдом Рейганом.
Во время интервью американской газете Washington Post Зеленского спросили, как ему, человеку с актерской карьерой и без военного прошлого, избранному в 2019 году на пост президента, удалось справиться с "кошмаром", возникшем на границе с Украиной. "Рональд Рейган тоже не был военным человеком", - заявил Зеленский.
"Мне он нравится. Я не знал его лично. Но я очень уважаю людей, которые борются и получают желаемый результат", - ответил президент Украины на вопрос, восхищается ли он Рейганом.
Зеленский стал президентом Украины весной 2019 года. По итогам первого тура выборов он набрал наибольшее число голосов (30,24%) среди всех кандидатов и вдвое больше, чем Петр Порошенко, занимавший тогда пост главы государства. Во втором туре выборов Зеленский победил, набрав 73,22%. Тогда он заявлял, что избирается президентом только на один срок. Очередные выборы президента Украины должны состояться в 2024 году.
Рейган, 40-й президент США, скончался в своем доме в Лос-Анджелесе в 2004 году в возрасте 93 лет. В 1937 году Рейган осуществил свою давнюю мечту: он начал работать киноактером в Голливуде. С 1937 по 1976 годы он снялся более чем в 50 фильмах, преимущественно играл роли положительных ковбоев. Во время Второй мировой войны он был призван в армию, но из-за слабого зрения признан ограничено годным.
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4 ноября 1980 года, победив кандидата от Демократической партии, президента Джимми Картера, Рейган был избран 40-м президентом США. Первая половина президентства Рейгана прошла под знаком обострения советско-американских отношений. Рейган объявил Советский Союз "империей зла". В 1984 году он был переизбран на пост президента США. Приход к власти в СССР Михаила Горбачева изменил климат советско-американских отношений. Рейган в 1985-1988 годах принял участие в нескольких встречах с Горбачевым. В 1988 году президент США посетил СССР.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
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