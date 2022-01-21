https://ria.ru/20220121/zelenskiy-1768836160.html

Зеленский приготовился сбежать с Украины из-за войны

На Украине предсказали реакцию Зеленского в случае начала войны с Россией - РИА Новости, 21.01.2022

Зеленский приготовился сбежать с Украины из-за войны

Президент Украины Владимир Зеленский поспешит покинуть территорию страны, если начнутся боевые действия с Россией, написал в Telegram депутат Верховной рады от... РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T03:13

2022-01-21T03:13

2022-01-21T07:56

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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский поспешит покинуть территорию страны, если начнутся боевые действия с Россией, написал в Telegram депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — за жизнь" Илья Кива.Парламентарий считает, что политическое руководство в Киеве не станет защищать государство при гипотетическом конфликте с Москвой.Депутат Рады усомнился, что простые украинцы также вряд ли найдут стимулы для участия в боевых действиях."А за что отдать жизнь? За землю, которую уже продали? За историю, которую осквернили? <…> За толпы нацистов, расплодившихся как саранча в Украине? За независимость? Так ее давным-давно нет", — посетовал политик.Киев и западные политики в последние месяцы утверждают, что Россия сосредоточила войска на границе с Украиной. Как указывал представитель Кремля Дмитрий Песков, вооруженные силы перемещаются в пределах территории государства — это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Москве подчеркивали, что заявления о "российской агрессии" используются как предлог для наращивания контингента НАТО в приграничных регионах.

https://ria.ru/20220121/panika-1768832927.html

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в мире, украина, киев, москва, дмитрий песков, владимир зеленский, нато, верховная рада украины, илья кива, россия