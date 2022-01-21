https://ria.ru/20220121/zavod-1768921429.html

В технополисе "Москва" появится новый фармацевтический завод

В технополисе "Москва" появится новый фармацевтический завод - РИА Новости, 21.01.2022

В технополисе "Москва" появится новый фармацевтический завод

Новый крупный завод по производству лекарств появится в 2022 году на площадке "Алабушево" особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва", сообщает... РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T15:04

2022-01-21T15:04

2022-01-21T15:04

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

александр прохоров

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/10/1597672962_178:0:1600:800_1920x0_80_0_0_7128c3377d59bb6b6f1ac363d6a92f07.jpg

МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Новый крупный завод по производству лекарств появится в 2022 году на площадке "Алабушево" особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва", сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Площадь промышленного комплекса составит 35 тысяч квадратных метров. Здесь будут производиться препараты для лечения заболеваний сердечно-сосудистой, дыхательной, костно-мышечной систем, пищеварительного тракта, а также противомикробные препараты."Медицинские технологии стали одним из самых быстро развивающихся направлений в ОЭЗ Москвы. За девять месяцев прошлого года резиденты этого кластера нарастили объем инвестиций более, чем в три раза - сумма превысила 13 миллиардов рублей. Новый фармацевтический завод, строительство которого планируется завершить в 2022 году, будет производить около 80 наименований лекарственных препаратов. Это позволит снизить зависимость от импорта лекарственных средств", - сказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.С 2018 года компания, строящая фармацевтический завод, является резидентом особой экономической зоны. Благодаря этому статусу предприятие имеет ряд преференций и льгот, а удобная логистика и современная инфраструктура технополиса позволяют организации сконцентрировать свой потенциал на исследованиях, ускоренном создании и выводе на рынок инновационной продукции.

https://ria.ru/20220117/promzony-1768159427.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, александр прохоров