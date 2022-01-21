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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
https://ria.ru/20220121/zavod-1768921429.html
В технополисе "Москва" появится новый фармацевтический завод
В технополисе "Москва" появится новый фармацевтический завод - РИА Новости, 21.01.2022
В технополисе "Москва" появится новый фармацевтический завод
Новый крупный завод по производству лекарств появится в 2022 году на площадке "Алабушево" особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва", сообщает... РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T15:04
2022-01-21T15:04
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
александр прохоров
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МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Новый крупный завод по производству лекарств появится в 2022 году на площадке "Алабушево" особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва", сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Площадь промышленного комплекса составит 35 тысяч квадратных метров. Здесь будут производиться препараты для лечения заболеваний сердечно-сосудистой, дыхательной, костно-мышечной систем, пищеварительного тракта, а также противомикробные препараты."Медицинские технологии стали одним из самых быстро развивающихся направлений в ОЭЗ Москвы. За девять месяцев прошлого года резиденты этого кластера нарастили объем инвестиций более, чем в три раза - сумма превысила 13 миллиардов рублей. Новый фармацевтический завод, строительство которого планируется завершить в 2022 году, будет производить около 80 наименований лекарственных препаратов. Это позволит снизить зависимость от импорта лекарственных средств", - сказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.С 2018 года компания, строящая фармацевтический завод, является резидентом особой экономической зоны. Благодаря этому статусу предприятие имеет ряд преференций и льгот, а удобная логистика и современная инфраструктура технополиса позволяют организации сконцентрировать свой потенциал на исследованиях, ускоренном создании и выводе на рынок инновационной продукции.
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москва, александр прохоров
15:04 21.01.2022
 

В технополисе "Москва" появится новый фармацевтический завод

© Фото : Mos.ru/Е. СамаринаСтенд "Технополис Москва"
Стенд Технополис Москва - РИА Новости, 1920, 21.01.2022
© Фото : Mos.ru/Е. Самарина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Новый крупный завод по производству лекарств появится в 2022 году на площадке "Алабушево" особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва", сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
Площадь промышленного комплекса составит 35 тысяч квадратных метров. Здесь будут производиться препараты для лечения заболеваний сердечно-сосудистой, дыхательной, костно-мышечной систем, пищеварительного тракта, а также противомикробные препараты.
Виды Москвы - РИА Новости, 1920, 17.01.2022
17 января, 10:16Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
В Москве реорганизуют еще пять участков бывших промзон
"Медицинские технологии стали одним из самых быстро развивающихся направлений в ОЭЗ Москвы. За девять месяцев прошлого года резиденты этого кластера нарастили объем инвестиций более, чем в три раза - сумма превысила 13 миллиардов рублей. Новый фармацевтический завод, строительство которого планируется завершить в 2022 году, будет производить около 80 наименований лекарственных препаратов. Это позволит снизить зависимость от импорта лекарственных средств", - сказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
С 2018 года компания, строящая фармацевтический завод, является резидентом особой экономической зоны. Благодаря этому статусу предприятие имеет ряд преференций и льгот, а удобная логистика и современная инфраструктура технополиса позволяют организации сконцентрировать свой потенциал на исследованиях, ускоренном создании и выводе на рынок инновационной продукции.
"В реализацию проекта инвестор вложит 2,8 миллиарда рублей, здесь будет создано почти 370 рабочих мест. На данном этапе завершено устройство инженерных сетей, ведутся фасадные работы", - уточнил руководитель ДИПП Александр Прохоров.
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваАлександр Прохоров
 
 
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