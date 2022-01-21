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СМИ: в Йемене десятки человек погибли из-за авиаудара саудовских ВВС
СМИ: в Йемене десятки человек погибли из-за авиаудара саудовских ВВС - РИА Новости, 21.01.2022
СМИ: в Йемене десятки человек погибли из-за авиаудара саудовских ВВС
Десятки людей погибли и получили ранения в результате авиаударов воюющей в Йемене арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией по тюрьме в йеменском городе... РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T13:15
2022-01-21T14:11
в мире
йемен
саудовская аравия
саада (мухафаза)
аль-маядин
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ДОХА, 21 янв - РИА Новости. Десятки людей погибли и получили ранения в результате авиаударов воюющей в Йемене арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией по тюрьме в йеменском городе Саада вблизи границы с королевством, сообщил йеменский телеканал "Аль-Масира" со ссылкой на власти провинции Саада."Больницы переполнены погибшими и ранеными, у нас большая нехватка лекарств и медицинских средств", - говорится в сообщении властей провинции. Телеканал "Аль-Маядин" сообщает о более 60 погибших.Власти провинции обратились к населению с просьбой сдавать кровь для раненых в результате бомбежки тюрьмы.В то же время управление здравоохранения в Сааде сообщило, что у них нет необходимой техники для извлечения жертв из-под обломков. Канал показал кадры разбомбленной тюрьмы, где люди голыми руками пытаются разбирать обломки здания.В то же время арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией в заявлении для СМИ сообщила, что "были нанесены точечные удары по военным целям в Йемене.В Йемене с августа 2014 года продолжаются военные действия между правительственными силами на стороне президента Абд Раббу Мансура Хади и мятежниками-хуситами, контролирующими север Йемена. На стороне Хади с марта 2015 года воюет коалиция во главе с Саудовской Аравией. Хуситы регулярно обстреливают соседние с Йеменом саудовские районы, называя это ответом на бомбардировки северного Йемена просаудовской коалицией и блокаду севера страны силами коалиции и правительства.Ситуация в стране обострилась на этой неделе после того, как хуситы взяли на себя ответственность за запуск заминированных беспилотников по аэропорту столицы ОАЭ Абу-Даби и инфраструктуре нефтяной компании столичного эмирата ОАЭ. В ответ на это саудовские и эмиратские ВВС стали с удвоенной силой бомбить территории под контролем хуситов в Йемене, в частности, столицу Сану, где под бомбежки попал целый жилой район, в результате чего погибли более 20 человек.
https://radiosputnik.ria.ru/20220118/yemen-1768326446.html
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в мире, йемен, саудовская аравия, саада (мухафаза), аль-маядин
13:15 21.01.2022 (обновлено: 14:11 21.01.2022)
 
СМИ: в Йемене десятки человек погибли из-за авиаудара саудовских ВВС

"Аль-масира": десятки человек погибли из-за авиаудара саудовских ВВС по тюрьме в Йемене

© AFP 2022 / Ansarullah media centerПоследствия ракетного удара арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией по тюрьме в городе Саада. 21 января 2022
Последствия ракетного удара арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией по тюрьме в городе Саада. 21 января 2022 - РИА Новости, 1920, 21.01.2022
© AFP 2022 / Ansarullah media center
Последствия ракетного удара арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией по тюрьме в городе Саада. 21 января 2022
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ДОХА, 21 янв - РИА Новости. Десятки людей погибли и получили ранения в результате авиаударов воюющей в Йемене арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией по тюрьме в йеменском городе Саада вблизи границы с королевством, сообщил йеменский телеканал "Аль-Масира" со ссылкой на власти провинции Саада.
"Больницы переполнены погибшими и ранеными, у нас большая нехватка лекарств и медицинских средств", - говорится в сообщении властей провинции. Телеканал "Аль-Маядин" сообщает о более 60 погибших.
Власти провинции обратились к населению с просьбой сдавать кровь для раненых в результате бомбежки тюрьмы.
В то же время управление здравоохранения в Сааде сообщило, что у них нет необходимой техники для извлечения жертв из-под обломков. Канал показал кадры разбомбленной тюрьмы, где люди голыми руками пытаются разбирать обломки здания.
В то же время арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией в заявлении для СМИ сообщила, что "были нанесены точечные удары по военным целям в Йемене.
Разрушения в провинции Дхамар на юго-западе Йемена в результате авиаударов - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
18 января, 11:18Сказано в эфире
"Удар хуситов вызвал бурю". Арабская коалиция бомбит Йемен
В Йемене с августа 2014 года продолжаются военные действия между правительственными силами на стороне президента Абд Раббу Мансура Хади и мятежниками-хуситами, контролирующими север Йемена. На стороне Хади с марта 2015 года воюет коалиция во главе с Саудовской Аравией. Хуситы регулярно обстреливают соседние с Йеменом саудовские районы, называя это ответом на бомбардировки северного Йемена просаудовской коалицией и блокаду севера страны силами коалиции и правительства.
Ситуация в стране обострилась на этой неделе после того, как хуситы взяли на себя ответственность за запуск заминированных беспилотников по аэропорту столицы ОАЭ Абу-Даби и инфраструктуре нефтяной компании столичного эмирата ОАЭ. В ответ на это саудовские и эмиратские ВВС стали с удвоенной силой бомбить территории под контролем хуситов в Йемене, в частности, столицу Сану, где под бомбежки попал целый жилой район, в результате чего погибли более 20 человек.
Повстанцы-хуситы - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
18 января, 11:15
Хуситы заявили о запуске баллистической ракеты по аэропорту в Дубае
 
В миреЙеменСаудовская АравияСаада (мухафаза)Аль-Маядин
 
 
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