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В Ивановской области двоих экс-чиновников обвинили в получении взяток
В Ивановской области двоих экс-чиновников обвинили в получении взяток - РИА Новости, 21.01.2022
В Ивановской области двоих экс-чиновников обвинили в получении взяток
Два бывших сотрудника департамента сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области предстанут перед судом за взятки с фермеров за получение грантов,... РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T10:24
2022-01-21T10:24
2022-01-21T10:24
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РЯЗАНЬ, 21 янв - РИА Новости. Два бывших сотрудника департамента сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области предстанут перед судом за взятки с фермеров за получение грантов, сообщила прокуратура региона."Прокуратурой области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух местных жителей, 42 и 44 лет, бывшего заместителя директора и бывшего начальника отдела по развитию сельских территорий департамента сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области", - говорится в сообщении.Мужчины обвиняются в совершении двух преступлений, предусмотренных п. "а", "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки лично и через посредника в составе группы лиц по предварительному сговору в значительном и крупном размере). Один из них также обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 290 УК РФ (получение взятки), и 11 эпизодах по ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение взятки в значительном размере).В 2017-2019 годах обвиняемые являлись председателем и секретарем конкурсной комиссии по отбору крестьянских (фермерских) хозяйств на предоставление грантов. По версии следствия, они получили от 15 индивидуальных предпринимателей около 1 миллиона рублей "за оказание содействия в получении грантов на создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств". Размер взятки составлял 10% от суммы полученного гранта, отмечается в сообщении."Дополнительно фермеры передавали бывшему начальнику отдела по развитию сельских территорий департамента от 25 до 55 тысяч рублей за оформление им самим и принятие от них необходимых документов для получения гранта, допуска на конкурсный отбор и голосование именно за претендента, передавшего взятку", - сообщила прокуратура.В ближайшие дни уголовное дело будет направлено в Ленинский районный суд Иваново.
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происшествия, иваново, ивановская область, россия
В Ивановской области двоих экс-чиновников обвинили в получении взяток
В Ивановской области двоих экс-чиновников обвинили в получении взяток от фермеров
РЯЗАНЬ, 21 янв - РИА Новости. Два бывших сотрудника департамента сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области предстанут перед судом за взятки с фермеров за получение грантов, сообщила прокуратура региона.
"Прокуратурой области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух местных жителей, 42 и 44 лет, бывшего заместителя директора и бывшего начальника отдела по развитию сельских территорий департамента сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области", - говорится в сообщении.
Мужчины обвиняются в совершении двух преступлений, предусмотренных п. "а", "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ
(получение взятки лично и через посредника в составе группы лиц по предварительному сговору в значительном и крупном размере). Один из них также обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 290 УК РФ (получение взятки), и 11 эпизодах по ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение взятки в значительном размере).
В 2017-2019 годах обвиняемые являлись председателем и секретарем конкурсной комиссии по отбору крестьянских (фермерских) хозяйств на предоставление грантов. По версии следствия, они получили от 15 индивидуальных предпринимателей около 1 миллиона рублей "за оказание содействия в получении грантов на создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств". Размер взятки составлял 10% от суммы полученного гранта, отмечается в сообщении.
"Дополнительно фермеры передавали бывшему начальнику отдела по развитию сельских территорий департамента от 25 до 55 тысяч рублей за оформление им самим и принятие от них необходимых документов для получения гранта, допуска на конкурсный отбор и голосование именно за претендента, передавшего взятку", - сообщила прокуратура.
В ближайшие дни уголовное дело будет направлено в Ленинский районный суд Иваново
.