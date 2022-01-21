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Замглавы подмосковного Воскресенска заподозрили в получении взятки
Замглавы подмосковного Воскресенска заподозрили в получении взятки - РИА Новости, 21.01.2022
Замглавы подмосковного Воскресенска заподозрили в получении взятки
Заместитель главы администрации Воскресенска подозревается в получении взятки от коммерсанта за помощь в победе на аукционе, сообщается на сайте ГСУСК по... РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T17:49
2022-01-21T18:00
происшествия
воскресенск
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Заместитель главы администрации Воскресенска подозревается в получении взятки от коммерсанта за помощь в победе на аукционе, сообщается на сайте ГСУСК по Московской области. Фигурант задержан, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий."Возбуждено уголовное дело в отношении заместителя главы администрации г.о.Воскресенск. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч.5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере)", - сказала она.По данным следствия, в марте 2021 года подозреваемый получил от предпринимателя через посредника 160 тысяч рублей за помощь в победе в электронном аукционе на право выполнения работ по ремонту асфальта во дворах и внутриквартальных проездов Воскресенска.Следователи уже провели обыски, также планируется провести очные ставки."В ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения", - добавила Врадий.Она также пояснила РИА Новости, что фигурант в настоящее время задержан.Источник в правоохранительных органах сообщил, что задержанного зовут Александр Савкин.Согласно информации на сайте администрации, Савкин курирует вопросы благоустройства территорий, транспорта и дорожного хозяйства, строительства, экологии, муниципального контроля, архитектуры и градостроительства.
https://ria.ru/20211230/alushta-1766115907.html
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происшествия, воскресенск, московская область (подмосковье)
17:49 21.01.2022 (обновлено: 18:00 21.01.2022)
 
Замглавы подмосковного Воскресенска заподозрили в получении взятки

СК заподозрил замглавы подмосковного Воскресенска в получении взятки в 160 тысяч рублей

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСлужебный автомобиль Следственного комитета РФ
Служебный автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 21.01.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Заместитель главы администрации Воскресенска подозревается в получении взятки от коммерсанта за помощь в победе на аукционе, сообщается на сайте ГСУСК по Московской области.
Фигурант задержан, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий.
"Возбуждено уголовное дело в отношении заместителя главы администрации г.о.Воскресенск. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч.5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере)", - сказала она.
По данным следствия, в марте 2021 года подозреваемый получил от предпринимателя через посредника 160 тысяч рублей за помощь в победе в электронном аукционе на право выполнения работ по ремонту асфальта во дворах и внутриквартальных проездов Воскресенска.
Следователи уже провели обыски, также планируется провести очные ставки.
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"В ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения", - добавила Врадий.
Она также пояснила РИА Новости, что фигурант в настоящее время задержан.
Источник в правоохранительных органах сообщил, что задержанного зовут Александр Савкин.
Согласно информации на сайте администрации, Савкин курирует вопросы благоустройства территорий, транспорта и дорожного хозяйства, строительства, экологии, муниципального контроля, архитектуры и градостроительства.
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