https://ria.ru/20220121/vzyatka-1768964411.html

Замглавы подмосковного Воскресенска заподозрили в получении взятки

Замглавы подмосковного Воскресенска заподозрили в получении взятки - РИА Новости, 21.01.2022

Замглавы подмосковного Воскресенска заподозрили в получении взятки

Заместитель главы администрации Воскресенска подозревается в получении взятки от коммерсанта за помощь в победе на аукционе, сообщается на сайте ГСУСК по... РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T17:49

2022-01-21T17:49

2022-01-21T18:00

происшествия

воскресенск

московская область (подмосковье)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595757077_345:377:3315:2048_1920x0_80_0_0_52a8ef3e41d61d74aa28cf524e22d211.jpg

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Заместитель главы администрации Воскресенска подозревается в получении взятки от коммерсанта за помощь в победе на аукционе, сообщается на сайте ГСУСК по Московской области. Фигурант задержан, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий."Возбуждено уголовное дело в отношении заместителя главы администрации г.о.Воскресенск. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч.5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере)", - сказала она.По данным следствия, в марте 2021 года подозреваемый получил от предпринимателя через посредника 160 тысяч рублей за помощь в победе в электронном аукционе на право выполнения работ по ремонту асфальта во дворах и внутриквартальных проездов Воскресенска.Следователи уже провели обыски, также планируется провести очные ставки."В ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения", - добавила Врадий.Она также пояснила РИА Новости, что фигурант в настоящее время задержан.Источник в правоохранительных органах сообщил, что задержанного зовут Александр Савкин.Согласно информации на сайте администрации, Савкин курирует вопросы благоустройства территорий, транспорта и дорожного хозяйства, строительства, экологии, муниципального контроля, архитектуры и градостроительства.

https://ria.ru/20211230/alushta-1766115907.html

https://ria.ru/20211222/vzyatochnichestvo-1764911946.html

воскресенск

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, воскресенск, московская область (подмосковье)