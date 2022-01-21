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В Оренбурге сотрудника ГУ МЧС заподозрили во взяточничестве

В Оренбурге сотрудника ГУ МЧС заподозрили во взяточничестве - РИА Новости, 21.01.2022

В Оренбурге сотрудника ГУ МЧС заподозрили во взяточничестве

Следственные органы Оренбургской области заподозрили заместителя начальника отдела ГУ МЧС по региону в получении взятки от директора рынка в Оренбурге, чтобы... РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T10:46

2022-01-21T10:46

2022-01-21T10:46

происшествия

оренбургская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

мчс по оренбургской области

россия

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УФА, 21 янв - РИА Новости. Следственные органы Оренбургской области заподозрили заместителя начальника отдела ГУ МЧС по региону в получении взятки от директора рынка в Оренбурге, чтобы скрыть нарушения пожарной безопасности на предприятии, сообщили в СУСК РФ по области.Фигурантами уголовных дел по статьям УК РФ "злоупотребление должностными полномочиями", "получение должностным лицом взятки в крупном размере", "дача взятки должностному лицу в крупном размере" и "посредничество во взяточничестве, совершенное в крупном размере" стали заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Оренбургу и Оренбургскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС по Оренбургской области, директор общества с ограниченной ответственностью "Петровский рынок" и житель Оренбурга, уточняет ведомство.По версии следствия, в ходе внеплановой выездной проверки, проведенной подразделением ГУ МЧС России по Оренбургской области, в отношении ООО "Петровский рынок" были выявлены существенные нарушения требований пожарной безопасности."Директор рынка, чтобы избежать последствий в виде подготовки документов в суд для рассмотрения вопроса о приостановлении деятельности возглавляемой им коммерческой организации, через своего знакомого, выступившего в качестве посредника, в соответствии с достигнутой договоренностью передал заместителю начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы взятку в размере 900 тысяч рублей, из которых 450 тысяч рублей посредником были переданы указанному должностному лица, а оставшиеся денежные средства оставлены себе", - говорится в сообщении.Отмечается, что в настоящее время производятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление обстоятельств, подлежащих доказыванию. Для участия в обысках задействованы силы ОМОН управления Росгвардии по Оренбургской области.

https://radiosputnik.ria.ru/20211225/mchs-1765466413.html

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происшествия, оренбургская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), мчс по оренбургской области, россия