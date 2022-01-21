В Оренбурге сотрудника ГУ МЧС заподозрили во взяточничестве
В Оренбурге замначальника отдела ГУ МЧС заподозрили в получении взятки
УФА, 21 янв - РИА Новости. Следственные органы Оренбургской области заподозрили заместителя начальника отдела ГУ МЧС по региону в получении взятки от директора рынка в Оренбурге, чтобы скрыть нарушения пожарной безопасности на предприятии, сообщили в СУСК РФ по области.
Фигурантами уголовных дел по статьям УК РФ "злоупотребление должностными полномочиями", "получение должностным лицом взятки в крупном размере", "дача взятки должностному лицу в крупном размере" и "посредничество во взяточничестве, совершенное в крупном размере" стали заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Оренбургу и Оренбургскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС по Оренбургской области, директор общества с ограниченной ответственностью "Петровский рынок" и житель Оренбурга, уточняет ведомство.
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По версии следствия, в ходе внеплановой выездной проверки, проведенной подразделением ГУ МЧС России по Оренбургской области, в отношении ООО "Петровский рынок" были выявлены существенные нарушения требований пожарной безопасности.
"Директор рынка, чтобы избежать последствий в виде подготовки документов в суд для рассмотрения вопроса о приостановлении деятельности возглавляемой им коммерческой организации, через своего знакомого, выступившего в качестве посредника, в соответствии с достигнутой договоренностью передал заместителю начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы взятку в размере 900 тысяч рублей, из которых 450 тысяч рублей посредником были переданы указанному должностному лица, а оставшиеся денежные средства оставлены себе", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время производятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление обстоятельств, подлежащих доказыванию. Для участия в обысках задействованы силы ОМОН управления Росгвардии по Оренбургской области.