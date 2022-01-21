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В Оренбурге сотрудника ГУ МЧС заподозрили во взяточничестве
В Оренбурге сотрудника ГУ МЧС заподозрили во взяточничестве - РИА Новости, 21.01.2022
В Оренбурге сотрудника ГУ МЧС заподозрили во взяточничестве
Следственные органы Оренбургской области заподозрили заместителя начальника отдела ГУ МЧС по региону в получении взятки от директора рынка в Оренбурге, чтобы... РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T10:46
2022-01-21T10:46
происшествия
оренбургская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
мчс по оренбургской области
россия
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УФА, 21 янв - РИА Новости. Следственные органы Оренбургской области заподозрили заместителя начальника отдела ГУ МЧС по региону в получении взятки от директора рынка в Оренбурге, чтобы скрыть нарушения пожарной безопасности на предприятии, сообщили в СУСК РФ по области.Фигурантами уголовных дел по статьям УК РФ "злоупотребление должностными полномочиями", "получение должностным лицом взятки в крупном размере", "дача взятки должностному лицу в крупном размере" и "посредничество во взяточничестве, совершенное в крупном размере" стали заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Оренбургу и Оренбургскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС по Оренбургской области, директор общества с ограниченной ответственностью "Петровский рынок" и житель Оренбурга, уточняет ведомство.По версии следствия, в ходе внеплановой выездной проверки, проведенной подразделением ГУ МЧС России по Оренбургской области, в отношении ООО "Петровский рынок" были выявлены существенные нарушения требований пожарной безопасности."Директор рынка, чтобы избежать последствий в виде подготовки документов в суд для рассмотрения вопроса о приостановлении деятельности возглавляемой им коммерческой организации, через своего знакомого, выступившего в качестве посредника, в соответствии с достигнутой договоренностью передал заместителю начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы взятку в размере 900 тысяч рублей, из которых 450 тысяч рублей посредником были переданы указанному должностному лица, а оставшиеся денежные средства оставлены себе", - говорится в сообщении.Отмечается, что в настоящее время производятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление обстоятельств, подлежащих доказыванию. Для участия в обысках задействованы силы ОМОН управления Росгвардии по Оренбургской области.
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происшествия, оренбургская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), мчс по оренбургской области, россия
10:46 21.01.2022
 
В Оренбурге сотрудника ГУ МЧС заподозрили во взяточничестве

В Оренбурге замначальника отдела ГУ МЧС заподозрили в получении взятки

© Фото : Следственный Комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 21.01.2022
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
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УФА, 21 янв - РИА Новости. Следственные органы Оренбургской области заподозрили заместителя начальника отдела ГУ МЧС по региону в получении взятки от директора рынка в Оренбурге, чтобы скрыть нарушения пожарной безопасности на предприятии, сообщили в СУСК РФ по области.
Фигурантами уголовных дел по статьям УК РФ "злоупотребление должностными полномочиями", "получение должностным лицом взятки в крупном размере", "дача взятки должностному лицу в крупном размере" и "посредничество во взяточничестве, совершенное в крупном размере" стали заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Оренбургу и Оренбургскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС по Оренбургской области, директор общества с ограниченной ответственностью "Петровский рынок" и житель Оренбурга, уточняет ведомство.
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По версии следствия, в ходе внеплановой выездной проверки, проведенной подразделением ГУ МЧС России по Оренбургской области, в отношении ООО "Петровский рынок" были выявлены существенные нарушения требований пожарной безопасности.
"Директор рынка, чтобы избежать последствий в виде подготовки документов в суд для рассмотрения вопроса о приостановлении деятельности возглавляемой им коммерческой организации, через своего знакомого, выступившего в качестве посредника, в соответствии с достигнутой договоренностью передал заместителю начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы взятку в размере 900 тысяч рублей, из которых 450 тысяч рублей посредником были переданы указанному должностному лица, а оставшиеся денежные средства оставлены себе", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время производятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление обстоятельств, подлежащих доказыванию. Для участия в обысках задействованы силы ОМОН управления Росгвардии по Оренбургской области.
 
ПроисшествияОренбургская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)МЧС по Оренбургской областиРоссия
 
 
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