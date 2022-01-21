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При взрыве грузовика в Гане погибли не менее 17 человек

При взрыве грузовика в Гане погибли не менее 17 человек - РИА Новости, 21.01.2022

При взрыве грузовика в Гане погибли не менее 17 человек

Не менее 17 человек погибли в результате взрыва грузовика в Западной области Ганы, сообщает портал Ghana Web со ссылкой на местные власти. РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T05:31

2022-01-21T05:31

2022-01-21T05:31

в мире

взрыв

гана

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Не менее 17 человек погибли в результате взрыва грузовика в Западной области Ганы, сообщает портал Ghana Web со ссылкой на местные власти.Как стало известно ранее, взрыв произошел, после того как автомобиль со взрывчатыми веществами для горных работ столкнулся с мотоциклом.В районе взрыва частично разрушены дома и инфраструктура.Агентство Франс Пресс сообщает о почти 60 пострадавших, которые были госпитализированы после взрыва.

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в мире, взрыв, гана