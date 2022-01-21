https://ria.ru/20220121/vzryv-1768839554.html
При взрыве грузовика в Гане погибли не менее 17 человек
При взрыве грузовика в Гане погибли не менее 17 человек - РИА Новости, 21.01.2022
При взрыве грузовика в Гане погибли не менее 17 человек
Не менее 17 человек погибли в результате взрыва грузовика в Западной области Ганы, сообщает портал Ghana Web со ссылкой на местные власти. РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T05:31
2022-01-21T05:31
2022-01-21T05:31
в мире
взрыв
гана
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153229/48/1532294829_0:276:2682:1784_1920x0_80_0_0_32d2a6fd91bc788937ffb679e54cf997.jpg
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Не менее 17 человек погибли в результате взрыва грузовика в Западной области Ганы, сообщает портал Ghana Web со ссылкой на местные власти.Как стало известно ранее, взрыв произошел, после того как автомобиль со взрывчатыми веществами для горных работ столкнулся с мотоциклом.В районе взрыва частично разрушены дома и инфраструктура.Агентство Франс Пресс сообщает о почти 60 пострадавших, которые были госпитализированы после взрыва.
гана
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153229/48/1532294829_104:0:2483:1784_1920x0_80_0_0_6b3c8f95afb3a2666acfefdb8d30bf78.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, взрыв, гана
При взрыве грузовика в Гане погибли не менее 17 человек
Ghana Web: при взрыве грузовика в Гане погибли не менее 17 человек
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости.
Не менее 17 человек погибли в результате взрыва грузовика в Западной области Ганы, сообщает портал Ghana Web
со ссылкой на местные власти.
Как стало известно ранее, взрыв произошел, после того как автомобиль со взрывчатыми веществами для горных работ столкнулся с мотоциклом.
В районе взрыва частично разрушены дома и инфраструктура.
Агентство Франс Пресс сообщает о почти 60 пострадавших, которые были госпитализированы после взрыва.