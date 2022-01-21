Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220121/vystavki-1768719309.html
В Музее декоративного искусства открылись две необычные выставки
В Музее декоративного искусства открылись две необычные выставки - РИА Новости, 21.01.2022
В Музее декоративного искусства открылись две необычные выставки
Во Всероссийском музее декоративного искусства открылись две необычные выставки: "Самое время снова запустить быструю коричневую лису… не так ли?" и "Придумали... РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T07:45
2022-01-21T07:45
культура
искусство
москва
новости культуры
всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства
музеи
выставки
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/14/1768730087_0:448:2048:1600_1920x0_80_0_0_a0c2ac051f91d58803897c432f5a7a4b.jpg
МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Во Всероссийском музее декоративного искусства открылись две необычные выставки: "Самое время снова запустить быструю коричневую лису… не так ли?" и "Придумали и сделали! Виктория Нурисламова. Языковые конструкции", сообщили в пресс-службе учреждения.Эллен К. Леви "Беседа на атомной станции" поднимает тему конфликта, связанного с технологиями двойного назначения, а Евгений Фикс с помощью своего проекта "Вашингтон-Москва (Диптихи угроз безопасности)" говорит о толерантности. Виталий Комар в "Цветовом коде" исследует истоки российско-американских отношений через переписку Томаса Джефферсона и Александра I. Константин Худяков в своей работе "Шахматы" демонстрирует, что любой ход может привести к апокалипсису, а фотохудожник Серж Головач в проекте "Люстра. Большой театр" строит аллюзию на "железный занавес" с помощью объема, складок и натяжения. Во вторую выставку вошли работы предметного и графического дизайнера Виктории Нурисламовой. Этот шрифт в 2018 году получил награду международного конкурса Type Directors Club New York, а также был показан на 15 выставках по всему миру.В экспозицию также включили посуду, мебель, одежду, вазы, постеры и другие предметы декора, формирующие язык дизайнера. Посетить выставку "Самое время снова запустить быструю коричневую лису… не так ли?" можно 20 февраля, а посмотреть на работы Виктории Нурисламовой до 6 февраля.
https://ria.ru/20220115/tsoy-1767879525.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/14/1768730087_0:256:2048:1792_1920x0_80_0_0_7b85b4820d08b555926a699ffa2d3dc8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
искусство, москва, новости культуры, всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства, музеи, выставки
07:45 21.01.2022
 
В Музее декоративного искусства открылись две необычные выставки

Во Всероссийском музее декоративного искусства открылись две выставки

© Фото : предоставлено пресс-службой Всероссийского музея декоративного искусстваРабота с выставки Всероссийского музея декоративного искусства "Самое время снова запустить быструю коричневую лису… не так ли?"
Работа с выставки Всероссийского музея декоративного искусства Самое время снова запустить быструю коричневую лису… не так ли? - РИА Новости, 1920, 21.01.2022
© Фото : предоставлено пресс-службой Всероссийского музея декоративного искусства
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Во Всероссийском музее декоративного искусства открылись две необычные выставки: "Самое время снова запустить быструю коричневую лису… не так ли?" и "Придумали и сделали! Виктория Нурисламова. Языковые конструкции", сообщили в пресс-службе учреждения.

"На выставке "Самое время снова запустить быструю коричневую лису… не так ли?" представлено 15 проектов из России и 15 из США, в которых арт-сообщества двух стран размышляют о мировых проблемах через объекты живописи, графики, скульптуры, фотографии, видео, интерактивные инсталляции", — говорится в релизе.

Эллен К. Леви "Беседа на атомной станции" поднимает тему конфликта, связанного с технологиями двойного назначения, а Евгений Фикс с помощью своего проекта "Вашингтон-Москва (Диптихи угроз безопасности)" говорит о толерантности. Виталий Комар в "Цветовом коде" исследует истоки российско-американских отношений через переписку Томаса Джефферсона и Александра I.
© Фото : предоставлено пресс-службой Всероссийского музея декоративного искусства

Виталий Комар "Цветовой код" во Всероссийском музее декоративного искусства на выставке "Самое время снова запустить быструю коричневую лису… не так ли?"

Виталий Комар Цветовой код во Всероссийском музее декоративного искусства на выставке Самое время снова запустить быструю коричневую лису… не так ли?
1 из 3

Виталий Комар "Цветовой код" во Всероссийском музее декоративного искусства на выставке "Самое время снова запустить быструю коричневую лису… не так ли?"

© Фото : предоставлено пресс-службой Всероссийского музея декоративного искусства
© Фото : предоставлено пресс-службой Всероссийского музея декоративного искусства

Эллен К. Леви "Беседа на атомной станции" во Всероссийском музее декоративного искусства на выставке "Самое время снова запустить быструю коричневую лису… не так ли?"

Эллен К. Леви Беседа на атомной станции во Всероссийском музее декоративного искусства на выставке Самое время снова запустить быструю коричневую лису… не так ли?
2 из 3

Эллен К. Леви "Беседа на атомной станции" во Всероссийском музее декоративного искусства на выставке "Самое время снова запустить быструю коричневую лису… не так ли?"

© Фото : предоставлено пресс-службой Всероссийского музея декоративного искусства
© Фото : предоставлено пресс-службой Всероссийского музея декоративного искусства

Евгений Фикс проект "Вашингтон-Москва (Диптихи угроз безопасности)" во Всероссийском музее декоративного искусства на выставке "Самое время снова запустить быструю коричневую лису… не так ли?"

Евгений Фикс проект Вашингтон-Москва (Диптихи угроз безопасности) во Всероссийском музее декоративного искусства на выставке Самое время снова запустить быструю коричневую лису… не так ли?
3 из 3

Евгений Фикс проект "Вашингтон-Москва (Диптихи угроз безопасности)" во Всероссийском музее декоративного искусства на выставке "Самое время снова запустить быструю коричневую лису… не так ли?"

© Фото : предоставлено пресс-службой Всероссийского музея декоративного искусства
1 из 3

Виталий Комар "Цветовой код" во Всероссийском музее декоративного искусства на выставке "Самое время снова запустить быструю коричневую лису… не так ли?"

© Фото : предоставлено пресс-службой Всероссийского музея декоративного искусства
2 из 3

Эллен К. Леви "Беседа на атомной станции" во Всероссийском музее декоративного искусства на выставке "Самое время снова запустить быструю коричневую лису… не так ли?"

© Фото : предоставлено пресс-службой Всероссийского музея декоративного искусства
3 из 3

Евгений Фикс проект "Вашингтон-Москва (Диптихи угроз безопасности)" во Всероссийском музее декоративного искусства на выставке "Самое время снова запустить быструю коричневую лису… не так ли?"

© Фото : предоставлено пресс-службой Всероссийского музея декоративного искусства
Константин Худяков в своей работе "Шахматы" демонстрирует, что любой ход может привести к апокалипсису, а фотохудожник Серж Головач в проекте "Люстра. Большой театр" строит аллюзию на "железный занавес" с помощью объема, складок и натяжения.
"В проекте участвуют не только хорошо узнаваемые и маститые художники, но и молодые, и уже успевшие проявить себя авторы, например, Виктор Пономаренко или Сергей Дорохов", — добавляют в пресс-службе.
Во вторую выставку вошли работы предметного и графического дизайнера Виктории Нурисламовой.
© Фото : предоставлено пресс-службой Всероссийского музея декоративного искусстваРаботы с выставки "Придумали и сделали! Виктория Нурисламова"
Работы с выставки Придумали и сделали! Виктория Нурисламова
1 из 2
Работы с выставки "Придумали и сделали! Виктория Нурисламова"
© Фото : предоставлено пресс-службой Всероссийского музея декоративного искусства
© Фото : предоставлено пресс-службой Всероссийского музея декоративного искусстваРаботы с выставки "Придумали и сделали! Виктория Нурисламова"
Работы с выставки Придумали и сделали! Виктория Нурисламова
2 из 2
Работы с выставки "Придумали и сделали! Виктория Нурисламова"
© Фото : предоставлено пресс-службой Всероссийского музея декоративного искусства
1 из 2
Работы с выставки "Придумали и сделали! Виктория Нурисламова"
© Фото : предоставлено пресс-службой Всероссийского музея декоративного искусства
2 из 2
Работы с выставки "Придумали и сделали! Виктория Нурисламова"
© Фото : предоставлено пресс-службой Всероссийского музея декоративного искусства

"Этот проект представляет собой визуальную систему из плоскостных и объемных объектов-высказываний, в основе которой лежит авторский шрифт "Структура", — подчеркивают в музее.

Этот шрифт в 2018 году получил награду международного конкурса Type Directors Club New York, а также был показан на 15 выставках по всему миру.
© Фото : предоставлено пресс-службой Всероссийского музея декоративного искусства

Шрифт "Структура", разработанный Викторией Нурисламовой

Шрифт Структура, разработанный Викторией Нурисламовой
1 из 3

Шрифт "Структура", разработанный Викторией Нурисламовой

© Фото : предоставлено пресс-службой Всероссийского музея декоративного искусства
© Фото : предоставлено пресс-службой Всероссийского музея декоративного искусства

Шрифт "Структура", разработанный Викторией Нурисламовой

Шрифт Структура, разработанный Викторией Нурисламовой
2 из 3

Шрифт "Структура", разработанный Викторией Нурисламовой

© Фото : предоставлено пресс-службой Всероссийского музея декоративного искусства
© Фото : предоставлено пресс-службой Всероссийского музея декоративного искусства

Шрифт "Структура", разработанный Викторией Нурисламовой

Шрифт Структура, разработанный Викторией Нурисламовой
3 из 3

Шрифт "Структура", разработанный Викторией Нурисламовой

© Фото : предоставлено пресс-службой Всероссийского музея декоративного искусства
1 из 3

Шрифт "Структура", разработанный Викторией Нурисламовой

© Фото : предоставлено пресс-службой Всероссийского музея декоративного искусства
2 из 3

Шрифт "Структура", разработанный Викторией Нурисламовой

© Фото : предоставлено пресс-службой Всероссийского музея декоративного искусства
3 из 3

Шрифт "Структура", разработанный Викторией Нурисламовой

© Фото : предоставлено пресс-службой Всероссийского музея декоративного искусства
В экспозицию также включили посуду, мебель, одежду, вазы, постеры и другие предметы декора, формирующие язык дизайнера.
Посетить выставку "Самое время снова запустить быструю коричневую лису… не так ли?" можно 20 февраля, а посмотреть на работы Виктории Нурисламовой до 6 февраля.
Посетители на выставке-байопике Виктор Цой. Путь героя в Центральном выставочном зале Манеж в Москве. - РИА Новости, 1920, 15.01.2022
15 января, 08:00Культура
Доброе утро, последний герой. В Манеже открылась выставка о Викторе Цое
 
КультураИскусствоМоскваНовости культурыВсероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусстваМузеиВыставки
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:00Россия и КНР хотят заполнить политический вакуум, считают в британском МИД
08:56В Кировском районе Петербурга сгорел троллейбус
08:45Блинкен рассказал об ожиданиях от предстоящей встречи с Лавровым
08:44"Коммунисты России" ответили на предложения захоронить Ленина
08:38Во Владивостоке водитель автобуса пожаловался на 15-часовой рабочий день
08:27Москвичам рассказали о погоде в пятницу
08:24Два дивизиона С-400 отправляются в Белоруссию с Дальнего Востока 1:29
08:06В Новосибирской области школьник попал в лоб однокласснику из пневматики
07:50Володин рассказал, когда фракции обсудят признание ДНР и ЛНР
07:42В Приморье выявили первый случай омикрон-штамма
07:33В Москве в 2021 году прошло рекордное число высокотехнологичных операций
07:28СМИ: Британия перебросила на Украину бойцов элитного военного подразделения
07:27В Мосгордуме призвали захоронить Ленина "рядом с родственниками"
07:19В Москве и области объявили "желтый" уровень погодной опасности
07:10Источник раскрыл подробности обвинения замглавы Минтранса Токарева
06:57Россиян предупредили о новой схеме мошенничества под предлогом инвестиций
06:55Эксперт рассказал, чем опасен разрыв отношений с США в кибербезопасности
06:43Эксперт назвала обязательное условие для перехода на зеленую энергетику
06:22МИД Казахстана оценил резолюцию Европарламента по ситуации в стране
05:31При взрыве грузовика в Гане погибли не менее 17 человек
Лента новостейМолния
Россия и КНР хотят заполнить политический вакуум, считают в британском МИДВ Кировском районе Петербурга сгорел троллейбусБлинкен рассказал об ожиданиях от предстоящей встречи с Лавровым"Коммунисты России" ответили на предложения захоронить ЛенинаВо Владивостоке водитель автобуса пожаловался на 15-часовой рабочий деньМосквичам рассказали о погоде в пятницуДва дивизиона С-400 отправляются в Белоруссию с Дальнего ВостокаВ Новосибирской области школьник попал в лоб однокласснику из пневматикиВолодин рассказал, когда фракции обсудят признание ДНР и ЛНРВ Приморье выявили первый случай омикрон-штаммаВ Москве в 2021 году прошло рекордное число высокотехнологичных операцийСМИ: Британия перебросила на Украину бойцов элитного военного подразделенияВ Мосгордуме призвали захоронить Ленина "рядом с родственниками"В Москве и области объявили "желтый" уровень погодной опасностиИсточник раскрыл подробности обвинения замглавы Минтранса ТокареваРоссиян предупредили о новой схеме мошенничества под предлогом инвестицийЭксперт рассказал, чем опасен разрыв отношений с США в кибербезопасностиЭксперт назвала обязательное условие для перехода на зеленую энергетикуМИД Казахстана оценил резолюцию Европарламента по ситуации в странеПри взрыве грузовика в Гане погибли не менее 17 человек