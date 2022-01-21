https://ria.ru/20220121/vystavki-1768719309.html

В Музее декоративного искусства открылись две необычные выставки

В Музее декоративного искусства открылись две необычные выставки - РИА Новости, 21.01.2022

В Музее декоративного искусства открылись две необычные выставки

Во Всероссийском музее декоративного искусства открылись две необычные выставки: "Самое время снова запустить быструю коричневую лису… не так ли?" и "Придумали... РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T07:45

2022-01-21T07:45

2022-01-21T07:45

культура

искусство

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всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства

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МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Во Всероссийском музее декоративного искусства открылись две необычные выставки: "Самое время снова запустить быструю коричневую лису… не так ли?" и "Придумали и сделали! Виктория Нурисламова. Языковые конструкции", сообщили в пресс-службе учреждения.Эллен К. Леви "Беседа на атомной станции" поднимает тему конфликта, связанного с технологиями двойного назначения, а Евгений Фикс с помощью своего проекта "Вашингтон-Москва (Диптихи угроз безопасности)" говорит о толерантности. Виталий Комар в "Цветовом коде" исследует истоки российско-американских отношений через переписку Томаса Джефферсона и Александра I. Константин Худяков в своей работе "Шахматы" демонстрирует, что любой ход может привести к апокалипсису, а фотохудожник Серж Головач в проекте "Люстра. Большой театр" строит аллюзию на "железный занавес" с помощью объема, складок и натяжения. Во вторую выставку вошли работы предметного и графического дизайнера Виктории Нурисламовой. Этот шрифт в 2018 году получил награду международного конкурса Type Directors Club New York, а также был показан на 15 выставках по всему миру.В экспозицию также включили посуду, мебель, одежду, вазы, постеры и другие предметы декора, формирующие язык дизайнера. Посетить выставку "Самое время снова запустить быструю коричневую лису… не так ли?" можно 20 февраля, а посмотреть на работы Виктории Нурисламовой до 6 февраля.

https://ria.ru/20220115/tsoy-1767879525.html

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искусство, москва, новости культуры, всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства, музеи, выставки