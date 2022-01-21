В Музее декоративного искусства открылись две необычные выставки

МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Во Всероссийском музее декоративного искусства открылись две необычные выставки: "Самое время снова запустить быструю коричневую лису… не так ли?" и "Придумали и сделали! Виктория Нурисламова. Языковые конструкции", сообщили в пресс-службе учреждения.Эллен К. Леви "Беседа на атомной станции" поднимает тему конфликта, связанного с технологиями двойного назначения, а Евгений Фикс с помощью своего проекта "Вашингтон-Москва (Диптихи угроз безопасности)" говорит о толерантности. Виталий Комар в "Цветовом коде" исследует истоки российско-американских отношений через переписку Томаса Джефферсона и Александра I. Константин Худяков в своей работе "Шахматы" демонстрирует, что любой ход может привести к апокалипсису, а фотохудожник Серж Головач в проекте "Люстра. Большой театр" строит аллюзию на "железный занавес" с помощью объема, складок и натяжения. Во вторую выставку вошли работы предметного и графического дизайнера Виктории Нурисламовой. Этот шрифт в 2018 году получил награду международного конкурса Type Directors Club New York, а также был показан на 15 выставках по всему миру.В экспозицию также включили посуду, мебель, одежду, вазы, постеры и другие предметы декора, формирующие язык дизайнера. Посетить выставку "Самое время снова запустить быструю коричневую лису… не так ли?" можно 20 февраля, а посмотреть на работы Виктории Нурисламовой до 6 февраля.
МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Во Всероссийском музее декоративного искусства открылись две необычные выставки: "Самое время снова запустить быструю коричневую лису… не так ли?" и "Придумали и сделали! Виктория Нурисламова. Языковые конструкции", сообщили в пресс-службе учреждения.
"На выставке "Самое время снова запустить быструю коричневую лису… не так ли?" представлено 15 проектов из России и 15 из США, в которых арт-сообщества двух стран размышляют о мировых проблемах через объекты живописи, графики, скульптуры, фотографии, видео, интерактивные инсталляции", — говорится в релизе.
Эллен К. Леви "Беседа на атомной станции" поднимает тему конфликта, связанного с технологиями двойного назначения, а Евгений Фикс с помощью своего проекта "Вашингтон-Москва (Диптихи угроз безопасности)" говорит о толерантности. Виталий Комар в "Цветовом коде" исследует истоки российско-американских отношений через переписку Томаса Джефферсона и Александра I.
Константин Худяков в своей работе "Шахматы" демонстрирует, что любой ход может привести к апокалипсису, а фотохудожник Серж Головач в проекте "Люстра. Большой театр" строит аллюзию на "железный занавес" с помощью объема, складок и натяжения.
"В проекте участвуют не только хорошо узнаваемые и маститые художники, но и молодые, и уже успевшие проявить себя авторы, например, Виктор Пономаренко или Сергей Дорохов", — добавляют в пресс-службе.
Во вторую выставку вошли работы предметного и графического дизайнера Виктории Нурисламовой.
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