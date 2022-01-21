В Сербии заявили о подготовке покушения на Вучича
Глава МВД Сербии Вулин: черногорская мафия готовит покушение на Вучича
Президент Сербии Александр Вучич
БЕЛГРАД, 21 янв – РИА Новости. Главарь одного из наркокланов из Черногории собрал преступную группу для покушения на президента Сербии Александра Вучича, заявил глава сербского МВД Александр Вулин.
По словам Вулина, министерство 14 января получило от Европола оперативную информацию о подготовке интернациональной преступной группой покушения на жизнь президента Сербии. Глава МВД указал, что после получения этих данных Агентство безопасности и информирования (БИА, контрразведка Сербии) и полиция установили личности членов преступной группы. Выяснилось, что ее возглавляет глава "кавачского клана" из Черногории Радое Звицер, объявленный ранее властями Сербии в розыск.
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"Собрал ли Звицер эту группу с целью убийства Вучича по собственному решению или выполнял указания своего политического лидера, покажет следствие. До того времени сотрудники МВД и БИА о каждой новой информации будут оповещать прокуратуру по делам оргпреступности, и в сотрудничестве с органами военной разведки сделают все для защиты конституционного порядка и безопасности президента Вучича", - заявил Вулин на брифинге в пятницу.
Лидер Сербской радикальной партии Воислав Шешель в минувший четверг в эфире сербского телеканала, который транслируется и в Черногории, заявил, что черногорский президент Мило Джуканович и глава "кавачского" наркоклана Радое Звицер готовят ликвидацию Вучича в первой половине февраля, и сослался на данные сербских служб безопасности. Демократическая партия социалистов (ДПС) Черногории в ответ на обвинение в адрес своего лидера Джукановича призвала запретить трансляцию TV Pink, в эфире которого было сделано заявление Шешеля.
Вулин сообщил в октябре 2021 года в интервью РИА Новости, что жизнь президента Сербии находится под угрозой из-за борьбы с наркомафией. По его словам, после раскрытия крупной ОПГ с большим числом жестоких убийств на счету, у нее остались главари, которые находятся в бегах, среди них лидер "кавачского наркоклана" из Черногории Радое Звицер.
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