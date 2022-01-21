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В Белом доме заявили о возможности провести встречу Путина и Байдена
В Белом доме заявили о возможности провести встречу Путина и Байдена - РИА Новости, 21.01.2022
В Белом доме заявили о возможности провести встречу Путина и Байдена
Новый контакт президентов США и России возможен, но решений на этот счет пока не принято, сказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T21:50
2022-01-21T21:50
в мире
сша
владимир путин
джо байден
дженнифер псаки
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ВАШИНГТОН, 21 янв - РИА Новости. Новый контакт президентов США и России возможен, но решений на этот счет пока не принято, сказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки."Президент всегда ценит взаимодействие на уровне лидеров, но нам еще предстоит решить, уместен ли такой следующий шаг", - сообщила она журналистам.Псаки добавила, что встреча Джо Байдена с Владимиром Путиным "может стать следующим шагом, а может и нет". "Я не могу вам спрогнозировать, когда она состоится и состоится ли вообще", - сказала она.По словам Псаки, Байден на выходных заслушает отчет госсекретаря Энтони Блинкена о его встрече в Женеве с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Она добавил, что в Вашингтоне ожидают, что руководители внешнеполитических ведомств двух стран вскоре встретятся вновь.
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в мире, сша, владимир путин, джо байден, дженнифер псаки, россия
21:50 21.01.2022
 
В Белом доме заявили о возможности провести встречу Путина и Байдена

Пресс-секретарь Псаки: встреча Путина и Байдена возможна, однако решение пока не принято

© РИА Новости / Сергей Бобылев / POOLПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден
Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 21.01.2022
© РИА Новости / Сергей Бобылев / POOL
Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 21 янв - РИА Новости. Новый контакт президентов США и России возможен, но решений на этот счет пока не принято, сказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
"Президент всегда ценит взаимодействие на уровне лидеров, но нам еще предстоит решить, уместен ли такой следующий шаг", - сообщила она журналистам.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и государственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи в Женеве - РИА Новости, 1920, 21.01.2022
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Женевские откровения — зачем Лавров встречался с Блинкеном
Псаки добавила, что встреча Джо Байдена с Владимиром Путиным "может стать следующим шагом, а может и нет". "Я не могу вам спрогнозировать, когда она состоится и состоится ли вообще", - сказала она.
По словам Псаки, Байден на выходных заслушает отчет госсекретаря Энтони Блинкена о его встрече в Женеве с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Она добавил, что в Вашингтоне ожидают, что руководители внешнеполитических ведомств двух стран вскоре встретятся вновь.
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