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В Белом доме заявили о возможности провести встречу Путина и Байдена

В Белом доме заявили о возможности провести встречу Путина и Байдена - РИА Новости, 21.01.2022

В Белом доме заявили о возможности провести встречу Путина и Байдена

Новый контакт президентов США и России возможен, но решений на этот счет пока не принято, сказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T21:50

2022-01-21T21:50

2022-01-21T21:50

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ВАШИНГТОН, 21 янв - РИА Новости. Новый контакт президентов США и России возможен, но решений на этот счет пока не принято, сказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки."Президент всегда ценит взаимодействие на уровне лидеров, но нам еще предстоит решить, уместен ли такой следующий шаг", - сообщила она журналистам.Псаки добавила, что встреча Джо Байдена с Владимиром Путиным "может стать следующим шагом, а может и нет". "Я не могу вам спрогнозировать, когда она состоится и состоится ли вообще", - сказала она.По словам Псаки, Байден на выходных заслушает отчет госсекретаря Энтони Блинкена о его встрече в Женеве с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Она добавил, что в Вашингтоне ожидают, что руководители внешнеполитических ведомств двух стран вскоре встретятся вновь.

https://ria.ru/20220121/peregovory-1768984458.html

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в мире, сша, владимир путин, джо байден, дженнифер псаки, россия