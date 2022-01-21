https://ria.ru/20220121/vstrecha-1769001787.html
В Белом доме заявили о возможности провести встречу Путина и Байдена
В Белом доме заявили о возможности провести встречу Путина и Байдена - РИА Новости, 21.01.2022
В Белом доме заявили о возможности провести встречу Путина и Байдена
Новый контакт президентов США и России возможен, но решений на этот счет пока не принято, сказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T21:50
2022-01-21T21:50
2022-01-21T21:50
в мире
сша
владимир путин
джо байден
дженнифер псаки
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/10/1737266169_0:0:2822:1588_1920x0_80_0_0_a42b558dbdce14a363cf0e6b2733dffd.jpg
ВАШИНГТОН, 21 янв - РИА Новости. Новый контакт президентов США и России возможен, но решений на этот счет пока не принято, сказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки."Президент всегда ценит взаимодействие на уровне лидеров, но нам еще предстоит решить, уместен ли такой следующий шаг", - сообщила она журналистам.Псаки добавила, что встреча Джо Байдена с Владимиром Путиным "может стать следующим шагом, а может и нет". "Я не могу вам спрогнозировать, когда она состоится и состоится ли вообще", - сказала она.По словам Псаки, Байден на выходных заслушает отчет госсекретаря Энтони Блинкена о его встрече в Женеве с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Она добавил, что в Вашингтоне ожидают, что руководители внешнеполитических ведомств двух стран вскоре встретятся вновь.
https://ria.ru/20220121/peregovory-1768984458.html
https://ria.ru/20220120/amerika-1768636811.html
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/10/1737266169_196:0:2622:1820_1920x0_80_0_0_ed23f2d2e5391f9be515413180b35157.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, владимир путин, джо байден, дженнифер псаки, россия
В Белом доме заявили о возможности провести встречу Путина и Байдена
Пресс-секретарь Псаки: встреча Путина и Байдена возможна, однако решение пока не принято