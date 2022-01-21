https://ria.ru/20220121/vstrecha-1768935106.html

Новая встреча Лаврова и Блинкена может пройти в феврале, сообщил источник

Новая встреча Лаврова и Блинкена может пройти в феврале, сообщил источник - РИА Новости, 21.01.2022

Новая встреча Лаврова и Блинкена может пройти в феврале, сообщил источник

Новая министерская встреча РФ и США может состояться в феврале, но не в первых числах, заявил РИА Новости источник в российской делегации. РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T15:55

2022-01-21T15:55

2022-01-21T15:55

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сергей лавров

энтони блинкен

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ЖЕНЕВА, 21 янв - РИА Новости. Новая министерская встреча РФ и США может состояться в феврале, но не в первых числах, заявил РИА Новости источник в российской делегации.В пятницу прошли переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Женеве."После получения ответа понадобится какое-то время на его изучение. Речь идет о неделях, а не о днях", - сказал источник.Он добавил, что если США предоставят письменный ответ на предложения РФ на следующей неделе, как и обещали, то встреча может быть организована в феврале, "но в любом случае, не в первых числах".Ранее Лавров заявил, что после получения письменного ответа от США на российские предложения возможно проведение новой встречи на министерском уровне.

https://ria.ru/20220120/amerika-1768636811.html

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в мире, сша, сергей лавров, энтони блинкен, россия