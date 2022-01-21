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Лавров ответил на вопрос о длительности встречи с Блинкеном
Лавров ответил на вопрос о длительности встречи с Блинкеном - РИА Новости, 21.01.2022
Лавров ответил на вопрос о длительности встречи с Блинкеном
Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил по итогам встречи с госсекретарём США Энтони Блинкеном, что встреча планировалась на полтора часа, знали, что будем... РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T14:54
2022-01-21T14:54
2022-01-21T15:02
в мире
сергей лавров
энтони блинкен
сша
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ЖЕНЕВА, 21 янв - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил по итогам встречи с госсекретарём США Энтони Блинкеном, что встреча планировалась на полтора часа, знали, что будем обсуждать."В принципе, пунктуальность не может быть плохим знаком, и как вы и сказали, мы планировали встречу на полтора часа потому, что нам было примерно понятно, что мы будем обсуждать", - сказал он на пресс-конференции.
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в мире, сергей лавров, энтони блинкен, сша, россия
14:54 21.01.2022 (обновлено: 15:02 21.01.2022)
Лавров ответил на вопрос о длительности встречи с Блинкеном
Лавров о длительности встречи с Блинкеном: планировалась на 1,5 часа, знали, что обсудим