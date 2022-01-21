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В Женеве завершилась встреча Лаврова и Блинкена

В Женеве завершилась встреча Лаврова и Блинкена - РИА Новости, 21.01.2022

В Женеве завершилась встреча Лаврова и Блинкена

В Женеве завершились переговоры главы российского МИД Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T14:35

2022-01-21T14:35

2022-01-21T15:04

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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. В Женеве завершились переговоры главы российского МИД Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена, сообщил корреспондент РИА Новости.Сперва дипломаты сказали несколько вступительных слов, после чего переговоры продолжились в закрытом для прессы формате.Общение представителей двух стран в отеле "Президент" в центре Женевы продлилось полтора часа. Это третья встреча глав внешнеполитических ведомств. Первая состоялась в мае в Рейкьявике "на полях" министерской встречи Арктического совета. Вторая в Стокгольме в декабре "на полях" министерского заседания ОБСЕ. Основной темой сегодняшней беседы стали российские предложения по гарантиям безопасности. Ранее Блинкен уже заявил, что не везет на встречу письменный ответ США на российские документы. По его словам, сторонам нужно обсудить текущую ситуацию и посмотреть, остаются ли у них возможности для диалога.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по вопросам безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.Первый раунд переговоров по этой теме состоялся в Женеве 10 января. За ним последовало заседание Совета Россия — НАТО в Брюсселе. После чего 13 января прошли консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Москва заявила, что ждет письменного ответа как можно скорее.

https://ria.ru/20220121/dnr-1768864508.html

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в мире, сша, женева (город), сергей лавров, энтони блинкен, россия