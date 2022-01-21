Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220121/vstrecha-1768899191.html
Встреча с Блинкеном может помочь США подготовить ответы, заявил Лавров
Встреча с Блинкеном может помочь США подготовить ответы, заявил Лавров - РИА Новости, 21.01.2022
Встреча с Блинкеном может помочь США подготовить ответы, заявил Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил надежду, что его встреча с госсекретарем США Энтони Блинкеном поможет Вашингтону подготовить конкретные... РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T13:29
2022-01-21T13:58
в мире
сша
москва
нато
сергей лавров
совет россия-нато
энтони блинкен
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/15/1768895453_207:0:2845:1484_1920x0_80_0_0_43e83627ce3ec7e41497e0ad0e281887.jpg
ЖЕНЕВА, 21 янв — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил надежду, что его встреча с госсекретарем США Энтони Блинкеном поможет Вашингтону подготовить конкретные ответы на предложения по гарантиям безопасности."Когда вы позвонили мне по телефону и предложили встретиться для того, чтобы вы могли более четко прояснить наши озабоченности, то мы сочли это полезной идеей, поскольку рассчитываем, что она поможет вам подготовить конкретные ответы на все наши предложения. И вынести свои контрпредложения, если у вас такие есть", — сказал дипломат в начале сегодняшнего саммита в Женеве.Лавров и Блинкен произнесли вступительные речи, после чего мероприятие продолжилось за закрытыми дверьми.Госсекретарь ранее заявил, что не везет на встречу письменный ответ США на российские документы. По его словам, сторонам нужно обсудить текущую ситуацию и посмотреть, остаются ли у них возможности вести диалог.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по вопросам безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.Первый раунд переговоров по этой теме состоялся в Женеве 10 января. За ним последовало заседание Совета Россия — НАТО в Брюсселе. После чего 13 января прошли консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Москва заявила, что ждет письменного ответа как можно скорее.
сша
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/15/1768895453_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_2b10f67e916d976f42fc89334da56ce2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, москва, нато, сергей лавров, совет россия-нато, энтони блинкен, ситуация в днр и лнр, россия
13:29 21.01.2022 (обновлено: 13:58 21.01.2022)
 
Встреча с Блинкеном может помочь США подготовить ответы, заявил Лавров

Глава МИД Лавров: встреча с Блинкеном может помочь США дать ответы на предложения России

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров и государственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи в Женеве
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и государственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи в Женеве - РИА Новости, 1920, 21.01.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и государственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи в Женеве
Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 21 янв — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил надежду, что его встреча с госсекретарем США Энтони Блинкеном поможет Вашингтону подготовить конкретные ответы на предложения по гарантиям безопасности.
"Когда вы позвонили мне по телефону и предложили встретиться для того, чтобы вы могли более четко прояснить наши озабоченности, то мы сочли это полезной идеей, поскольку рассчитываем, что она поможет вам подготовить конкретные ответы на все наши предложения. И вынести свои контрпредложения, если у вас такие есть", — сказал дипломат в начале сегодняшнего саммита в Женеве.
Лавров и Блинкен произнесли вступительные речи, после чего мероприятие продолжилось за закрытыми дверьми.
Госсекретарь ранее заявил, что не везет на встречу письменный ответ США на российские документы. По его словам, сторонам нужно обсудить текущую ситуацию и посмотреть, остаются ли у них возможности вести диалог.
Проект договора о гарантиях безопасности между Россией и СШАПроект договора о гарантиях безопасности между Россией и США
Инфографика
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по вопросам безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.
Первый раунд переговоров по этой теме состоялся в Женеве 10 января. За ним последовало заседание Совета Россия НАТО в Брюсселе. После чего 13 января прошли консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Москва заявила, что ждет письменного ответа как можно скорее.
Проект соглашения о гарантиях безопасности между Россией и НАТО
12 января, 08:43Инфографика
Проект соглашения о гарантиях безопасности между Россией и НАТО
Инфографика
Посмотреть
 
В миреСШАМоскваНАТОСергей ЛавровСовет Россия-НАТОЭнтони БлинкенСитуация в ДНР и ЛНРРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:29Пушков придумал способ наказать Молдавию за враждебные высказывания Санду
01:26Зюганов назвал малограмотными желающих похоронить Ленина
01:19Посольство в Таллине заявило о раздутии Эстонией темы "российской угрозы"
01:15Автоэксперт назвал пять привычек, которые спасут водителю жизнь
01:10Зеленский ввел санкции против российских судей и чиновников
00:49Минобороны Латвии отправит Украине ПЗРК Stinger при конфликте с Россией
00:36Артемий Лебедев иронично отреагировал на украинские санкции
00:32Глава Минобороны Румынии заявил о попытке России создать железный занавес
00:24Зеленский ввел в действие санкции против Юрия Чайки
00:19Рогозин рассказал, когда отменят повышенный уровень опасности на Байконуре
00:11Зеленский ввел санкции против дизайнера Артемия Лебедева
00:00В ЛНР отреагировали на призывы Блинкена выполнять Минские соглашения
23:50Зеленский ввел санкции против российских компаний
23:46Еврокомиссар раскритиковала Литву
23:36Блинкен проинформировал Кулебу об итогах встречи с Лавровым
23:31Порошенко призвал Зеленского объединиться
23:31В Конгресс США внесли проект санкций против руководства России
23:27Белый дом пообещал письменно ответить на предложения России по безопасности
23:18Семья, где устроили оргию на глазах детей, на учете не состояла
23:17Санду считает, что Россия мешала Молдавии обрести независимость от СССР
Лента новостейМолния
Пушков придумал способ наказать Молдавию за враждебные высказывания СандуЗюганов назвал малограмотными желающих похоронить ЛенинаПосольство в Таллине заявило о раздутии Эстонией темы "российской угрозы"Автоэксперт назвал пять привычек, которые спасут водителю жизнь Зеленский ввел санкции против российских судей и чиновниковМинобороны Латвии отправит Украине ПЗРК Stinger при конфликте с РоссиейАртемий Лебедев иронично отреагировал на украинские санкцииГлава Минобороны Румынии заявил о попытке России создать железный занавесЗеленский ввел в действие санкции против Юрия ЧайкиРогозин рассказал, когда отменят повышенный уровень опасности на БайконуреЗеленский ввел санкции против дизайнера Артемия ЛебедеваВ ЛНР отреагировали на призывы Блинкена выполнять Минские соглашенияЗеленский ввел санкции против российских компанийЕврокомиссар раскритиковала ЛитвуБлинкен проинформировал Кулебу об итогах встречи с ЛавровымПорошенко призвал Зеленского объединитьсяВ Конгресс США внесли проект санкций против руководства РоссииБелый дом пообещал письменно ответить на предложения России по безопасностиСемья, где устроили оргию на глазах детей, на учете не состоялаСанду считает, что Россия мешала Молдавии обрести независимость от СССР