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Встреча с Блинкеном может помочь США подготовить ответы, заявил Лавров

Встреча с Блинкеном может помочь США подготовить ответы, заявил Лавров - РИА Новости, 21.01.2022

Встреча с Блинкеном может помочь США подготовить ответы, заявил Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил надежду, что его встреча с госсекретарем США Энтони Блинкеном поможет Вашингтону подготовить конкретные... РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T13:29

2022-01-21T13:29

2022-01-21T13:58

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сша

москва

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сергей лавров

совет россия-нато

энтони блинкен

ситуация в днр и лнр

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ЖЕНЕВА, 21 янв — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил надежду, что его встреча с госсекретарем США Энтони Блинкеном поможет Вашингтону подготовить конкретные ответы на предложения по гарантиям безопасности."Когда вы позвонили мне по телефону и предложили встретиться для того, чтобы вы могли более четко прояснить наши озабоченности, то мы сочли это полезной идеей, поскольку рассчитываем, что она поможет вам подготовить конкретные ответы на все наши предложения. И вынести свои контрпредложения, если у вас такие есть", — сказал дипломат в начале сегодняшнего саммита в Женеве.Лавров и Блинкен произнесли вступительные речи, после чего мероприятие продолжилось за закрытыми дверьми.Госсекретарь ранее заявил, что не везет на встречу письменный ответ США на российские документы. По его словам, сторонам нужно обсудить текущую ситуацию и посмотреть, остаются ли у них возможности вести диалог.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по вопросам безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.Первый раунд переговоров по этой теме состоялся в Женеве 10 января. За ним последовало заседание Совета Россия — НАТО в Брюсселе. После чего 13 января прошли консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Москва заявила, что ждет письменного ответа как можно скорее.

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в мире, сша, москва, нато, сергей лавров, совет россия-нато, энтони блинкен, ситуация в днр и лнр, россия