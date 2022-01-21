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В Кремле назвали цели встречи Лаврова и Блинкена

В Кремле назвали цели встречи Лаврова и Блинкена - РИА Новости, 21.01.2022

В Кремле назвали цели встречи Лаврова и Блинкена

Москва знала заранее, что госсекретарь США Энтони Блинкен не собирался передавать ответы на российские предложения по гарантиям безопасности, но их ожидают на... РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T12:39

2022-01-21T12:39

2022-01-21T13:20

дмитрий песков

сергей лавров

энтони блинкен

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Москва знала заранее, что госсекретарь США Энтони Блинкен не собирался передавать ответы на российские предложения по гарантиям безопасности, но их ожидают на днях, сообщил журналистам в пятницу пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Мы рассчитываем, что и Лавров, и Блинкен получат возможность обменяться мнениями и сопоставить понимание результатов трех раундов переговоров. И также мы будем ориентироваться, что на днях мы все-таки письменные тексты получим", - сказал Песков, отвечая на вопрос, каковы ожидания от сегодняшней встречи Блинкена с главой российского МИД в Женеве.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Россия и США 10 января провели раунд диалога по стратегической стабильности в Женеве. За ним последовали заседание Совета Россия-НАТО в Брюсселе и консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Главным фокусом дискуссий стали предложения российской стороны.

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дмитрий песков, сергей лавров, энтони блинкен