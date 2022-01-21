12:39 21.01.2022 (обновлено: 13:20 21.01.2022)
В Кремле назвали цели встречи Лаврова и Блинкена
Пресс-секретарь Песков: встреча Лаврова и Блинкена нужна для консультации по безопасности
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкФлаги России и США в зале отеля "Президент" в Женеве
Флаги России и США в зале отеля "Президент" в Женеве
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Москва знала заранее, что госсекретарь США Энтони Блинкен не собирался передавать ответы на российские предложения по гарантиям безопасности, но их ожидают на днях, сообщил журналистам в пятницу пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Мы рассчитываем, что и Лавров, и Блинкен получат возможность обменяться мнениями и сопоставить понимание результатов трех раундов переговоров. И также мы будем ориентироваться, что на днях мы все-таки письменные тексты получим", - сказал Песков, отвечая на вопрос, каковы ожидания от сегодняшней встречи Блинкена с главой российского МИД в Женеве.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Россия и США 10 января провели раунд диалога по стратегической стабильности в Женеве. За ним последовали заседание Совета Россия-НАТО в Брюсселе и консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Главным фокусом дискуссий стали предложения российской стороны.