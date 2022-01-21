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Источники рассказали, сколько продлится встреча Лаврова и Блинкена в Женеве
Источники рассказали, сколько продлится встреча Лаврова и Блинкена в Женеве - РИА Новости, 21.01.2022
Источники рассказали, сколько продлится встреча Лаврова и Блинкена в Женеве
Встреча главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена по вопросам гарантий безопасности продлится два часа, сообщили РИА Новости несколько... РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T00:21
2022-01-21T00:21
2022-01-21T00:21
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ЖЕНЕВА, 21 янв — РИА Новости. Встреча главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена по вопросам гарантий безопасности продлится два часа, сообщили РИА Новости несколько источников, близких к делегациям.Российская и американская делегации прибыли в Женеву в четверг вечером. Как ожидается, переговоры начнутся в 11.00 по местному времени (13.00 мск). Источники РИА Новости в обеих делегациях указали, что переговоры продлятся от 2 до 2,5 часов, после чего Лавров и Блинкен по отдельности проведут пресс-конференции.По итогам общения со СМИ, около 15.00 (17.00 мск) запланированы встречи министров с президентом Швейцарии Иньяцио Кассисом, который также занимает пост главы МИД страны.
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Источники рассказали, сколько продлится встреча Лаврова и Блинкена в Женеве
Источники: встреча Лаврова и Блинкена в Женеве о гарантиях безопасности продлится два часа