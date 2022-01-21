https://ria.ru/20220121/vstrecha-1768830275.html

Источники рассказали, сколько продлится встреча Лаврова и Блинкена в Женеве

Источники рассказали, сколько продлится встреча Лаврова и Блинкена в Женеве - РИА Новости, 21.01.2022

Источники рассказали, сколько продлится встреча Лаврова и Блинкена в Женеве

Встреча главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена по вопросам гарантий безопасности продлится два часа, сообщили РИА Новости несколько... РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T00:21

2022-01-21T00:21

2022-01-21T00:21

в мире

сша

женева (город)

сергей лавров

энтони блинкен

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/02/1761843545_0:0:3150:1773_1920x0_80_0_0_363d02cc17cf2542ce091f8a54965bf2.jpg

ЖЕНЕВА, 21 янв — РИА Новости. Встреча главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена по вопросам гарантий безопасности продлится два часа, сообщили РИА Новости несколько источников, близких к делегациям.Российская и американская делегации прибыли в Женеву в четверг вечером. Как ожидается, переговоры начнутся в 11.00 по местному времени (13.00 мск). Источники РИА Новости в обеих делегациях указали, что переговоры продлятся от 2 до 2,5 часов, после чего Лавров и Блинкен по отдельности проведут пресс-конференции.По итогам общения со СМИ, около 15.00 (17.00 мск) запланированы встречи министров с президентом Швейцарии Иньяцио Кассисом, который также занимает пост главы МИД страны.

https://ria.ru/20220121/peregovory-1768830082.html

сша

женева (город)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, женева (город), сергей лавров, энтони блинкен, россия