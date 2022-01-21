https://ria.ru/20220121/vrach-1768866706.html

В Югре суд прекратил дело мужчины, избившего врача из-за осмотра его жены

В Югре суд прекратил дело мужчины, избившего врача из-за осмотра его жены - РИА Новости, 21.01.2022

В Югре суд прекратил дело мужчины, избившего врача из-за осмотра его жены

Нижневартовский городской суд прекратил уголовное дело в отношении жителя Ханты-Мансийского автономного округа, который напал на врача после осмотра его... РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T11:10

2022-01-21T11:10

2022-01-21T11:10

происшествия

нижневартовск

здоровье - общество

ханты-мансийский автономный округ

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 янв - РИА Новости. Нижневартовский городской суд прекратил уголовное дело в отношении жителя Ханты-Мансийского автономного округа, который напал на врача после осмотра его супруги-мусульманки, сообщили РИА Новости в суде.По версии следствия, днем 21 сентября мужчина в одном из кабинетов частной клиники в Нижневартовске, "грубо нарушая общественный порядок и используя надуманный повод о посягательстве на неприкосновенность его супруги медицинским работником", не менее двух раз ударил по лицу врача-дерматовенеролога, ранее осматривавшего женщину.Мужчине было предъявлено обвинение в хулиганстве с применением насилия, ему грозило до 5 лет лишения свободы."Уголовное дело прекращено в связи с примирением сторон", - сказала собеседница агентства.Местные СМИ писали, что на прием к врачу пришла женщина в хиджабе, после приема в кабинет вошел ее муж и, предъявив претензии из-за осмотра живота пациентки, избил медика.

https://ria.ru/20210925/vrach-1751773329.html

нижневартовск

ханты-мансийский автономный округ

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происшествия, нижневартовск, здоровье - общество, ханты-мансийский автономный округ