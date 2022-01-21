14:18 21.01.2022 (обновлено: 15:05 21.01.2022)
Ни Белоруссия, ни Россия не хочет войны, заявил Лукашенко
Президент Лукашенко: Белоруссия и Россия не хотят войны
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия и Россия не хотят войны.
Как передает агентство Sputnik, глава государства отметил, что хочет не только как президент, но и председатель Высшего госсовета Союзного государства подчеркнуть: Белоруссия и Россия не хотят войны.
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"Я думаю, меня поймет и руководство России. То, что я скажу, будет, наверное, созвучно и их позиции. Мы не хотим войны. Не только потому, что это тяжело и плохо, это не просто дискомфорт - это ужасно для человека, для людей и не только для военнослужащих. Не дай бог война, это коснется всех. Поэтому мы не хотим воевать. Не хотим еще и потому, что мы помним, какая была война у нас, которая закончилась семь десятков лет тому назад", - приводит агентство слова белорусского президента.
При этом, как пишет Sputnik, Лукашенко подчеркнул, что если против Союзного государства начнут разворачивать армии, ставить на грань выживания разного рода санкциями, запугивать и угрожать, то Белоруссия и Россия тогда "ломанут так, что мало не покажется".
"Поэтому с нами не надо связываться. Нас невозможно победить. И по духу мы люди такие, что невозможно победить, и по территории: от Бреста до Владивостока - уже многие пробовали, мы помним. Чем закончилось - понятно. Поэтому не надо нас дергать. Мы никому в огород не лезем, у нас достаточно земли. Дай бог ее удержать и освоить. Вот наши цели. Но еще раз повторяю, если кто-то не вразумил: мало не покажется. Я не угрожаю, я просто предупреждаю: упаси вас господь!" - заявил глава государства.
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