https://ria.ru/20220121/voyna-1768837582.html

На Украине начали готовить население к войне

СМИ: в Киеве власти начали распространять инструкции на случай начала войны - РИА Новости, 21.01.2022

На Украине начали готовить население к войне

Министерство культуры и информационной политики Украины начало распространять по функционирующим в Киеве предприятиям инструкцию на случай начала военных... РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T04:12

2022-01-21T04:12

2022-01-21T04:46

в мире

украина

киев

вооруженные силы украины

министерство культуры украины

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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Министерство культуры и информационной политики Украины начало распространять по функционирующим в Киеве предприятиям инструкцию на случай начала военных действий, сообщает "Вести.ua".Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности при ведомстве вместе с государственной службой по чрезвычайным ситуациям, министерством обороны и аппаратом главнокомандующего вооруженными силами еще в июне разработал брошюру на случай начала военных действий в странеВ 14-страничном документе утверждается, что ВСУ способны "защитить народ Украины" и "эффективно сдерживать агрессора". При этом гражданским лицам дали несколько десятков советов на случай начала боевых действий.В частности, украинцам предлагают заранее подготовить свой дом к возможному военному конфликту. Так, авторы сборника советуют заблаговременно узнать местонахождение ближайшего укрытия, создать запасы воды и лекарств, подготовить вещи, документы и частный транспорт к эвакуации, а также продумать возможные альтернативные источники света и тепла на случай отключения энергоснабжения и центрального отопления.При попадании в зону боевых действий минкульт рекомендует, в частности, не сообщать о своих дальнейших планах "малознакомым людям, а также знакомым с ненадежной репутацией". Кроме того, при появлении вооруженных людей, военной техники и возникновении беспорядков следует немедленно покинуть опасный район. Помимо этого, гражданам советуют не находиться вблизи военных машин и колонн техники.Согласно документу, "ни в коем случае нельзя:Кроме того, в документе содержатся подробные советы на случай обстрелов из стрелкового оружия, артиллерии и систем залпового огня, а также порядок действий в случае объявления всеобщей тревоги.Западные политики и киевские власти в последние месяцы утверждают, что Россия якобы "сосредоточила войска на границе с Украиной". Как указывал представитель Кремля Дмитрий Песков, вооруженные силы перемещаются в пределах территории государства — это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Москве подчеркивали, что заявления о "российской агрессии" используются как предлог для увеличения контингента НАТО в приграничных регионах.

https://ria.ru/20220121/zelenskiy-1768836160.html

https://ria.ru/20220121/panika-1768832927.html

https://ria.ru/20220115/voyna-1768027296.html

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в мире, украина, киев, вооруженные силы украины, министерство культуры украины