Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220121/voyna-1768837582.html
На Украине начали готовить население к войне
СМИ: в Киеве власти начали распространять инструкции на случай начала войны - РИА Новости, 21.01.2022
На Украине начали готовить население к войне
Министерство культуры и информационной политики Украины начало распространять по функционирующим в Киеве предприятиям инструкцию на случай начала военных... РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T04:12
2022-01-21T04:46
в мире
украина
киев
вооруженные силы украины
министерство культуры украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768434547_0:271:3072:1999_1920x0_80_0_0_e943e1bc8d72b80c00fb019e57b20f2a.jpg
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Министерство культуры и информационной политики Украины начало распространять по функционирующим в Киеве предприятиям инструкцию на случай начала военных действий, сообщает "Вести.ua".Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности при ведомстве вместе с государственной службой по чрезвычайным ситуациям, министерством обороны и аппаратом главнокомандующего вооруженными силами еще в июне разработал брошюру на случай начала военных действий в странеВ 14-страничном документе утверждается, что ВСУ способны "защитить народ Украины" и "эффективно сдерживать агрессора". При этом гражданским лицам дали несколько десятков советов на случай начала боевых действий.В частности, украинцам предлагают заранее подготовить свой дом к возможному военному конфликту. Так, авторы сборника советуют заблаговременно узнать местонахождение ближайшего укрытия, создать запасы воды и лекарств, подготовить вещи, документы и частный транспорт к эвакуации, а также продумать возможные альтернативные источники света и тепла на случай отключения энергоснабжения и центрального отопления.При попадании в зону боевых действий минкульт рекомендует, в частности, не сообщать о своих дальнейших планах "малознакомым людям, а также знакомым с ненадежной репутацией". Кроме того, при появлении вооруженных людей, военной техники и возникновении беспорядков следует немедленно покинуть опасный район. Помимо этого, гражданам советуют не находиться вблизи военных машин и колонн техники.Согласно документу, "ни в коем случае нельзя:Кроме того, в документе содержатся подробные советы на случай обстрелов из стрелкового оружия, артиллерии и систем залпового огня, а также порядок действий в случае объявления всеобщей тревоги.Западные политики и киевские власти в последние месяцы утверждают, что Россия якобы "сосредоточила войска на границе с Украиной". Как указывал представитель Кремля Дмитрий Песков, вооруженные силы перемещаются в пределах территории государства — это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Москве подчеркивали, что заявления о "российской агрессии" используются как предлог для увеличения контингента НАТО в приграничных регионах.
https://ria.ru/20220121/zelenskiy-1768836160.html
https://ria.ru/20220121/panika-1768832927.html
https://ria.ru/20220115/voyna-1768027296.html
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768434547_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e3dfa5cfb15b7439ce55f8436163a110.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев, вооруженные силы украины, министерство культуры украины
04:12 21.01.2022 (обновлено: 04:46 21.01.2022)
 
СМИ: в Киеве власти начали распространять инструкции на случай начала войны

"Вести.ua": в Киеве власти начали распространять инструкции на случай начала войны

© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 21.01.2022
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Министерство культуры и информационной политики Украины начало распространять по функционирующим в Киеве предприятиям инструкцию на случай начала военных действий, сообщает "Вести.ua".
"Министерство культуры и информационной политики рассылает по киевским предприятиям инструкции "Как действовать в случае чрезвычайной ситуации и войны"", — пишет издание.
Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности при ведомстве вместе с государственной службой по чрезвычайным ситуациям, министерством обороны и аппаратом главнокомандующего вооруженными силами еще в июне разработал брошюру на случай начала военных действий в стране
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.01.2022
03:13
На Украине предсказали реакцию Зеленского в случае начала войны с Россией
В 14-страничном документе утверждается, что ВСУ способны "защитить народ Украины" и "эффективно сдерживать агрессора". При этом гражданским лицам дали несколько десятков советов на случай начала боевых действий.
В частности, украинцам предлагают заранее подготовить свой дом к возможному военному конфликту. Так, авторы сборника советуют заблаговременно узнать местонахождение ближайшего укрытия, создать запасы воды и лекарств, подготовить вещи, документы и частный транспорт к эвакуации, а также продумать возможные альтернативные источники света и тепла на случай отключения энергоснабжения и центрального отопления.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.01.2022
01:16
Депутат Рады показал пустые полки в магазине после слов Зеленского о войне
При попадании в зону боевых действий минкульт рекомендует, в частности, не сообщать о своих дальнейших планах "малознакомым людям, а также знакомым с ненадежной репутацией". Кроме того, при появлении вооруженных людей, военной техники и возникновении беспорядков следует немедленно покинуть опасный район. Помимо этого, гражданам советуют не находиться вблизи военных машин и колонн техники.
Согласно документу, "ни в коем случае нельзя:
  • приближаться к окнам, если услышите выстрелы;
  • наблюдать за ходом боевых действий, стоять или перебегать под обстрелом;
  • спорить с вооруженными людьми, фотографировать и делать записи в их присутствии;
  • демонстрировать оружие или предметы, похожие на него;
  • подбирать брошенное оружие и боеприпасы;
  • касаться взрывоопасных и подозрительных предметов, пытаться разобрать их или перенести в другое место <…>;
  • носить армейскую форму или камуфлированную одежду <…>, и избегайте любых символов, ведь они могут вызвать неадекватную реакцию."
Кроме того, в документе содержатся подробные советы на случай обстрелов из стрелкового оружия, артиллерии и систем залпового огня, а также порядок действий в случае объявления всеобщей тревоги.
Западные политики и киевские власти в последние месяцы утверждают, что Россия якобы "сосредоточила войска на границе с Украиной". Как указывал представитель Кремля Дмитрий Песков, вооруженные силы перемещаются в пределах территории государства — это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Москве подчеркивали, что заявления о "российской агрессии" используются как предлог для увеличения контингента НАТО в приграничных регионах.
Артиллеристы армии США - РИА Новости, 1920, 15.01.2022
15 января, 20:55
Две мировые державы скоро столкнутся в ужасной войне, пишет The Economist
 
В миреУкраинаКиевВооруженные силы УкраиныМинистерство культуры Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:00Россия и КНР хотят заполнить политический вакуум, считают в британском МИД
08:56В Кировском районе Петербурга сгорел троллейбус
08:45Блинкен рассказал об ожиданиях от предстоящей встречи с Лавровым
08:44"Коммунисты России" ответили на предложения захоронить Ленина
08:38Во Владивостоке водитель автобуса пожаловался на 15-часовой рабочий день
08:27Москвичам рассказали о погоде в пятницу
08:24Два дивизиона С-400 отправляются в Белоруссию с Дальнего Востока 1:29
08:06В Новосибирской области школьник попал в лоб однокласснику из пневматики
07:50Володин рассказал, когда фракции обсудят признание ДНР и ЛНР
07:42В Приморье выявили первый случай омикрон-штамма
07:33В Москве в 2021 году прошло рекордное число высокотехнологичных операций
07:28СМИ: Британия перебросила на Украину бойцов элитного военного подразделения
07:27В Мосгордуме призвали захоронить Ленина "рядом с родственниками"
07:19В Москве и области объявили "желтый" уровень погодной опасности
07:10Источник раскрыл подробности обвинения замглавы Минтранса Токарева
06:57Россиян предупредили о новой схеме мошенничества под предлогом инвестиций
06:55Эксперт рассказал, чем опасен разрыв отношений с США в кибербезопасности
06:43Эксперт назвала обязательное условие для перехода на зеленую энергетику
06:22МИД Казахстана оценил резолюцию Европарламента по ситуации в стране
05:31При взрыве грузовика в Гане погибли не менее 17 человек
Лента новостейМолния
Россия и КНР хотят заполнить политический вакуум, считают в британском МИДВ Кировском районе Петербурга сгорел троллейбусБлинкен рассказал об ожиданиях от предстоящей встречи с Лавровым"Коммунисты России" ответили на предложения захоронить ЛенинаВо Владивостоке водитель автобуса пожаловался на 15-часовой рабочий деньМосквичам рассказали о погоде в пятницуДва дивизиона С-400 отправляются в Белоруссию с Дальнего ВостокаВ Новосибирской области школьник попал в лоб однокласснику из пневматикиВолодин рассказал, когда фракции обсудят признание ДНР и ЛНРВ Приморье выявили первый случай омикрон-штаммаВ Москве в 2021 году прошло рекордное число высокотехнологичных операцийСМИ: Британия перебросила на Украину бойцов элитного военного подразделенияВ Мосгордуме призвали захоронить Ленина "рядом с родственниками"В Москве и области объявили "желтый" уровень погодной опасностиИсточник раскрыл подробности обвинения замглавы Минтранса ТокареваРоссиян предупредили о новой схеме мошенничества под предлогом инвестицийЭксперт рассказал, чем опасен разрыв отношений с США в кибербезопасностиЭксперт назвала обязательное условие для перехода на зеленую энергетикуМИД Казахстана оценил резолюцию Европарламента по ситуации в странеПри взрыве грузовика в Гане погибли не менее 17 человек