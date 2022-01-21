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На Украине начали готовить население к войне
СМИ: в Киеве власти начали распространять инструкции на случай начала войны - РИА Новости, 21.01.2022
На Украине начали готовить население к войне
Министерство культуры и информационной политики Украины начало распространять по функционирующим в Киеве предприятиям инструкцию на случай начала военных... РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T04:12
2022-01-21T04:12
2022-01-21T04:46
в мире
украина
киев
вооруженные силы украины
министерство культуры украины
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Министерство культуры и информационной политики Украины начало распространять по функционирующим в Киеве предприятиям инструкцию на случай начала военных действий, сообщает "Вести.ua".Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности при ведомстве вместе с государственной службой по чрезвычайным ситуациям, министерством обороны и аппаратом главнокомандующего вооруженными силами еще в июне разработал брошюру на случай начала военных действий в странеВ 14-страничном документе утверждается, что ВСУ способны "защитить народ Украины" и "эффективно сдерживать агрессора". При этом гражданским лицам дали несколько десятков советов на случай начала боевых действий.В частности, украинцам предлагают заранее подготовить свой дом к возможному военному конфликту. Так, авторы сборника советуют заблаговременно узнать местонахождение ближайшего укрытия, создать запасы воды и лекарств, подготовить вещи, документы и частный транспорт к эвакуации, а также продумать возможные альтернативные источники света и тепла на случай отключения энергоснабжения и центрального отопления.При попадании в зону боевых действий минкульт рекомендует, в частности, не сообщать о своих дальнейших планах "малознакомым людям, а также знакомым с ненадежной репутацией". Кроме того, при появлении вооруженных людей, военной техники и возникновении беспорядков следует немедленно покинуть опасный район. Помимо этого, гражданам советуют не находиться вблизи военных машин и колонн техники.Согласно документу, "ни в коем случае нельзя:Кроме того, в документе содержатся подробные советы на случай обстрелов из стрелкового оружия, артиллерии и систем залпового огня, а также порядок действий в случае объявления всеобщей тревоги.Западные политики и киевские власти в последние месяцы утверждают, что Россия якобы "сосредоточила войска на границе с Украиной". Как указывал представитель Кремля Дмитрий Песков, вооруженные силы перемещаются в пределах территории государства — это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Москве подчеркивали, что заявления о "российской агрессии" используются как предлог для увеличения контингента НАТО в приграничных регионах.
https://ria.ru/20220121/zelenskiy-1768836160.html
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в мире, украина, киев, вооруженные силы украины, министерство культуры украины
04:12 21.01.2022 (обновлено: 04:46 21.01.2022)
СМИ: в Киеве власти начали распространять инструкции на случай начала войны
"Вести.ua": в Киеве власти начали распространять инструкции на случай начала войны
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости.
Министерство культуры и информационной политики Украины начало распространять по функционирующим в Киеве предприятиям инструкцию на случай начала военных действий, сообщает "Вести.ua
".
"Министерство культуры и информационной политики рассылает по киевским предприятиям инструкции "Как действовать в случае чрезвычайной ситуации и войны"", — пишет издание.
Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности при ведомстве вместе с государственной службой по чрезвычайным ситуациям, министерством обороны и аппаратом главнокомандующего вооруженными силами еще в июне разработал брошюру
на случай начала военных действий в стране
В 14-страничном документе утверждается, что ВСУ
способны "защитить народ Украины
" и "эффективно сдерживать агрессора". При этом гражданским лицам дали несколько десятков советов на случай начала боевых действий.
В частности, украинцам предлагают заранее подготовить свой дом к возможному военному конфликту. Так, авторы сборника советуют заблаговременно узнать местонахождение ближайшего укрытия, создать запасы воды и лекарств, подготовить вещи, документы и частный транспорт к эвакуации, а также продумать возможные альтернативные источники света и тепла на случай отключения энергоснабжения и центрального отопления.
При попадании в зону боевых действий минкульт рекомендует, в частности, не сообщать о своих дальнейших планах "малознакомым людям, а также знакомым с ненадежной репутацией". Кроме того, при появлении вооруженных людей, военной техники и возникновении беспорядков следует немедленно покинуть опасный район. Помимо этого, гражданам советуют не находиться вблизи военных машин и колонн техники.
Согласно документу, "ни в коем случае нельзя:
—приближаться к окнам, если услышите выстрелы;
—наблюдать за ходом боевых действий, стоять или перебегать под обстрелом;
—спорить с вооруженными людьми, фотографировать и делать записи в их присутствии;
—демонстрировать оружие или предметы, похожие на него;
—подбирать брошенное оружие и боеприпасы;
—касаться взрывоопасных и подозрительных предметов, пытаться разобрать их или перенести в другое место <…>;
—носить армейскую форму или камуфлированную одежду <…>, и избегайте любых символов, ведь они могут вызвать неадекватную реакцию."
Кроме того, в документе содержатся подробные советы на случай обстрелов из стрелкового оружия, артиллерии и систем залпового огня, а также порядок действий в случае объявления всеобщей тревоги.
Западные политики и киевские власти в последние месяцы утверждают, что Россия якобы "сосредоточила войска на границе с Украиной". Как указывал представитель Кремля Дмитрий Песков
, вооруженные силы перемещаются в пределах территории государства — это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Москве
подчеркивали, что заявления о "российской агрессии" используются как предлог для увеличения контингента НАТО
в приграничных регионах.