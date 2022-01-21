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Байден взбесился из-за вопроса про Путина
Байден назвал глупым вопрос журналистки о его подходах к Путину - РИА Новости, 21.01.2022
Байден взбесился из-за вопроса про Путина
Президент США Джо Байден назвал глупым вопрос одной из журналисток относительно выстраивания взаимодействия с его российским коллегой Владимиром Путиным. Об... РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T01:47
2022-01-21T01:47
2022-01-21T09:04
в мире
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джо байден
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ВАШИНГТОН, 21 янв — РИА Новости. Президент США Джо Байден назвал глупым вопрос одной из журналисток относительно выстраивания взаимодействия с его российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщает пресс-пул Белого дома.Вопрос прозвучал после завершения одного из публичных мероприятий. Когда президент уже собирался покинуть зал, журналистка телеканала Fox News выкрикнула: "Почему вы ждете, пока Путин сделает первый шаг, сэр?" "До чего же глупый вопрос", — ответил Байден. К какому именно информационному сюжету относилась реплика журналистки, в Белом доме не уточнили. На днях американский президент заявил, что рассматривает возможность проведения нового саммита с российским коллегой. При этом он пообещал, что в случае вторжения России на Украину Вашингтон введет "никогда не виданные санкции".В последнее время Запад и киевские власти постоянно обвиняют Россию в том, что она якобы готовится напасть на Украину. В Кремле не раз заявляли, что не вынашивают никаких агрессивных планов и никому не угрожают, а перемещение войск по российской территории не должно никого волновать.
https://ria.ru/20220120/sostoyanie-1768656268.html
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в мире, сша, владимир путин, джо байден, вашингтон
01:47 21.01.2022 (обновлено: 09:04 21.01.2022)
Байден назвал глупым вопрос журналистки о его подходах к Путину
Президент США Байден назвал глупым вопрос журналистки о его подходах к Путину