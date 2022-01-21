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Британия перебросит сотни военных ближе к Украине
Times: Британия дополнительно перебросит военных ближе к Украине - РИА Новости, 21.01.2022
Британия перебросит сотни военных ближе к Украине
Великобритания рассматривает возможность дополнительно направить несколько сотен военнослужащих в страны — члены НАТО, находящиеся рядом с Украиной, сообщила... РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T10:07
2022-01-21T10:07
2022-01-21T11:46
безопасность
украина
литва
латвия
эстония
великобритания
польша
нато
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Великобритания рассматривает возможность дополнительно направить несколько сотен военнослужащих в страны — члены НАТО, находящиеся рядом с Украиной, сообщила газета The Times со ссылкой на источники в Министерстве обороны.По данным издания, Лондон хочет усилить свое военное присутствие в Эстонии, Латвии, Литве и Польше в качестве "сдерживающего фактора" для России.Так, численность британской боевой группы в Эстонии оценивается в 1,2 тысячи человек. Она состоит из 830 солдат, танков, боевых бронированных машин, самоходной артиллерии, инженеров, средств противовоздушной обороны и разведки. В группу также входят более 300 французских военнослужащих.Отмечается, что еще 140 британских военных находятся в Польше.В последнее время западные страны обвиняют России в "агрессивных действиях" и подготовке нападения на Украину. По мнению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.В Кремле неоднократно подчеркивали, что имеют право перемещать войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, отметив, что это никому не угрожает и никого не должно волновать.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, украина, литва, латвия, эстония, великобритания, польша, нато, россия
10:07 21.01.2022 (обновлено: 11:46 21.01.2022)
Times: Британия дополнительно перебросит военных ближе к Украине
Times: Великобритания может направить несколько сотен военных в соседние с Украиной страны
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости.
Великобритания рассматривает возможность дополнительно направить несколько сотен военнослужащих в страны — члены НАТО, находящиеся рядом с Украиной, сообщила газета The Times
со ссылкой на источники в Министерстве обороны.
По данным издания, Лондон хочет усилить свое военное присутствие в Эстонии
, Латвии, Литве
и Польше
в качестве "сдерживающего фактора" для России.
Так, численность британской боевой группы в Эстонии оценивается в 1,2 тысячи человек. Она состоит из 830 солдат, танков, боевых бронированных машин, самоходной артиллерии, инженеров, средств противовоздушной обороны и разведки. В группу также входят более 300 французских военнослужащих.
Отмечается, что еще 140 британских военных находятся в Польше.
В последнее время западные страны обвиняют России в "агрессивных действиях" и подготовке нападения на Украину. По мнению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
В Кремле неоднократно подчеркивали, что имеют право перемещать войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, отметив, что это никому не угрожает и никого не должно волновать.