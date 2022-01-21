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Пользователи ВКонтакте рассказали, когда они убирают елку
Пользователи ВКонтакте рассказали, когда они убирают елку - РИА Новости, 21.01.2022
Пользователи ВКонтакте рассказали, когда они убирают елку
РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети. РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T15:31
2022-01-21T15:31
2022-01-21T15:31
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.На этой неделе РИА Новости предложило своим подписчикам рассказать, успели ли они убрать елку. Оказалось, что подписчики все еще живут с праздничным настроением. Больше половины проголосовавших еще не убирали украшения. Четверть опрошенных не ставили ель, и только 20% уже успели избавиться от новогодних атрибутов. В комментариях пользователи поделились, что держат елку до Крещения, а некоторые - до 8 марта.
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости.
РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице
Агентства в социальной сети.
На этой неделе РИА Новости предложило своим подписчикам рассказать, успели ли они убрать елку.
Оказалось, что подписчики все еще живут с праздничным настроением. Больше половины проголосовавших еще не убирали украшения. Четверть опрошенных не ставили ель, и только 20% уже успели избавиться от новогодних атрибутов.
В комментариях пользователи поделились, что держат елку до Крещения, а некоторые - до 8 марта.