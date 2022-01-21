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Пользователи ВКонтакте рассказали, когда они убирают елку

Пользователи ВКонтакте рассказали, когда они убирают елку - РИА Новости, 21.01.2022

Пользователи ВКонтакте рассказали, когда они убирают елку

РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети. РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T15:31

2022-01-21T15:31

2022-01-21T15:31

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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.На этой неделе РИА Новости предложило своим подписчикам рассказать, успели ли они убрать елку. Оказалось, что подписчики все еще живут с праздничным настроением. Больше половины проголосовавших еще не убирали украшения. Четверть опрошенных не ставили ель, и только 20% уже успели избавиться от новогодних атрибутов. В комментариях пользователи поделились, что держат елку до Крещения, а некоторые - до 8 марта.

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2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вконтакте, новый год