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"Британию разденут, разуют и обвинят в украинском кризисе"

На Украине предупредили Британию о возможной "подставе" - РИА Новости, 21.01.2022

"Британию разденут, разуют и обвинят в украинском кризисе"

Великобритания "практически единолично" поддерживает киевский режим, поэтому на нее могут возложить вину за разразившийся вокруг Украины кризис. Об этом... РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T11:50

2022-01-21T11:50

2022-01-21T11:50

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МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Великобритания "практически единолично" поддерживает киевский режим, поэтому на нее могут возложить вину за разразившийся вокруг Украины кризис. Об этом политолог Алексей Калиниченко рассказал на YouTube-канале GolosTV UA.Эксперт отметил, что США в последнее время пытаются "отстраниться" от поставок оружия на Украину.Он также напомнил о позиции Германии, которая подтвердила отсутствие планов активно поддерживать Киев.По его мнению, Великобританию специально втягивают в кризис на Украине, чтобы потом "раздеть и разуть", обвинив во всех проблемах.Ранее телеканал Sky News сообщил, что Лондон отправил на Украину три десятка военнослужащих недавно созданной Армейской бригады специальных операций. Кроме того, заместитель министра обороны королевства Джеймс Хиппи сообщил, что Великобритания поставила Украине несколько тысяч легких противотанковых ракет.Западные политики в последние месяцы утверждают, что Россия якобы собирается напасть на Украину. В Москве считают, что заявления подобного рода используются как предлог для увеличения контингента НАТО в приграничных районах.Как указывал представитель Кремля Дмитрий Песков, российские войска перемещаются в пределах территории государства — это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20220121/nato-1768870923.html

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