Минтуризма Египта назвало условие для пересмотра правил въезда в страну
Минтуризма Египта: правила въезда могут пересмотреть при изменении ситуации с COVID-19
Мечеть в порту Хургады. Архивное фото
КАИР, 21 янв — РИА Новости, Заман Рамазанов. Правила въезда в Египет могут быть вновь пересмотрены в случае улучшения эпидемиологической ситуации в мире, заявила РИА Новости заместитель министра туризма Египта Гада Шаляби.
"Безусловно, правила пересматриваются через короткие промежутки времени. Условия въезда обновляются в зависимости от развития эпидемиологической ситуации в мире или в конкретных странах", — заявила Шаляби.
По ее словам, египетские власти стараются упростить процедуры въезда и вводят их постепенно.
Консульство РФ в Каире ранее сообщило, что расходы на экспресс-тесты, самоизоляцию в отеле или возвращение в страну вылета при обнаружении коронавируса по прибытии в Египет будут ложиться на самих туристов. Согласно сообщению департамента здравоохранения провинции Красное море, стоимость экспресс-теста Antigen установлена в размере 20 долларов США.
Египетские власти обновили правила въезда в страну, они вступают в действие с 22 января. По прибытии на курорты туристам с сомнительными сертификатами о вакцинации или документами с результатами теста проведут экспресс-тестирование на антиген. Отмечается, что экспресс-тесты будут взяты "в случае наличия у египетских органов сомнений в подлинности предъявляемых документов о прививке или тесте".
Если экспресс-тест будет положительным, то пассажиру нужно остаться на десятидневном карантине в гостинице, где он остановился, на шестой день при отсутствии симптомов коронавируса турист может сделать ПЦР-тест — если он окажется отрицательным, то карантин заканчивается. Прибывшим в другие аэропорты, в том числе в Каир, нужно пройти два экспресс-теста при проблемах с документами. При положительном результате пассажира вышлют в страну вылета.